Ігриста п'ятниця: чому жінки обирають не шампанське, а просекко

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Сьогодні п'ятниця, а отже, зовсім скоро люди відзначать кінець робочого тижня келихом ігристого. Продаж італійського вина злетить до небес швидше, ніж ви встигнете промовити: "Я за просекко". Але в чому полягає секрет його іскристого успіху?

У Instagram майже два мільйони фото позначено теґом #prosecco, а ще 12 000 - #FizzFriday. Навіть майбутнє британського прем'єра Терези Мей обговорювали за келихом ігристого італійського вина.

Полиці супермаркетів укомплектовано пляшками, дешевшими за 10 фунтів, а бари Великої Британії рекламують це вино як ласощі, доступні щотижня.

Але його успіх пов'язаний не лише з невисокою вартістю.

"Цільова аудиторія цього вина — жінки, — пояснює Варі Рассел з агенції Food Marketing Expert. — А багато жінок люблять бульбашки, тому що бульбашки асоціюються з розкішшю та святом".

"Його подають у тонких вишуканих келихах, це стильно і дарує відчуття класності", - додає вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи стало просекко улюбленим напоєм для святкувань?

У бірмінгемському барі група жінок замовляє пляшку просекко.

"За відчуттями цей напій дуже жіночий", — каже Бев Ґордон.

"З ним почуваєшся більш витонченою", — додає її сестра Дженніфер Трістам.

"Ми п'ємо його на домашніх вечірках, у барах, ресторанах, на зустрічах випускників... Просекко вже стало невід'ємною частиною нашого способу життя", — пояснює їхня подруга Венді Джонстон.

За словами Річарда Гелстеда з агенції маркетингових досліджень Wine Intelligence, цей напій виявився "феноменом останніх п'яти років".

Представник компанії розповідає, що просекко здобуло "шалену популярність" серед жінок віком від 20 до 30 років, що постять фотографії у соцмережах, на яких дзенькають келихами і бахкають корками.

Копирайт изображения Fancy Flutes Ltd Image caption Алекс Віндзор і Софі Ендрюз помітили прогалину в ринку просекко завбільшки з фургон

Звернувши увагу на цей модний тренд, Алекс Віндзор і його наречена Софі Ендрюз звільнилися зі своїх робіт і придбали фургон для продажу просекко.

"Ми бачимо, що страшенно багато людей роблять знімки й викладають їх у соціальні мережі", — зазначив пан Віндзор.

"Просекко набагато дешевше за шампанське, і як кажуть люди, воно краще смакує. Це значно доступніший напій, але він дає відчуття елегантності, з якою завжди асоціювалося шампанське", — додав він.

А Варі Расселл розповів, що просеккко вибороло пальму першості в шампанського, й тепер для визначних подій люди вибирають саме це вино.

Image caption Джорджі Піллінг, Кеті Маткін і Софія Медоукрофт — фанатки просекко

Але пан Гелстед також відзначив, що тенденція заощаджувати на предметах розкоші й вибирати доступніші альтернативи виникла внаслідок фінансової кризи 2007 року.

"Ніхто не бачить пляшок, та й не звертає на них особливої уваги, тож коли вам потрібно було провести якийсь захід, перехід від шампанського (До просекко. - Ред.) відбувався абсолютно безболісно", — розказує він.

Супермаркети теж не пасли задніх і швидко долучилися до бульбашкового шаленства. Просекко додали до меню "Вечері вдома". Ці пропозиції імітують страви ресторанної якості, які можна споживати вдома без обтяжливого для гаманця рахунку, пояснює пан Расселл.

Але геніальний маркетинговий хід — це вартість. Багато мереж супермаркетів пропонують пляшки цього вина за зниженою ціною.

"Якщо ви не можете собі дозволити поїхати на відпочинок чи повечеряти в ресторані, то ідея міні-святкування з пляшкою вина, яка коштує менше, ніж 10 фунтів, дуже приваблива", — додає пан Гелстед.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шампанське, іспанське ігристе вино кава і просекко виготовляють за схожою технологією

Цей хід окупився у більшості мереж роздрібної торгівлі. У січні 2017 року, порівняно з тим самим місяцем минулого року, продаж брендових пляшок власного виробництва мережі супермаркетів Lidl зріс на 79%, а продаж просекко виробництва Marks and Spencer з 2015 по 2016 роки збільшився на 25%.

