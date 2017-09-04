Копирайт изображения Getty Images Image caption Тільки у вересні близько 7 400 людей в Англії можуть померти через хвороби серця або інсульт

Кожен десятий 50-річний чоловік має серце на 10 років старше, ніж реальний вік його власника. Це підвищує ризик смертельного серцевого нападу чи інсульту, йдеться у новому дослідженні.

Агенція громадського здоров'я Англії проаналізувала відповіді 1,2 млн людей під час тесту на "вік серця", 33 000 з них - чоловіки 50 років.

Організація прогнозує, що тільки цього місяця 7 400 людей в Англії помруть від серцеві захворювання або інсульт. Чверть з них - молодше 75 років.

Більшості цих смертей можна запобігти, стверджують в агенції. Там нагадують, що профілактику хвороб серця та інсульту не варто відкладати до старості.

Як покращити здоров'я свого серця:

Киньте курити

Ведіть активний спосіб життя

Слідкуйте за своєю вагою

Їжте більше клітковини

Знизьте вживання продуктів із високим вмістом насичених жирів

Їжте п'ять фруктів та овочів на день

Вживайте менше солі

Їжте рибу

Вживайте менше алкоголю

Читайте етикетки на пакуваннях від їжі та напоїв

Джерело: NHS Choices

За даними тесту, близько половини респондентів не знали свій тиск. Більше 5,6 мільйона людей, що живуть в Англії, мають підвищений тиск, але не знають про це.

Якщо не лікуватись, у людини може статися серцевий напад або інсульт, що призведе до смерті, попереджає доктор Майк Кнаптон з Британської фундації серця.

Перевірка вашого тиску "може стати першим кроком до подовження вашого життя", каже Кетрін Дженнер з благодійної організацій, що займається питаннями артеріального тиску.