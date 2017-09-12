Книжка про двох мам: "цвях в труну родини" чи "люди різні"?

Копирайт изображения Unian Image caption "Я намагаюся донести ідею про те, що дитині потрібна родина, де її люблять, де вона почувається захищеною, і неважливо, як і ким все це маркується", - розповідала Лариса Денисенко про свою книгу

"Давно так не трусило укрдитліт, не резонувало на кілька пластів суспільства, як от тепер".

Так відгукнулася письменниця Таня Стус про останній скандал довкола дитячої книжки Лариси Денисенко "Майя та її мами".

В ошатно ілюстрованому виданні йдеться про 17 різних типів родин. Наприклад - сім'ї, в яких немає одного з батьків, батьки поїхали на заробітки, дитина народилася через штучне запліднення чи батьки однієї статі.

Видавці називають "Майю" першою книжкою такого роду в Україні. 15 вересня її мали презентувати на Львівському форумі книговидавців.

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Але на адресу львівської влади та форуму надійшов лист із проханням скасувати презентацію та супутню дискусію "Чи готова школа говорити з дітьми на складні теми".

Його автори вважають загрозливою "пропаганду нетрадиційних відносин" і вважають, що "Майя та її мами" намагається прищепити школярам "деструктивні принципи".

У листі сказано, що в разі бездіяльності влади автори "будуть змушені вжити усіх можливих заходів", щоб не допустити презентацію.

Серед підписантів - підрозділ "Правого сектору" у Львівській області, ГО "Твереза Галичина" та голова Львівського обласного "Легіону Свободи".

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Видавці книжки та організатори форуму розцінили цього листа як погрозу. Вони кажуть, що отримували й інші, неофіційні погрози через соцмережі.

У підсумку презентацію, заплановану на 15 вересня, скасували, побоюючись за безпеку дітей-відвідувачів. Дискусію 14 вересня, втім, планують провести.

Видавці тим часом виклали електронний варіант книжки у відкритий доступ.

А соцмережі жваво відреагували на конфлікт. Facebook-сторінку Лариси Денисенко переповнили пости підтримки. Утім, лунають і критичні голоси.

"Люди різні"

"Я намагаюся донести ідею про те, що дитині потрібна родина, де її люблять, де вона почувається захищеною, і неважливо, як і ким все це маркується", - ще в січні розповідала про свій твір авторка.

Ця ідея знайшла жвавий відгук у багатьок користувачів.

"Вашій дитині стане так просто пояснити через цю книгу, що люди різні. В них різна зовнішність, різні життєві обставини, різні родини. Але це не робить їх гіршими чи кращими. Кожен хороший по-своєму", - пише у Facebook Світлана Чернецька.

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"У мене прямо "загорілося". Завдяки зусиллям ультраправих, на Форумі видавців скасували презентацію книжки Larysa Denysenko ... І все: одразу довкола почали кричати, які ультраправі молодці і яка книжка погана ... Люди, ви бодай її відкривали? ...

Подивіться, забороні чого ви радієте. Того, що діти будуть розуміти, що є різні сім'ї? Того, що вони прочитають про повагу до інших? Що перестануть цькувати один одного? Що будуть підтримувати тих, у кого неповна родина? Тих, у кого батьки на заробітки поїхали? Підтримувати тих, у кого війна забрала близьких?" - не стримує емоцій Ганна Беловольченко.

"А як це вийшло, що нам в Україні XXI століття хтось почав категорично диктувати, які книжки писати і як говорити з дітьми? Скрєпи наступають. Заборонити, скасувати, залякати... На все це не можна вестися", - вважає письменниця Ірина Цілик.

Роксолана Поцюрко шкодує, що презентацію скасували.

"Дуже прикро, бо ми хотіли з Ганнусею піти. Вона вже не раз цікавилася тим, чому родини різні та чи це ОК. І я пробувала їй пояснити, але, певно, не знайшла потрібних слів, бо час до часу ми повертаємося до цього. А ця зустріч могла б мені допомогти", - написала вона.

А Ірина Варшик побачила в суперечці і позитивний момент.

"Добрі люди, які зірвуть презентацію" ... зробили цю книжку популярнішою разів у 100, якщо не в 1000", - відзначила вона.

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Серед тих, хто підтримав Ларису Денисенко, - також психолог Світлана Ройз, співзасновник освітнього проекту Prometheus, Іван Примеченко та багато колег-письменників.

Тим часом у вівторок удень на ситуацію відреагувала омбудсмен Валерія Лутковська. За її словами, "погрози та залякування є неприпустимими".

Пані Лутковська також попросила поліцію захистити учасників та організаторів дискусії, що має пройти 14 вересня.

Утім, видання має і критиків.

"Погортав книгу "Майя та її мами". Повна щаслива родина з мамою і татом з точки зору книги - це не норма, а виняток. Підтримую зрив презентації", - написав Юрій Нікитенко.

"Така книжка - це цвях у труну української родини", - погоджується Олександр Рязанов.

"Якщо дітям у доступній формі пояснюють що дядя з дядьою - це справжня любов, то таку книгу варто спалити", - вважає Віталій Назаренко.

Олеся Дацько вважає ситуацію, що склалася довкола видання, "звичайним епатажним" піаром.

"Якби цього пр-ходу не було - ніхто б про цю книжку майже і не знав", - пише вона.

А Віталій Нечеса не побачив погроз у листі 15 громадських організацій.

"Безперечно, навряд чи заяву-вимогу щодо скасування презентації можна назвати зразком доброзичливості, проте погроз у тексті я не побачив. "Ми будемо змушені самотужки вжити всіх можливих заходів" - так собі "погроза", чесно кажучи", - пише він.