Порівняно з минулим роком, продаж цього вина у мережі Waitrose збільшився на 12%. Велика прихильність британців до ігристого надихнула навіть до кулінарних експериментів — до Різдва покупцям пропонуватимуть смажену індичку, политу просекко.

То чи надовго ця мода на просекко? Чи про нього можуть скоро забути, як це сталося з його колись модним аналогом — вином кава (Cava)?

Image caption Чи можете ви відрізнити шампанське від просекко?

Пол Крімер, який займається закупівлею вина в бірмінгемській крамниці Loki Wines, каже, що цього раніше популярного ігристого вина з Іспанії тепер не знайти на полицях, бо на нього немає попиту.

На думку Пола, вино кава переживає кризу. І щоб повернути його на ринок, на те саме поле, де зараз грають його аналоги, необхідне справжнє маркетингове диво.

"Проблема в тому, що про глобальний імідж шампанського ретельно піклуються, чого не скажеш про кава", — пояснює пан Крімер.

"Щоб репозиціонувати вино кава в іншу нішу чи цінову категорію, потрібен сейсмічний зсув у його маркетингу", — додає він.

Ресторанний критик Пол Фулфорд вважає, що вино кава тепер більше асоціюється зі старшим поколінням — людьми, які свою першу відпустку провели в Іспанії. Так само, як шеррі-бренді асоціюють із дідусями й бабусями.

Але він наголошує, що насправді у кава якість вища, ніж у просекко.

"Завдяки способу виготовлення це вино має вишуканіший смак. Його шипучість більш органічна, а отже, (Бульбашки. - Ред.) тримаються значно довше. І смакує краще", — зазначає він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для шампанського беруть виноград з провінції Шампань; бродіння відбувається в пляшках

Шампанське, іспанське ігристе вино кава і просекко виготовляють за схожою технологією. Але є значущі відмінності, які вирізняють ці вина.

Так званий "шампанський метод" вимагає, щоб це вино виготовляли з сортів винограду, що ростуть у провінції Шампань, і бродіння відбувалося в пляшках щонайменше 15 місяців; згідно з "традиційним методом", вино кава роблять із суміші вин, і бродить воно дев'ять місяців. А просекко виготовляють "італійським методом Шарма" — з ферментацією в сталевих чанах.

Але чи відчуєте ви різницю?

Нова улюблена шипучка? Популярність просекко в цифрах на 5 мільйонів більше пляшок продано в британських супермаркетах у 2016 році (порівняно з 2015-м) 40% збільшився продаж власної марки Sainsbury's порівняно з минулим роком

26% більше пляшок просекко придбали покупці Tesco, ніж минулого року BBC

Кеті Маткін у манчестерському пабі вважає, що смаки все ж відрізняються. "Я пила шампанське, важко п'ється, мені не сподобалось", — зізнається вона.

"А от просекко подобається всім. Воно недороге, легке, і до нього можна додавати різні смачні домішки типу сиропів", - додає жінка.

Універсальність просекко як окремого напою і складової коктейлів сприяє ще більшій його популярності.

Замість того, щоб стати жертвою ностальгії за минулим, просекко стало її складовою. Його тепер додають у "Апероль Шпріц" — коктейль, що був популярним наприкінці 1980-х, а тепер відродився в численних пабах і барах.

Image caption Знову в моді "Апероль Шпріц", коктейль із просекко, газованої води та трав'яного лікеру, від якого й походить ця назва

З прицілом на майбутнє виробники тепер пропонують дієтичні, веганські та органічні варіанти вина. Також у продажу є цукерки, свічки, піна для ванн з ароматом просекко. І навіть "пусекко" для ваших пухнастих улюбленців.

Тож чи варто думати, що мода на нього скороминуща? Пан Фулфорд так не вважає.

"Це своєрідне потурання собі без надмірних витрат. Більшість видів просекко легко п'ються і всім до смаку", — зауважив він.

"Це вино залишиться ще надовго, бо воно вкорінилося в алкогольних преференціях людей".

Імовірно, популярність просекко пояснюється поєднанням різних чинників — ринковою рентабельністю, небуденністю і тими відчуттями, які дарує це вино. Але шанувальниця ігристого Тамара Поксон вважає, що насправді все значно простіше.

"З такою ціною шампанського я не бачу причини, чому б людям не пити просекко", — відзначає жінка.