Фото: нищівні пожежі в Португалії
Португалія оголосила триденну жалобу за 61 жертвою однієї з найбільших лісових пожеж в історії країни. Більшість загинули у вогняній пастці, коли їхні автомобілі опинилися заблоковані на охопленій вогнем дорозі.
-
AFP/Getty Images
Пожежі в кількох районах Португалії спалахнули в суботу, коли температура повітря там піднялася до 40 градусів.
-
EPA
Пожежа вирує в кількох частинах гірського району країни, за 200 км на північний схід від столиці Лісабона. Дорога, охоплена пожежею.
-
AFP/Getty Images
Серед 54 постраждалих від пожежі людей чотири пожежники.
-
AFP/Getty Images
Прем'єр країни Антоніо Коста назвав пожежу найбільшою трагедію за останні роки. Він сказав, що пожежу могла спричинити блискавка.
-
EPA
Серед жертв було четверо дітей. Багатьох знайшли мертвими у їхніх машинах, коли вони намагалися втекти.
-
EPA
Сотні пожежників продовжують боротися з вогнем на кількох фронтах.
-
Reuters
Є побоювання, що кількість загиблих може зрости. Багато людей вважаються зниклими.
-
Reuters
З вогнем борються тисячі пожежників, сотні пожежних машин, авіація.
-
AFP/Getty Images
Жертвами лісових пожеж в центральній частині Португалії стали понад 60 людей. Більшість з них померли від задухи і опіків.
-
EPA
За словами влади, 30 тіл знайшли на дорозі N236 в обгорілих автомобілях, які прямували в бік основної траси; 17 тіл знайшли на дорозі недалеко від машин.
-
EPA
Президент країни Марселу Ребелу ді Соза заявив, що пожежні зробили все, щоб зупинити поширення вогню.
-
EPA
Іспанія і Франція надіслали в район лиха пожежну авіацію. В гасінні п'яти найбільших пожеж беруть участь 18 літаків
-
AFP
Постраждали від пожеж десятки сіл
-
AFP
Десятки людей залишили свої домівки
-
Reuters
У Португалії часто стаються лісові пожежі