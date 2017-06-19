Як кореспондентка ВВС до останнього боролася з раком

Тиждень тому у віці 45 років померла журналістка ВВС Гелен Фокс. У неї був рак яєчників. Останні кілька років свого життя вона вела блоґ, де писала, як їй живеться з цією хворобою. Її дописи були теплими, відвертими, нерідко гумористичними. Вона також звітувала про те, як виконує свій список "ідей для життя", що став для неї способом прожити залишок днів якнайповніше.

З тієї миті, коли в Гелен Фокс уперше діагностували рак, вона знала, що її життя може обірватися швидко й раптово.

Вона почула цей діагноз скоро після свого 30-го дня народження; тоді вона щойно переїхала до Лондона, отримавши роботу на радіо BBC 5 Live.

Хвороба підштовхнула Гелен здійснити давню мрію: стати іноземною кореспонденткою.

Одужавши, вона першою чергою поїхала до Москви, де працювала радіопродюсером, а потім деякий час вела репортажі ВВС з Києва, Сараєва та Белграда.

Повернувшись врешті-решт до Лондона, вона почала писати книжку про те, як рак змінив її життя на краще.

На той момент вона була переконана, що повністю одужала.

Та невдовзі після 40-го дня народження в неї почалися нові приступи болю. На початку 2012 р. лікарі повідомили, що рак повернувся.

Вони знайшли в черевній порожнині Гелен пухлину розміром з горошину.

Саме тоді Гелен почала вести блог.

"Така новина зазвичай приголомшує людей, і вони не знають, як реагувати", - писала вона.

"Кілька друзів попросили мене щось писати на цю тему, бо їм самим бракувало слів".

У перших дописах вона з журналістською ретельністю описує, як їй видаляли пухлину.

Дізнайтеся більше

Послухайте радіопрограму Гелен Фокс, the Bucket List, яку вона записала в 2013 році для Всесвітньої служби ВВС

Обговорюючи власний список того, що треба встигнути, з іншими, Гелен розмірковує, що люди прагнуть отримати від життя перед смертю.

Виявилось, що пухлина була не одна, а набагато більше. Їх успішно видалили, але Гелен мала важку алергічну реакцію на знеболювальні.

"Мені наснилася юрба людей. Вони трималися на відстані, але я чула їхні голоси", - писала вона, згадуючи свій час у лікарні.

"Ти чуєш нас, Гелен?" - ніби питали вони.

"Так, звісно, я всіх вас чую", - подумала я, але нічого їм не відповіла".

Нарешті вона відкрила очі: "Таким чином, я обрала життя".

Після операції почалися виснажливі курси хіміотерапії. Препарати, що боролися з раком в її організмі, вона порівнювала з Джеймсом Бондом, як його зіграв Деніел Крейг.

"Я уявляла собі власну мікроскопічну армію таємних агентів", - жартувала вона, описуючи біль та втому від лікування.

Вона завжди знаходила, з чого посміятися. Значна частина її дописів зачіпає тему втрати волосся та вибору перук. Дві найяскравіші біляві перуки отримали імена - Ракель і Кендіс.

Вона вдягла Кендіс на прем'єру фільму про Бонда "007: Координати Скайфолл", куди її запросив доброчинний фонд боротьби з раком.

Наприкінці 2012 р. здавалося, що найгірше вже позаду. Лікарі не виявили раку в організмі Гелен, і вона повернулася до роботи, з радістю вхопившись за другий шанс життя (як писала вона у блозі).

Та напередодні Різдва вона отримала жахливу новину: рак знову повернувся. Цього разу він невиліковний, з прикрістю повідомили лікарі.

"Тепер мені лишається тільки боротися з новими пухлинами мірою того, як вони виникають", - писала вона.

"Я ще не на смертельній стадії, але помру набагато раніше, ніж думала".

Після такого повороту подій Гелен повернулася до ідеї, яка допомогла їй ще тоді, коли рак з'явився вперше: списку, який вона назвала "Ідеї для життя". До нього вона включила все, що хотіла встигнути зробити до смерті.

