Рецепт сезону від ВВС: желе з ожини

  • 10 жовтня 2017

Час підготовки - один день

Час приготування -30-60 хвилин

Кількість - 3-5 банок

Дієтична, вегетаріанська страва.

У яблуках, які містяться в цьому рецепті, багато пектину. Тому желе, приготоване за цим рецептом, виходить достатньо пружним. Чудово смакує з сиром і печивом.

Інгредієнти

  • 1,3 кг ожини (промити)
  • 2 великі яблука для теплової обробки (помити, вичистити серцевину, порізати кубиками)
  • 450 мл води
  • сік одного лимона
  • цукор для варення (з пектином) чи цукор-пісок
  • 2-3 столові ложки лікеру з чорної смородини Crème de Cassis (за бажанням)
  • стерилізовані банки і кришки

Спосіб приготування

  1. Прокип'ятити марлевий мішечок чи кухонний рушник у воді протягом 2-3 хвилин. Добре викрутити й охолодити. Підвісити марлю на стійці чи ніжках перевернутої табуретки, поставити знизу велику миску для стікання фруктового соку.
  2. Покласти ожину і яблука у велику каструлю з товстим дном, додати воду й лимонний сік.
  3. Довести до кипіння і кип'ятити на малому вогні 20-25 хвилин чи до повного розварювання фруктів.
  4. Пересипати м'які фрукти разом з рідиною в марлевий мішечок та залишити стікати протягом 8 годин (чи доки весь сік повністю не стече в миску).
  5. Помити банки в теплій воді з мийним засобом і поставити в духовку, нагріту до 130°C, на 10-15 хвилин.
  6. Виміряти об'єм соку. На кожні 600 мл додати 450 г цукру. Перелити сік у чисту каструлю для варення, засипати цукор, нагрівати на повільному вогні, доки весь цукор не розчиниться, додати лікер (за бажанням). Довести до кипіння й кип'ятити на малому вогні 10-15 хвилин чи до загустіння.
  7. Зняти з поверхні желе піну й наповнити банки. Накрити кришками, закрутити й підписати. Зберігати в прохолодному темному місці.

Рецепт від Емілі Енґл

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