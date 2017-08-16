Мої шрами: як я за 45 років нарешті полюбила своє тіло
Більшу частину свого життя Сільвія Мак приховувала великі шрами, які вкривають її тіло - наслідок нещасного випадку, який стався з нею в дитинстві. Далі вона пояснює, чому в 48 років вона вирішила, що настав час перестати ховатися і вийти на люди.
Обличчя - єдина неушкоджена частина мого тіла.
Опіки починаються на шиї і тягнуться до попереку, а далі оперізують живіт і спускаються на ліву ногу. На решті тіла, на руках і ногах - у тих місцях, звідки брали шкіру для пересадки, повно крихітних дірочок завбільшки з макове зернятко.
Коли мені було три роки, я дуже сильно обварилася. Опіки були третього й четвертого ступенів.
Мама кип'ятила в каструлях воду, щоб скупати нас. Воду вона наливала в миски, а миски ставила на підлогу ванної.
Ми з сестрами гралися. Я забігла у ванну і зачинила двері. Мама нас не попередила, що туди заходити не можна. Тож я зайшла, а сестра зненацька штовхнула двері. І я впала спиною в миску з окропом і дуже сильно обварилася.
У будинку зчинився ґвалт, усі кричали... Від больового шоку в мене почалися припадки. Потім приїхала швидка.
Лікарі зібрали моїх рідних і сказали їм, що до ранку я не доживу.
Мене охрестили й соборували.
Мій перший спогад: я лежу на лікарняному ліжку, вся в бинтах від рук під пахвами до стегон. Пам'ятаю, мене постійно мучив біль.
Щоразу, коли я приходила до лікарні, мені доводилося повністю роздягатися, ставати на ліжко й повертатися до лікарів спиною, щоб вони могли оглянути її та решту тіла. Мене роздивлялися всі медсестри-практикантки. Потім це снилося мені в кошмарах.
Я пережила вже, мабуть, сотні операцій.
Коли я потроху дорослішала, багато людей казали мамі: "О, вона така гарненька, красунечка".
Але я завжди думала: "Чого вони кажуть, що я гарна? Та ж ні. Під одягом я вся в шрамах від опіків".
Я завжди почувалася потворною, і це залишило відбиток не тільки на моєму тілі, а й на психіці.
Діти обзивали мене різними лихими словами: "відьма", "зміїна шкіра". Зі мною дуже погано обходилися. Казали, що в мене ніколи не буде хлопця, я ніколи не вийду заміж, не матиму дітей. Показувати спину завжди було для мене мукою.
Я дуже любила плавати. У воді я почувалася наче в іншому світі. Але мене жахало, що люди побачать моє тіло. Коли всі виходили з води, я чекала, щоб вони пішли у роздягальню, а потім останньою вислизала з басейну.
У середній школі була одна вчителька фізвиховання, яка вирішила, що нам усім після уроку треба у душ. Ми повинні були шикуватися в чергу, загорнувшись у рушники.
Коли дійшла моя черга, я почала благати вчительку: "Будь ласка, будь ласка, я не можу йти в душ, ніяк не можу". Та вона просто зірвала з мене рушник і заштовхнула в душову. Відчуття, що всі на тебе дивляться, було жахливим. Здавалося, що всі з мене сміються.
Зрештою тато записав мене в місцевий клуб із плавання. Мабуть, він сподівався, що це допоможе мені розкритися, зблизитися з людьми. Насправді то була травма.
Я жодного разу не виграла змагання - всі думки були тільки про те, як на мене дивитимуться, коли я прийду першою.
Я завжди намагалася уникнути об'єктива фотографа (навіть у школі), тому в мене майже нема підліткових фотографій. А іноді мене охоплювала параноя, і я думала, що люди мене фотографують. Навіть якщо це було не так.
Багато життєвих випробувань мені важко було витримати. Я не могла сидіти на іспитах, не могла пройти співбесіду, щоб влаштуватися на роботу. Через дуже низьку самооцінку я була геть не впевнена в собі. І не розуміла, чому я така пригнічена, постійно в депресії.
Я жила наче в шкаралупі й не могла з неї вибратися. Бо людям було байдуже до мене.