"У першому моєму списку були ідеї, які здавалися мені практично нездійсненними", - писала вона.

"Однак той список допоміг мені здійснити більше, ніж я собі уявляла. Тепер я сподіваюся, що новий список наповнить моє життя сенсом і дасть неймовірні цілі, до яких я зможу прагнути".

Всього у списку було 50 пунктів. Деякі було нескладно виконати - наприклад, порозливати пиво в хорошому пабі. Інші, дещо складніші, були пов'язані з подорожами - Рим, Амальфійське узбережжя, гори Непалу. Ще інші видавалися майже неможливими - наприклад, злітати у космос. Втім, ім'я Гелен вигравійоване на одній з мікросхем міжпланетної станції НАСА OSIRIS-Rex, запущеної в космос у вересні минулого року.

Image caption 41) Побути моделлю і попрацювати на подіумі (ЗРОБЛЕНО!)

Два найважливіші пункти вона виконала досить швидко: переїхати до сільської місцевості та придбати власний будинок.

Гелен повернулася до рідного графства Глостершир, де поселилася неподалік від батьків.

Там здійснилося ще одне її бажання - організувати виставку її власних фотографій корів. Виставка пройшла під назвою "Дозвольте мовити своє важливе "му".

В реалізації багатьох цілей їй допомагали друзі. Один з них домовився з гонщиком "Формули-1" Девідом Култхардом, щоб той покатав Гелен швидкісною трасою.

Інші друзі разом із нею відвідали Стоунхендж на світанку та Норвегію, щоб побачити Полярне сяйво.

"Це було фантастично - бачити, як це сяйво танцює для нас", - писала Гелен.

Паралельно, Гелен проходила безкінечні курси хіміотерапії та намагалася змиритися зі своїм діагнозом.

"Сумно, що в мене ніколи не буде того життя, на яке я сподівалася", - писала вона.

"Багато що в моїй ситуації жахливо, та загалом усе не так вже й погано".

"Я ніколи не радітиму цьому жорстокому вибрику фортуни, та за півроку з останнього діагнозу дещо змінилося - так, як я навіть не могла б уявити".

"Схоже, мені вдалося прийняти свою ситуацію".

У 2013 р. Гелен отримала почесне звання від лондонського Ґолдсмітс-коледжу, який свого часу закінчувала.

Її відзначили не лише за журналістську діяльність, а й за позитивний і чесний опис життя зі смертельною хворобою в її блозі.

Як писала Гелен, їй не подобався той серйозний тон, який люди приймають у кожній розмові про рак.

"Геть цей постійний смуток!" - закликала вона.

"Смертельна хвороба не вбиває почуття гумору, ба навіть бажання часом повеселитись".

Між виснажливими медичними процедурами, вона таки веселилася - й відмічала галочками дедалі більше пунктів свого списку.

Вона презентувала програму на станції ВВС Radio 4, здійснила спуск на тролеї, спробувала видування скла та проїхалась машиною вздовж Амальфійского узбережжя зі старим другом.

Водночас, з дозволу лікарів, вона продовжувала працювати репортером у новинних програмах BBC.

У 2015 р. після експериментального лікування рак вдалося тимчасово спинити. Це був перший тривалий період без хіміотерапії, починаючи з 2011 року. Гелен назвала його "рекордно довгою відпусткою від хімії".

"Яке ж це неймовірне відчуття - прокинутись у доброму здоров'ї!" - писала вона.

У той період Гелен нечасто оновлювала блоґ. Як пояснюють друзі, це тому, що вона мала багато інших справ.

Переселившись у Глостершир, вона вступила в кіноклуб. Там вона подружилася з чоловіком на ім'я Люк, і за кілька місяців їхня дружба переросла в дещо більше.

Хоча Гелен не писала про це прямо, Люк явно брав участь у здійсненні багатьох пунктів її списку, зокрема покататися на потязі з паротягом, запустити повітряного змія та побачити тупиків (рід птахів - Ред.) на Фарерських островах.

