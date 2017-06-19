Фото: нищівні пожежі в Португалії

  • 19 червня 2017

Португалія оголосила триденну жалобу за 61 жертвою однієї з найбільших лісових пожеж в історії країни. Більшість загинули у вогняній пастці, коли їхні автомобілі опинилися заблоковані на охопленій вогнем дорозі.

  • пожежа AFP/Getty Images

    Пожежі в кількох районах Португалії спалахнули в суботу, коли температура повітря там піднялася до 40 градусів.

  • Дорога EPA

    Пожежа вирує в кількох частинах гірського району країни, за 200 км на північний схід від столиці Лісабона. Дорога, охоплена пожежею.

  • пожежа AFP/Getty Images

    Серед 54 постраждалих від пожежі людей чотири пожежники.

  • пожежа AFP/Getty Images

    Прем'єр країни Антоніо Коста назвав пожежу найбільшою трагедію за останні роки. Він сказав, що пожежу могла спричинити блискавка.

  • Дим EPA

    Серед жертв було четверо дітей. Багатьох знайшли мертвими у їхніх машинах, коли вони намагалися втекти.

  • пожежа EPA

    Сотні пожежників продовжують боротися з вогнем на кількох фронтах.

  • Пожежа Reuters

    Є побоювання, що кількість загиблих може зрости. Багато людей вважаються зниклими.

  • пожежа Reuters

    З вогнем борються тисячі пожежників, сотні пожежних машин, авіація.

  • пожежа AFP/Getty Images

    Жертвами лісових пожеж в центральній частині Португалії стали понад 60 людей. Більшість з них померли від задухи і опіків.

  • машини, що згоріли, на дорозі N236 EPA

    За словами влади, 30 тіл знайшли на дорозі N236 в обгорілих автомобілях, які прямували в бік основної траси; 17 тіл знайшли на дорозі недалеко від машин.

  • пожежні EPA

    Президент країни Марселу Ребелу ді Соза заявив, що пожежні зробили все, щоб зупинити поширення вогню.

  • пожежний літак EPA

    Іспанія і Франція надіслали в район лиха пожежну авіацію. В гасінні п'яти найбільших пожеж беруть участь 18 літаків

  • пожежа AFP

    Постраждали від пожеж десятки сіл

  • пожежа AFP

    Десятки людей залишили свої домівки

  • пожежа Reuters

    У Португалії часто стаються лісові пожежі

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