НеПроґавте: зустріч Порошенка з Трампом і блог про аутизм

Пропонуємо огляд головних подій і наших найпопулярніших матеріалів тижня - аби ви нічого не пропустили!

Центральна подія тижня, що минає - український президент зустрівся з Дональдом Трампом раніше за Путіна.

В якому форматі пройшла ця зустріч та чи можна вважати її дипломатично перемогою України - відповідають експерти:

А що написали західні ЗМІ про цей візит, можна прочитати тут:

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У серпні 1995 року хорватська армія провела швидку операцію, яка закінчилася ліквідацією самопроголошеної "республіки" Сербська Країна.

Чому в Україні останнім часом заговорили про аналогічний сценарій щодо окремих районів Донбасу? І чи можливий він взагалі?

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У Києві пройшов марш рівності - загалом без серйозних інцидентів, але кількох людей затримали.

Наш кореспондент тим часом поговорив з кількома ЛГБТ-українцями про те, як їм живеться.

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У США помер студент, якого арештували в Північній Кореї і повернули на батьківщину у стані коми.

Що відомо про його фатальну поїздку в КНДР?

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Найпопулярнішим відео за тиждень став проліт українського літака на авіашоу Ле-Бурже.

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У розділі блоги найпопулярнішим матеріалом за тиждень була історія українських батьків, які випробували експериментальне лікування в США для дитини з діагнозом "аутизм".

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А також - не оминіть історії Марії Башкірцевої - уродженки України, чий щоденник збурив Париж наприкінці ХІХ століття.

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І наостанок - іще кілька історій, як викликали великий інтерес читачів.

Індійська авіакомпанія Jet Airways подарувала дитині, яка народилася на борту її літака, право на безкоштовні польоти упродовж усього життя.

Цей продукт позиціонують, як здоровий, але чи справді це так?

Відома фітнес-блогер Ребекка Бургер загинула від вибуху сифона. Його фрагмент ударив її в груди.

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Суд у США визнав дівчину, яка надсилала своєму хлопцю повідомлення про самогубство, винною у ненавмисному вбивстві.