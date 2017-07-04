iPhone святкує 10 років: найкращі й найгірші винаходи 2007 року
У цей день 10 років тому в США випустили перший іPhone.
Він перевершив усі очікування, ставши одним із найуспішніших продуктів Apple, і значно змінив наші звички.
Втім, 2007 рік був неоднозначним з точки зору винаходів: на кожен Amazon Kindle є своя Windows Vista.
Ось деякі продукти того року, які успішні й досі. А також деякі з тих, що не витримали випробування часом.
Успіх
Tumblr
Цей сервіс мікроблогів започаткував 2007 року 20-річний Девід Карп. Зараз це - восьма за популярністю соціальна мережа у світі, яка нараховує 550 мільйонів користувачів.
Amazon Kindle
Kindle став таким популярним після випуску 2007 року, що Amazon доклав усіх зусиль, аби не відстати від попиту.
Яка найпопулярніша електронна книга на Kindle? "50 відтінків сірого".
SoundCloud
Ця шведська компанія була створена 2007 року, аби кинути виклик MySpace у просуванні незалежних митців. Зрозуміло, хто виграв цей бій.
Apple TV
Спочатку цей пристрій для відтворення потокового відео й аудіо мав називатися iTV. Але потім втрутився британський телеканал з такою самою назвою і Apple відмовилася від цієї ідеї.
"Трансформери"
Хто б подумав, що серія фільмів на основі дитячої іграшки буде такою успішною? Нещодавно вийшов уже п'ятий фільм. Ця франшиза на сьогодні вже зібрала понад 4 мільярди доларів касових зборів.
А цих пам'ятаєте?
iPod Touch
Його випустили того ж року, що й iPhone, і спочатку він був справді успішним.
Але оскільки смартфони ставали дедалі популярнішими, сенсу носити пристрій, який був як "айфон", але без телефону, ставало дедалі менше.
Windows Vista
Тодішній голова Microsoft Стів Балмер відкрито сміявся над iPhone, коли той вийшов.
"Не дуже хороша машина для електронної пошти", - казав він.
Втім, на жаль для нього самого, того ж року Microsoft випустила операційну систему, яку одразу масово зненавиділи. Уже за два роки її замінили на Windows 7.
Wii Fit
Wii Fit був створений для того, щоб показати, що люди можуть лишатися здоровими, граючи у відеоігри.
Можливо, якийсь час він працював. Але чи справді хтось досі використовує свій Wii Balance Board?
Coca-Cola Orange
Пам'ятаєте, 2007 року всі гуляли з цими пляшечками помаранчевої коли? Ми також ні.
"Золотий компас"
Екранізація книжки "Північне сяйво" обійшла "Трансформери" у номінації на найкращі візуальні ефекти премії "Оскар".
Фільму пророкували величезні касові збори. Втім, справи пішли не так добре, і заплановані сиквели так і не зняли.