Як дивилися на сонячне затемнення - фото

  • 22 серпня 2017
A composite image of the total solar eclipse seen from the Lowell Observatory Solar Eclipse Experience August 21, 2017 in Madras, Oregon. Копирайт изображения AFP

Мільйони американців у всіх куточках країни у понеділок стежили за небом, де проходило ‎повне сонячне затемнення.

Таке видовище можна було спостерігати уперше за останні сто років.‎

Від школярів у Міссурі до патрульних у Айдахо - уся країна застигла, стежачи за тим, як ‎Місяць проходить повз Сонце, затуляючи своєю тінню його сяйво.‎

Students at the Jennings School District view the solar eclipse with glasses donated by Mastercard on August 21, 2017 in St Louis, Missouri. Копирайт изображения Getty Images/Jeff Curry
The Madison County Sheriff's Mounted Patrol watch the eclipse atop horses on Menan Butte on August 21, 2017 in Menan, Idaho. Копирайт изображения Getty Images

Лише шестеро людей бачили це із космосу. Команді астронавтів Міжнародної космічної ‎станції (МКС) пощастило бачити це дивовижне видовище у найчистішому його вигляді.‎‎

As millions of people across the United States experienced a total eclipse as the umbra, or moon's shadow passed over them, only six people witnessed the umbra from space. Viewing the eclipse from orbit were NASA's Randy Bresnik, Jack Fischer and Peggy Whitson, ESA (European Space Agency's) Paolo Nespoli, and Roscosmos' Commander Fyodor Yurchikhin and Sergey Ryazanskiy. The space station crossed the path of the eclipse three times as it orbited above the continental United States at an altitude of 250 miles. Копирайт изображения NASA

Тим часом кореспондент ВВС Джеймс Кук стежив за тінню Місяця у першому ряду ‎на висоті 12 тисяч кілометрів.‎

Solar eclipse seen from an Alaska Airlines flight, 21 August 2017 Копирайт изображения JAMES COOK/BBC

Глядачів застерігали про безпеку очей під час споглядання затемнення: людям ‎радили не дивитися прямо на Сонце без захисних окулярів.‎

A boy looks at the partial eclipse of the sun from a beach in Chilmark, Massachusetts, USA, 21 August 2017 Копирайт изображения EPA

Більшість людей дотрималися поради, хоч те, що дехто із них одяг собі на очі, ‎захищало сумнівно.‎

У столиці Гаїті Порт-о-Пренс, де сонячне затемнення було видно лише частково, цей чоловік ‎сконструював собі окуляри із пластикової пляшки.‎

A man uses glasses he made from a plastic bottle to look the solar eclipse that was partially visible in Port-au-Prince, on August 21, 2017. The solar eclipse in Haiti was only partially visible, around a 73% in the north of the country, and around a 70% in the capital. Копирайт изображения AFP

У Гавані, на Кубі, вуличний актор теж скористався чудовим шансом.‎

A street performer looks towards the sky as enthusiasts gather in Old Havana for the partial solar eclipse in Cuba August 21, 2017. Копирайт изображения Reuters

Дехто спробував проектувати затемнення на якусь поверхню, щоб не дивитися на нього ‎напряму.‎

An image of the solar eclipse is projected onto a hand in Ensenada, Baja California, Mexico, 21 August 2017 Копирайт изображения EPA

Президент США Дональд Трамп подав не найкращий приклад. Звісно, він ‎одяг захисні окуляри, але все одно не втримався від спокуси глянути на сонце без них!‎

US President Donald Trump, with First Lady Melania Trump at his side, looks up at the partial solar eclipse from the balcony of the White House in Washington, DC, on August 21, 2017 Копирайт изображения AFP

А от пес Ендрю - домашній улюбленець журналіста ВВС у Нешвілі, штат Теннессі, послухався порад.

Andrew, a dog, wears protective eyewear Копирайт изображения Ashley Wilson

Ось так затемнення святкували на фестивалі у Орегоні, у національному лісі Очоко - ‎підіймали вільний дух і руки до небес.‎

Eclipse watchers react during the total solar eclipse at the Symbiosis Oregon Eclipse Festival at Big Summit Prairie ranch in Oregon's Ochoco National Forest near the city of Mitchell, August 21, 2017 Копирайт изображения AFP

Тим часом МКС безсоромно "вдерлася" до фотографій затемнення - щонайменше шість разів, як ‎показує ось це скомпоноване із кількох світлин зображення.‎

This composite image, made from seven frames, shows the International Space Station, with a crew of six onboard, as it transits the Sun at roughly five miles per second during a partial solar eclipse, Monday, Aug. 21, 2017 near Banner, Wyoming. Копирайт изображения AFP

І на завершення, ось кілька найбільш вражаючих фотографій цього повного сонячного ‎затемнення - якщо вам не пощастило побачити це незабутнє видовище на власні очі.

A handout photo made available by Nasa shows a composite image showing the progression of a total solar eclipse over Madras, Oregon, USA, 21 August 2017. Копирайт изображения EPA
The sun is seen in full eclipse over a park on August 21, 2017 in Hiawatha, Kansas Копирайт изображения Getty Images
Image of the Moon transiting across the Sun, taken by SDO in 171 angstrom extreme ultraviolet light on Aug. 21, 2017. Копирайт изображения NASA/SDO

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