Підлітком я іноді думала: "Зараз кинуся під отой автобус, і це життя нарешті скінчиться".
Озираючись назад, я можу сказати, що провини моєї матері в цьому не було. Але нерідко я зривала на ній злість.
Дійшло до того, що я нападала на всіх навколо - бо тільки так могла виражати свої емоції. Я буквально кидала виклик людям: наприклад, своїм сестрам, - і дуже гидко з ними поводилася, як лиха сварлива баба-яга.
Зі стосунками все було дуже складно. Коли я ходила з подругами в нічні клуби, то танцювала з хлопцями. Вони проводили руками по моїй спині й шепотіли на вухо: "О, клас, на тобі корсет".
Пальцями вони відчували шрами від опіків - тугі, як мотузки (вони й досі такі). А я просто йшла геть.
Врешті-решт я познайомилася з дуже милим хлопцем, і ми всю ніч просто розмовляли. Я розповіла йому про свої опіки, бо з ним почувалася дуже затишно, він був чудовим другом. Він сказав, що його це не обходить, для нього я красива. І я одразу ж у нього закохалася - бо він прийняв мене такою, як є.
Було відчуття, що все так і має бути. Ми з ним народили трьох дітей, і вже є онук.
Торік ми з мамою поїхали відпочивати. Біля басейну було чимало людей, і шезлонги стояли близько один до одного. Я була в бікіні. Ми сиділи, я помітила в себе за спиною чоловіка, який навів на мене свій телефон, тому вирішила встати. Він водив телефоном синхронно з моїми рухами, тож я зрозуміла, що він записує мене на відео.
Мені було дуже неприємно. Я сказала мамі: "Це гидко, я хочу піти звідси".
Тому вона запропонувала: "Ходімо на пляж".
Я бачила, як мама сидить у шезлонгу, похиливши голову. Пам'ятаю, я дуже засмутилася, побачивши її такою зажуреною. І зрозуміла, що всі мої випробування позначилися також і на ній.
Я завжди помічала, яким поглядом вона дивиться на мої шрами. І мені хотілось хоч якось її розрадити, підбадьорити. Сказати: "Все ж нормально, зі мною все добре".
Але тієї миті щось наче перемкнуло у мене в голові, і я вирішила: годі. Я зроблю її щасливою. Зняла сукню і підійшла до краю води. Люди дивилися на мене, а я подивилася на маму, всміхнулася і сказала: "Мамо! Поглянь! Поглянь на мене!"
І вона заусміхалася. А я взяла руки в боки й почала позувати біля краю води, і мама зраділа ще дужче.
Я підійшла до неї і сказала: "Відтепер я дозволятиму людям себе фотографувати. І щоразу, коли вони це робитимуть, я всміхатимусь і позуватиму".
Я думаю, та мить на пляжі була поворотним пунктом, коли я усвідомила, що жодні психологи і жоден Google мені не допоможуть. Настав час допомогти собі самій.
Я пішла до крамниці і купила купальник - з відкритою спиною. А потім організувала курси плавання. Я запросила людей з фізичними вадами ходити в басейн. Коли я плаваю, то відчуваю спокій на душі й можу думати про різні чудові речі.
А ще я створила веб-сайт Love Disfigure і почала активно користуватися соцмережами, щоб розповідати людям про себе й підтримувати тих, хто живе з фізичними вадами. Людям легше, коли вони знають, що вони не самі - що інші теж переживають подібне.
Я часто розмовляю з людьми, які зазнали важких опіків. Є підлітки, які хочуть накласти на себе руки, бо вони обгоріли. Я намагаюся їх переконати: "Подивіться, я все життя прожила з цими шрамами. Ви теж можете".
Це дуже довга подорож до себе. Те саме, що зняти пальто і сказати: "Ось, це я, і мені байдуже, що думають люди". Я помітила, що в моєму житті сталися великі зміни - я нарешті змогла прийняти свій зовнішній вигляд.
Людям з фізичними вадами хочу сказати: не здавайтеся, робіть у житті те, що вам хочеться. Ніщо не мусить зупиняти вас чи стояти на заваді здійсненню мрій.