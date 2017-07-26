Від Одеси до Стамбула: як ВВС об'їхала Чорне море

  • 26 липня 2017

Імперії поставали і перетворювались на уламки, а Чорне море залишалось. BBC World Service здійснило подорож від України до Туреччини, Болгарії та Абхазії.

Coast in Odessa Копирайт изображения Monica Whitlock
Image caption Подорож розпочалася у морському порту українського міста Одеса.
Postcards of Odessa in old and modern times Копирайт изображения Optimum, Odessa
Image caption Стара і нова Одеса на поштових листівках.
Front cover of a ferry ticket booklet Копирайт изображения UkrFerry, Odessa
Image caption З давніх-давен порти Чорного моря зв'язували цей регіон, який постійно змінювався. Ми подорожували паромом, човном на веслах і у вагончику на кінній тязі.
Postcards of Abkhazia Копирайт изображения Panorama, Moscow
Image caption На північно-східному узбережжі розташована Абхазія, яка стала заручницею проголошеної незалежності. Більша частина світу Абхазію не визнає.
Abkhazian war veterans Копирайт изображения Monica Whitlock
Image caption Абхазькі ветерани Другої світової війни зібралися на святкування Дня перемоги 9 травня.
Three diving pressure gauges Копирайт изображения Monica Whitlock
Image caption Абхазька академія наук вважалась провідним закладом, який займався підводними дослідженнями. Науковці використовували ось ці прилади.
Posters in the Abkhaz Institute of Ecology Копирайт изображения Monica Whitlock
Image caption 1988 став останнім роком централізованого радянського фінансування того, що зараз носить назву Абхазький інститут екології.
Recipes cards from Abkhazia Копирайт изображения Abkhazia Print, Abkhazia
Image caption Карточки з рецептами нагадують про те, чим за місцевими традиціями пригощають гостей.
Soviet underwater microphone Копирайт изображения Monica Whitlock
Image caption У радянські часи інститут акустичних досліджень побудував цей інноваційний підводний мікрофон для запису звуків моря.
An Ottoman shipwreck Копирайт изображения Black Sea Maritime Archaeology Project
Image caption Ці залишки судна, яке затонуло у часи Оттоманської імперії, декоровані дерев'яною різбою. Море ховало її на глибині 300 метрів.
Lamps Копирайт изображения Monica Whitlock
Image caption Ці лампи учасники Чорноморського архаелогічного проекту підняли з дна моря поблизу древнього болгарського міста Созополя.
Truckers on board a ferry Копирайт изображения Monica Whitlock
Image caption Водії їдуть тисячі кілометрів через Європу на своїх вантажівках, прямують на Кавказ, і далі - аж до Китаю. Зі Стамбула до Одеси вони переправляються на паромі.

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