У березні 2016 р. виявилось, що нове лікування не зупинило її хворобу назавжди.

"Це важкий удар", - писала вона.

"Розумію, що цього слід було чекати, і що в мене вже й так була тривала відпустка від хімії. Але від цього не набагато легше".

Знову почалася хіміотерапія, а разом з нею й виснаження. На цей час Гелен мало що писала.

Та раніше цього року вона все ж опублікувала новий допис. Вона розповіла про здійснення одного з найзаповітніших пунктів списку.

"Я вийшла заміж!" - повідомила вона.

"Це була остання з моїх "ідей для життя" - і найособливіша. Це значить для мене набагато більше, ніж чергова галочка".

"Так, набагато більше".

Це останній допис Гелен.

На останніх фотографіях у своєму блозі Гелен сяє радістю, тримаючись за руки з чоловіком.

"Важлива не кількість років у вашому житті, - писала вона, - а кількість життя у ваших роках".

Повний список "Нових ідей для життя" Гелен Фокс

Переїхати до сільської місцевості (ВИКОНАНО!) Жити у власному будинку (ВИКОНАНО!) Гуляти з Сашею, моїм собакою (ВИКОНАНО!) Знову зіграти в нетбол (ВИКОНАНО!) Відпочити від хіміотерапії на неймовірно прекрасному пляжі (ВИКОНАНО!) Провести день у зоопарку (ВИКОНАНО!) З'їздити потягом Eurostar до Парижу лише на обід (ВИКОНАНО!) Відвідати Помпеї і проїхатись машиною вздовж Амальфійского узбережжя (ВИКОНАНО!) Дослідити стародавні руїни в Римі (ВИКОНАНО!) Поплавати з аквалангом на коралових рифах (ВИКОНАНО!) Побачити засніжені гори Шотландії Скупатися в ісландській блакитній лагуні Побачити Полярне сяйво (ВИКОНАНО!) Покататися на тобогані Скупатися у джерелі в м. Бат на заході сонця (ВИКОНАНО!) Побачити Стоунхендж на світанку (ВИКОНАНО!) Злітати у космос (ВИКОНАНО!) Вийти заміж (ВИКОНАНО!!!) Видати друком мою книжку Провести радіопередачу на станції ВВС Radio 4 (ВИКОНАНО!) Організувати виставку моїх фотографій корів (ВИКОНАНО!) Попрацювати волонтером (ВИКОНАНО!) Навчитися робити суші Побачити Дорогу Гігантів Відвідати Барселону Знову покататися на велосипеді Запустити повітряного змія (ВИКОНАНО!) Спуститися на тролеї (ВИКОНАНО!) Проїхатися потягом з паротягом (ВИКОНАНО!) Альпінізм на узбережжі (ВИКОНАНО!) Покататися на водному мотоциклі по Темзі (ВИКОНАНО!) Погойдатись на цирковій трапеції Покататися на повітряній кулі (ВИКОНАНО!) Політати на приватному літаку над Лондоном (ВИКОНАНО!) З'їздити в автомобільну подорож Дуже швидко проїхати трасою для перегонів (ВИКОНАНО!) Переночувати просто неба (ВИКОНАНО!) Навчитися грати в покер Зробити татуювання хною Знову відростити довге волосся Попрацювати моделлю на показі мод (ВИКОНАНО!) Поїсти разом з в'язнями в тюрмі Порозливати пиво в хорошому пабі (ВИКОНАНО!) Сходити на пікнік (ВИКОНАНО!) Спробувати видування скла (ВИКОНАНО!) Побачити в Британії тупиків (птахів) (ВИКОНАНО!) Поплавати з акулами Поплавати човном у морі серед дельфінів(ВИКОНАНО!) Покататися верхи на верблюді в пустелі Випити шампанського в одному з найкращих барів світу перед Різдвом, щоб відсвяткувати життя, яке все ще триває (ВИКОНАНО!)

Блог Гелен можна прочитати тут