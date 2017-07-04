iPhone святкує 10 років: найкращі й найгірші винаходи 2007 року

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У цей день 10 років тому в США випустили перший іPhone.

Він перевершив усі очікування, ставши одним із найуспішніших продуктів Apple, і значно змінив наші звички.

Втім, 2007 рік був неоднозначним з точки зору винаходів: на кожен Amazon Kindle є своя Windows Vista.

Ось деякі продукти того року, які успішні й досі. А також деякі з тих, що не витримали випробування часом.

Успіх

Tumblr

Копирайт изображения Getty Images Image caption Tumblr має більше користувачів, ніж Twitter

Цей сервіс мікроблогів започаткував 2007 року 20-річний Девід Карп. Зараз це - восьма за популярністю соціальна мережа у світі, яка нараховує 550 мільйонів користувачів.

Amazon Kindle

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перший Amazon Kindle був чорно-білим і не мав сенсорного екрану

Kindle став таким популярним після випуску 2007 року, що Amazon доклав усіх зусиль, аби не відстати від попиту.

Яка найпопулярніша електронна книга на Kindle? "50 відтінків сірого".

SoundCloud

Копирайт изображения Getty Images Image caption SoundCloud робила те саме, що і MySpace. Але краще.

Ця шведська компанія була створена 2007 року, аби кинути виклик MySpace у просуванні незалежних митців. Зрозуміло, хто виграв цей бій.

Apple TV

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перший пристрій Apple TV виглядав досить незграбно

Спочатку цей пристрій для відтворення потокового відео й аудіо мав називатися iTV. Але потім втрутився британський телеканал з такою самою назвою і Apple відмовилася від цієї ідеї.

"Трансформери"

Копирайт изображения Getty Images Image caption У перших "Трансформерах" зіграли Шая Лабаф та Меган Фокс

Хто б подумав, що серія фільмів на основі дитячої іграшки буде такою успішною? Нещодавно вийшов уже п'ятий фільм. Ця франшиза на сьогодні вже зібрала понад 4 мільярди доларів касових зборів.

А цих пам'ятаєте?

iPod Touch

Копирайт изображения Getty Images Image caption iPod Touch був власне "айфоном", але без можливості дзвонити

Його випустили того ж року, що й iPhone, і спочатку він був справді успішним.

Але оскільки смартфони ставали дедалі популярнішими, сенсу носити пристрій, який був як "айфон", але без телефону, ставало дедалі менше.

Windows Vista

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Тодішній голова Microsoft Стів Балмер відкрито сміявся над iPhone, коли той вийшов.

"Не дуже хороша машина для електронної пошти", - казав він.

Втім, на жаль для нього самого, того ж року Microsoft випустила операційну систему, яку одразу масово зненавиділи. Уже за два роки її замінили на Windows 7.

Wii Fit

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Wii Fit був створений для того, щоб показати, що люди можуть лишатися здоровими, граючи у відеоігри.

Можливо, якийсь час він працював. Але чи справді хтось досі використовує свій Wii Balance Board?

Coca-Cola Orange

Пам'ятаєте, 2007 року всі гуляли з цими пляшечками помаранчевої коли? Ми також ні.

"Золотий компас"

Копирайт изображения Getty Images Image caption У "Золотому компасі" знялися Деніел Крейг, Ніколь Кідман, Дакота Блю Річардс та Ева Грін

Екранізація книжки "Північне сяйво" обійшла "Трансформери" у номінації на найкращі візуальні ефекти премії "Оскар".

Фільму пророкували величезні касові збори. Втім, справи пішли не так добре, і заплановані сиквели так і не зняли.