Випадковий ракетний удар на навчаннях в Росії. Що це було?

Павло Аксьонов

Російська служба Бі-бі-сі

19 вересня 2017

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Російський вертоліт помилково обстріляв людей?

На навчаннях в Росії ударний гелікоптер Ка-52 випустив дві ракети по місцю, поруч з яким перебували люди. Міноборони РФ визнало "помилкове захоплення цілі", але заперечує повідомлення про "залпи по натовпу журналістів".

Відеозаписи з'явилися в інтернеті вранці 19 вересня. На них видно, як один з двох ударних вертольотів Ка-52 випускає дві некеровані ракети. Одна вибухає на землі, інша влучає у вантажний автомобіль.

Першим запис удару опублікував екатеринбурзький новинний портал 66.ru, потім зйомка з інших камер з'явилася на інших ресурсах. Російське видання Life опублікувало відео, нібито зняте з кабіни ударного вертольота.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ка-52 - російський ударний гелікоптер, на озброєнні якого є, зокрема, некеровані ракети

Міністерство оборони Росії підтвердило факт інциденту, проте в повідомленні не уточнюється, коли і навіть де він стався.

"Система наведення одного з вертольотів здійснила помилкове захоплення цілі. Внаслідок попадання некерованої ракети один з вантажних автомобілів без людей був пошкоджений", - заявили в прес-службі Західного військового округу Росії.

Міноборони розповсюдило цю інформацію в формі спростування: "18 вересня в рамках розіграшу епізоду практичних дій спільного стратегічного навчання "Захід-2017" жодних пригод, пов'язаних з роботою армійській авіації, не було".

Версії ЗМІ

За повідомленням порталу 66.ru, мимовільний пуск ракет стався на черговому етапі російсько-білоруських навчань "Захід-2017". Портав повідомляє, що це відбулося на полігоні Лузький під Санкт-Петербургом.

"Найімовірніше, інцидент стався незадовго до візиту на полігон Володимира Путіна", - писав 66.ru, однак визнав, що джерело порталу не може точно сказати, в який саме день.

Видання РБК, з посиланням на джерело, близьке до міноборони Росії, повідомило, що інцидент стався 16 вересня, тобто за два дні до візиту Путіна, який 18 поспостерігав за етапом навчань "Захід-2017" на полігоні Лузьский.

Ця ж дата вказана в публікації групи активістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team - в ній міститься фотографія якогось друкованого документа, в якому інцидент пов'язується з цим днем. Справжність документа встановити неможливо.

Портал 66.ru з посиланням на очевидця також повідомив, що внаслідок обстрілу сильно постраждали двоє людей - ймовірно, журналісти.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Володимир Путін і Сергій Шойгу спостерігали за навчаннями на полігоні "Лузький" в Ленінградській області 18 вересня

Міноборони Росії спростувало інформацію про постраждалих журналістів. "Усі повідомлення в соціальних мережах про залпи по натовпу журналістів, велику кількість тяжкопоранених - навмисна провокація або чиясь персональна дурість", - заявили в міністерстві.

Відеозаписи

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В інтернеті з'явилися кілька відеозаписів інциденту: зйомка обстрілу з двох різних точок, кадри наслідків удару, а також відеозапис, опублікований тільки на Telegram-каналі Mash (пов'язаним з російським виданням Life), на якому, як стверджується, зйомка, зроблена з вертольота, який і завдав удару.

На кадрах видно, як одна ракета вибухає на землі, а друга влучає у вантажний автомобіль "КамАЗ" з так званим кунгом - критим кузовом-фургоном, на даху якого встановлена ​​антена.

Ця машина зовні схожа на командно-штабну. Зліва від неї знаходиться парковка, на якій в момент удару знаходилися дві легкові машини з цивільними номерами і "Нива" з військовими номерами.

Позаду "КамАЗа" в кількох метрах, судячи за цими кадрами, припаркована машина управління П-230Т на базі військового позашляховика "Тигр-М", яка надійшла в десантні війська в 2017 році. За даними міністерства оборони Росії, такі машини вже брали участь у навчаннях Псковської дивізії в липні.

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, Машина управління П-230Т надійшла у війська в 2017 році

За даними міноборони РФ, така машина здатна "забезпечити пункту управління командувача ПДВ захищений зв'язок в режимі відеоконференції з командирами батальйонів і дивізіонів на полі бою".

18 вересня прес-служба російського міноборони розповсюдила повідомлення про те, що підрозділи повітряно-десантних військ готуються до десантування на полігоні Лузький. Згідно з повідомленням, літаки з десантом мали вилітати з аеродрому в Псковській області.

Ракета влучила в кабіну "КамАЗа", і, судячи з відеокадрів наслідків, вибухова хвиля пішла в нижню частину кузова і пошкодила шасі.На зйомці також видно, що кунг "КамАЗа" вцілів після вибуху.

Чи були журналісти?

Як видно на відеозаписах, місце інциденту навряд чи могло бути спеціально організованим прес-службою міноборони Росії майданчиком для журналістів.

Російській службі Бі-бі-сі дозволили знімати навчання на полігоні Ружанський в Білорусії 17 вересня.

На цьому полігоні журналістів розмістили за склом у спеціальному павільйоні, розташованому поблизу командного пункту полігону. Павільйон знаходився на височині у кілька метрів.

В цей день в навчаннях також брали участь російські вертольоти Ка-52, проте вони завдавали удари по цілях, що знаходились в декількох кілометрах від майданчика для преси. На ціль вертольоти також заходили на великій відстані від глядачів.

Автор фото, 66.ru Підпис до фото, Момент вибуху з одного з відеозаписів

Судячи з кадрів з відвідування полігону Лузький Володимиром Путіним 18 вересня, на його території також є спеціально обладнаний командний пункт.

На фото з дня удару видно, що журналісти на навчаннях на цьому полігоні знаходилися на спеціальному майданчику за огорожею.

На відеозаписах поруч з місцем події не видно жодної великої будівлі, схожої на командний пункт, або майданчик, обладнаний для спостереження за навчаннями. На відстані видно лише світлі об'єкти, схожі на намети.

Люди, які потрапили в кадр, переважно у військовій формі. Жоден з них не мав при собі великої професійної апаратури для відеозйомок.