Як Ryanair не долетів до України

Копирайт изображения UNIAN Image caption Так святкували прихід Ryanair у Львові, аеропорт якого погодився на умови компанії

Багатомісячна епопея з приходом в Україну найбільшого лоукост-перевізника Європи Ryanair поки що закінчилась невдачею.

Європейці не зуміли домовитись з київським аеропортом "Бориспіль" й взагалі відмовились від виходу на український авіаринок.

У ситуацію втрутився прем'єр-міністр Володимир Гройсман. У вівторок він провів нараду з керівником "Борисполя" та міністерством інфраструктури й вирішив спробувати відновити перемовини з Ryanair.

Він також звернувся до НАБУ та антимонопольного комітету для перевірки перемовин між "Борисполем" та Ryanair.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян звинувачує у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.

Ірландська компанія звинуватила керівників "Борисполя" у лобізмі інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Павло Рябікін постійно заперечує лобізм на користь МАУ.

Авіакомпанія МАУ вже заявила, що "не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії Ryanair".

Копирайт изображения volodymyr.groysman Image caption Володимир Гройсман спробує відновити перемовини з Ryanair

Наразі постраждали пасажири, які ще з березня купували квитки на рейси Ryanair. Вони мали розпочатись від вересня з аеропортів Львова та Києва.

Львівський аеропорт також звинуватив київських колег, заявивши, що львів'яни вже давно підписали договір з Ryanair і називали його вигідним. Проте через скандал у Києві перевізник відмовився і від заходу до Львова.

Ми зібрали позиції усіх сторін суперечки, щоб розібратись, чому ж таки один з найбільш розрекламованих інвестпроектів в Україні 2017 року зазнає фіаско.

А все так починалось…

Чутки про прихід лоукоста з'являлись у ЗМІ ще рік тому, а 15 березня компанія офіційно заявила про прихід в Україну.

У Києві комерційного директора компанії Ryanair Девіда О'Брайана приймав міністр інфраструктури Володимир Омелян, який і намагався домовитись з перевізником про вихід на український ринок.

У Львові того ж дня його зустрічали мер міста та директор аеропорту, і навіть вручили медаль імені короля Данила Галицького.

Компанія одразу почала продавати квитки на рейси з України. З Києва анонсували рейси до Стокгольма, Манчестера, Лондона і Ейндговена, а зі Львова - до Лондона, Ейндговена, Берліна, Вроцлава, Кракова, Будапешта і Меммінгена.

Вартість квитків у березні стартувала від 19 євро в один бік. А тиждень тому середні ціни були близько 30-35 євро.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Комерційний директор компанії Ryanair Девід О'Брайан та міністр інфраструктури Володимир Омелян презентували рейси з Києва без підписаної угоди з "Борисполем"

Як вказували у компанії, продажі йшли настільки добре, що старт частини рейсів перенесли з листопада на початок вересня.

"Бориспіль" - проти

Одразу після презентації компанії з'ясувалось, що з "Борисполем" чіткої домовленості немає, а київський приватний аеропорт "Жуляни" взагалі відмовився від співпраці з Ryanair.

Урядовці анонсували, що умови роботи в Києві узгодять за кілька місяців.

Проте новообраний директор державного "Борисполя" Павло Рябікін у численних виступах та інтерв'ю говорив про майбутню збитковість співпраці з лоукостом.

Деталі перемовин - конфіденційні. Тому озвучувалась загальна теза, що "Бориспіль" розвиватиметься як пересадочний хаб, а це не узгоджується з роботою аеропорту для лоукостів.

Перший публічний конфлікт у директора "Борисполя" та міністра інфраструктури Володимира Омеляна виник після пропозиції перенести рейси Ryanair до летовища у Гостомелі.

За кілька тижнів до зупинки переговорів пан Рябікін дав низку інтерв'ю в українських ЗМІ, пояснюючи, що не всі умови ірландців можуть прийняти.

А 5 липня Павло Рябікін заявив, що аеропорт в односторонньому порядку підписав угоду з Ryanair і надіслав її на ознайомлення ірландцям.

Тоді він вказав, що врахували майже всі вимоги, окрім знижок для польотів у Лондон.

Розрив стосунків

І президент України, і прем'єр-міністр публічно підтримували прихід в Україну лоукостів. Тому частина експертів передбачала, що домовитись таки вдасться.

З іншого боку, міністр інфраструктури неодноразово наголошував, що керівництво аеропорту може працювати на користь головного українського перевізника.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Директор "Борисполя" наполягає, що умови Ryanair невигідні аеропорту та державі

10 липня всі сторони виступили зі звинуваченням один одного. А Ryaniar офіційно заявила про вихід з українського ринку.

За версією Ryanair, аеропорт "Бориспіль" і його керівник захищали авіакомпанії з високими тарифами, у тому числі "Міжнародні авіалінії України". Кияни нібито відмовились від попередніх домовленостей.

Перевізник назвав Україну ще не готовою до нормального бізнесу і перепросив в українців та аеропорту Львова, які стали жертвами цієї ситуації.

Чиста економіка і жодного лобізму?

За кілька годин до заяви Ryanair директор "Борисполя" Павло Рябікін провів прес-конференцію, на якій пояснив своє бачення невдалих перемовин.

Зауважимо, що сам пан Рябікін назвав ці умови конфіденційними, а Володимир Омелян висловив сумнів, що всі вони правдиві.

Спершу директор аеропорту заявив про суперечку через майбутню судову юрисдикцію. За його словами, ірландці наполягали на Лондонському арбітражі із застосуванням британського права. "Бориспіль" же наполягав на українських судах.

