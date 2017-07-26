Від Одеси до Стамбула: як ВВС об'їхала Чорне море
- 26 липня 2017
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Імперії поставали і перетворювались на уламки, а Чорне море залишалось. BBC World Service здійснило подорож від України до Туреччини, Болгарії та Абхазії.
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