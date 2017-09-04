Як покращити здоров'я свого серця?
Кожен десятий 50-річний чоловік має серце на 10 років старше, ніж реальний вік його власника. Це підвищує ризик смертельного серцевого нападу чи інсульту, йдеться у новому дослідженні.
Агенція громадського здоров'я Англії проаналізувала відповіді 1,2 млн людей під час тесту на "вік серця", 33 000 з них - чоловіки 50 років.
Організація прогнозує, що тільки цього місяця 7 400 людей в Англії помруть від серцеві захворювання або інсульт. Чверть з них - молодше 75 років.
Більшості цих смертей можна запобігти, стверджують в агенції. Там нагадують, що профілактику хвороб серця та інсульту не варто відкладати до старості.
Як покращити здоров'я свого серця:
- Киньте курити
- Ведіть активний спосіб життя
- Слідкуйте за своєю вагою
- Їжте більше клітковини
- Знизьте вживання продуктів із високим вмістом насичених жирів
- Їжте п'ять фруктів та овочів на день
- Вживайте менше солі
- Їжте рибу
- Вживайте менше алкоголю
- Читайте етикетки на пакуваннях від їжі та напоїв
Джерело: NHS Choices
За даними тесту, близько половини респондентів не знали свій тиск. Більше 5,6 мільйона людей, що живуть в Англії, мають підвищений тиск, але не знають про це.
Якщо не лікуватись, у людини може статися серцевий напад або інсульт, що призведе до смерті, попереджає доктор Майк Кнаптон з Британської фундації серця.
Перевірка вашого тиску "може стати першим кроком до подовження вашого життя", каже Кетрін Дженнер з благодійної організацій, що займається питаннями артеріального тиску.