Наступна ключова вимога - зниження для компанії збору з кожного пасажира на користь аеропорту до 7,5 доларів.

Аеропорт нібито навіть погодився на цю вимогу, але на нові напрямки. Проте лондонський аеропорт Стенстед за умовами "Борисполя" таким не був.

Як пояснив пан Рябікін, за їхніми правилами, новий напрямок - це аеропорт на відстані щонайменше 100 кілометрів від летовища, куди вже літають з "Борисполя".

А до інших лондонських аеропортів вже літають British Airways та МАУ, які платять збір з пасажира 26 та 16 доларів.

Міністерство навіть змінило інструкції та дало можливість рахувати новим напрямком просто інший аеропорт в тому ж місті. Але "Бориспіль" на це не пішов.

Павло Рябікін порахував, що згодом всі авіакомпанії "Борисполя" через антимонопольний комітет почали б добиватись собі збір у 7,5 долара на Лондон. Це б принесло збитки у 25 мільйонів доларів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Павло Рябікін стверджує, що найбільші проблеми були з польотами до Лондона

Плюс до цього через загальне зниження базового пасажирського збору для всіх компаній, яке дозволило міністерство, аеропорт мав втрачати 360 мільйонів гривень на рік.

А якби й МАУ почала літати у другорядні аеропорти, як лоукости, й добиватись плати 7,5 доларів, то це б принесло збиток у ще 750 мільйонів.

Загалом пан Рябкін нарахував річне недоотримання прибутку через прихід Ryanair у 2 мільярди гривень.

Він наполягає, що компанія не гарантувала свій щорічний ріст пасажиропотоку на 150 тисяч.

"Для нас, як підприємства, і для країни цей контракт буде невигідним", - резюмував Павло Рябікін.

Окрім того, він вирішив розповісти про деякі інші вимоги Ryanair до аеропорту, але назвав їх другорядними.

Це, зокрема, безкоштовна аеронавігація, безкоштовні стійки реєстрації, безкоштовні стоянки для таксі, безкоштовні площі для реклами, безкоштовна оренда площ в терміналі, безкоштовна система прийому багажу, безкоштовні офіси для продажу авіаквитків та безкоштовна земля для будівництва готелю.

Також ірландці нібито вимагали закріплення місць стоянок для літаків, безкоштовні офіси для служби оренди автомобілів та виплату аеропортам 35% із доходів магазинів duty-free і 60-денне кредитування з боку аеропорту.

На прес-конференції Павло Рябікін звинуватив у тиску на користь Ryanair Володимира Гройсмана та Володимира Омеляна.

"Не можу назвати цю ситуацію здоровою, використовувався політичний тиск для підписання контракту", - заявив пан Рябікін.

Звинувачення Омеляна

Одразу після рішення Ryanair Володимир Омелян напряму звинуватив Рябікіна у зриві домовленостей.

Копирайт изображения WIZZAIR Image caption В Україні працює лоукост Wizzair

І ранкову прес-конференцію директора "Борисполя" він оцінив як провокацію, адже всі умови договору мали бути конфіденційними.

"Щодо умов, правдиві чи ні, аеропорт "Львів" підписав абсолютно вигідний для себе контракт. Те саме пропонувалося "Борисполю". Але мета була інша - заблокувати переговори з першого дня", - заявив пан Омелян.

Частину названих Рябікіним умов Омелян назвав "фантазіями", адже Львову їх не пропонували.

Також він, як і Ryanair, звинуватив державний "Бориспіль" у захисті інтересів приватної компанії МАУ.

Наголосивши, що міністерство знизило базові аеропортові тарифи для всіх компаній, від чого виграє і МАУ.

Пан Омелян не погодився із заявленими сумами можливих збитків, адже "частка авіаційних зборів в структурі доходів аеропортів світу невпинно знижується, а аеропорти все більше заробляють на сервісі, оренді, парковці та рекламі".

Міністр вважає, що через вихід Ryanair українці так і не отримають доступ до дешевих авіаквитків. Він пообіцяв звільнити директора аеропорту "Бориспіль", якого уряд призначив після конкурсу.

Журналісти вже знайшли багато прикладів у Європі, коли аеропорти після перемовин відмовлялись від Ryanair через надто невигідні вимоги компанії.

Частина з них так і не працює з Ryanair, а частина аеропортів "виторгувала" кращі умови й зараз співпрацюють з перевізником.

Надія для Львова?

Директор львівського аеропорту Тетяна Романовська на своїй сторінці у Facebook написала, що надія на Ryanair у Львові все ще є.

Але, за її словами, у понеділок їй зателефонували з Ryanair і пояснили, що припиняють продаж квитків.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Керівник аеропорту "Львів" Тетяна Романовська та комерційний директор компанії Ryanair Девід О'Брайан

"Після переконань, що ми все ж таки хочемо бачити Ryanair в Україні, мені відповіли, що в нас ще є небагато часу для погодження "Борисполем" відповідних умов угоди", - написала пані Романовська.

Вона розкритикувала "Бориспіль" за втрату Ryanair та звернулась до влади за підтримкою для Львова.

"Чому Львів мусить бути заручником Києва!" - написала директор львівського аеропорту .

Офіційно Ryanair хоче повністю йти з України та пообіцяла компенсувати гроші за вже заброньовані квитки.

Хоча деякі експерти досі допускають, що і ця їхня заява є частиною "торгу" за кращі умови.

У соцмережах українці бурхливо відреагували на вихід Ryanair. Одні назвали це провалом влади і ознакою корупції. Інші вказують на економічні аргументи "Борисполя", а треті - на іншого лоукоста Wizzair, який давно працює в Україні та має досить низькі ціни на перельоти.