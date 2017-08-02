Як змінить британський Vogue редактор-чоловік?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2016 році Едвард Еннінфул отримав Орден Британської імперії (на фото з моделлю Наомі Кемпбелл)

Новий головний редактор британського видання журналу Vogue Едвард Еннінфул офіційно приступив до своїх обов'язків.

За всю історію існування модного журналу Еннінфул став першим чоловіком на посаді головного редактора.

Раніше цю посаду обіймала Александра Шульман, яка у січні цього року оголосила, що йде з видання.

Вона керувала журналом протягом останніх 25 років - це чверть всього терміну існування журналу, що виходить в Британії з 1916 року.

Світ моди з інтересом чекає, що ж зробить Еннінфул на новому місці роботи.

У вівторок він зробив свій перший крок: відкрив акаунт Vogue в месенджері Snapchat.

Чого чекати далі? Кілька ключових моментах, за яких наймовірніше сконцентрується новий редактор.

Зміцнення продажів

Vogue продається у Британії вже 100 років. У журналу як і раніше досить лояльна аудиторія: в середньому кожен номер розходиться тиражем близько 186 тисяч примірників.

Однак медіаконсультант Колін Моррісон, який пише для веб-ресурсу Flashes&Flames, вказує, що в ці дані входять 26 тисяч примірників, які продаються за зниженою ціною для поширення в магазинах або аеропортах.

"Так що постійне число [продажів] - десь близько 160 тисяч, що значно менше за тираж у 200 тисяч, яким журнал хвалився довгий час", - стверджує експерт.

Втім, з огляду на колосальні зміни, які відбулися за останні роки в індустрії друкованих видань, Vogue не такі вже й погано продається.

Однак цифри нічого нам не кажуть про те, хто саме купує друковану версію. Хоча не секрет, що багато молодих читачів, найімовірніше, читають Vogue в інтернеті.

Image caption Александра Шульман керувала виданням 25 років

Цифрове обличчя

Цікаво, що перше, про що оголосила редакція у вівторок, коли пан Еннінфул офіційно сів у крісло головного редактора, - був аккаунт журналу в Snapchat.

Це демонструє, що новий керівник модного видання прекрасно розуміє найбільший виклик, що стоїть перед модним журналом: забезпечити своє майбутнє в світі цифрових технологій.

У другій половині минулого року британський Vogue щомісяця продавав в мережі лише 8000 цифрових примірників журналу, що аж ніяк не можна порівняти із продажами друкованої версії.

Ситуація в інтернеті, зрозуміло, сильно відрізняється від друкованої індустрії, оскільки молода аудиторія звикла отримувати більшу частину контенту, що їх цікавить, безкоштовно.

Як каже Ханна Рошелл, в.о. редактора відділу моди в лондонській газеті Evening Standard, популярність цифрового Vogue буде рости мірою того, як він буде відходити від своєї друкованої версії.

"На мій погляд, редакція має зробити свій інтернет-контент по-справжньому цікавим і запропонувати щось відмінне від того, що є в друкованому журналі, - вважає пані Рошелл. - Зокрема, відеоконтент - це дуже захоплива річ для індустрії моди, тому що тут можна зробити масу всього. Тому в плані розвитку в інтернеті у них є величезний потенціал".

Важливо також пам'ятати, що розрахований на підлітків Teen Vogue користується в мережі величезною популярністю і говорить зі своєю аудиторією зовсім іншою мовою, ніж його "великий брат".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Едвард Еннінфул вже запросив працювати у штаті журналу супермодель Наомі Кемпбелл

Вплив в інтернеті

Навряд чи треба доводити, що в останні роки платформи на зразок Instagram і йому подібних обійшли Vogue та інші модні журнали і стали прямими посередниками між індустрією моди і споживачем.

Тепер, якщо якийсь дизайнер хоче охопити якомога ширшу аудиторію, йому зовсім не обов'язково вдаватися до допомоги Vogue.

Рекламодавці швидше оберуть, щоб співачка Ріанна або модель Джіджі Хадід з'явилися в їхньому одязі або розмістили своє фото в "Twitter або Instagram.

Так само у перших рядах на модних показах можна побачити блогерів і відеоблогерів з камерами і смартфонами, що красномовно говорить про їх вплив.

Копирайт изображения Getty Images Image caption (зліва направо) Редактор журналу W Стефано Тончі, актриса Клер Дейнс і новий редактор Vogue Енвард Еннінфул

"Я вважаю, що індустрія моди весь час змінюється всіма можливими способами, і зараз акцент дійсно робиться на селебріті та інтернет-авторитетів. Світ моди вміє пристосовуватися та йти в ногу з часом. Тому незабаром ми цілком можемо побачити, що редакційна політика Vogue зміниться відповідно до нових віянь", - каже Ханна Рошелл.

Коллін Моррісон зазначає, що рекламодавці мають зараз дуже великий вибір платформ для розміщення реклами. Хоча багато традиційних видань знайшли способи отримувати прибуток від своїх інтернет-версій.

"Зараз в мережі багато журналів, проте величезний обсяг реклами в мережі тепер йде прямо в Facebook або Google, тому традиційним видавцям важко змагатися з подібною конкуренцією", - стверджує експерт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еннінфул запросив в журнал режисера Стіва Макквіна, модель і акторку Кейт Мосс і модель Наомі Кемпбелл

Зміна редакційного складу

За останні місяці пан Еннінфул вже дещо змінив редакційну верхівку Vogue.

Для початку він запросив на посади співредакторів модель Наомі Кемпбелл, режисера Стіва Макквіна і акторку Кейт Мосс. Це лише кілька нових імен в новому складі редакції.

Втім, можливо, навіть цікавіше згадати не тих, кого новий головний редактор призначив, а тих, хто пішов з редколегії з моменту його призначення.

Image caption Люсінда Чемберс працювала у журналі 25 років

Газета Times назвала це "відходом гламурних дівчат". Йдеться про таких "ветеранів моди", як Люсінда Чемберс, Франсес Бентлі та Емілі Шеффілд.

Спочатку було незрозуміло, чи пішли вони за власним бажанням або ж їх попросили. Проте в липні Чемберс безапеляційно заявила виданню Vestoj: "Я не йшла. Мене звільнили".

Сам новий головред представив це дещо інакше: "Я дуже задоволений, що моє бачення того, якою має бути команда британського Vogue, нарешті втілюється. Я дуже чекаю, коли зможу почати працювати над новими номерами з новими співробітниками".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ешлі Грем під час показу колекції Майкла Корса і Кендіс Хаффін в одязі дизайнера Прабала Гурунга на Тижні моди в Нью-Йорку в лютому 2017 року

Розмаїття у моді

Як саме нова ера Vogue змінить сторінки журналу? Пані Рошелл передбачає, що і у складі моделей, і у складі авторів журналу з'являться нові імена.

"Виходячи з того, що ми бачили в його попередніх роботах, етнокультурне розмаїття - це саме те, що [Еннінфул] хоче просувати, і на мій погляд, індустрія сприйме це дуже добре", - каже Ханна Рошелл.

Останнім часом світ моди неодноразово критикували за те, що там не вистачає етнокультурного розмаїття. Відтоді багато дизайнерів намагалися заповнити цю прогалину в своїй роботі.

Останній Тиждень моди в Нью-Йорку широко обговорювали в ЗМІ. Там на подіум виходили дівчата з пишними формами, а також окремо влаштували показ моделей в хіджабах.

"Александра Шульман дуже багато зробила на посаді головного редактора, і все ж я з цікавістю спостерігаю за нинішніми змінами і за тим, в який бік Едвард поведе видання", - підсумовує пані Рошелл.