Рецепт сезону від ВВС: желе з ожини

Час підготовки - один день

Час приготування -30-60 хвилин

Кількість - 3-5 банок

Дієтична, вегетаріанська страва.

У яблуках, які містяться в цьому рецепті, багато пектину. Тому желе, приготоване за цим рецептом, виходить достатньо пружним. Чудово смакує з сиром і печивом.

Інгредієнти

1,3 кг ожини (промити)

2 великі яблука для теплової обробки (помити, вичистити серцевину, порізати кубиками)

450 мл води

сік одного лимона

цукор для варення (з пектином) чи цукор-пісок

2-3 столові ложки лікеру з чорної смородини Crème de Cassis (за бажанням)

стерилізовані банки і кришки

Спосіб приготування

Прокип'ятити марлевий мішечок чи кухонний рушник у воді протягом 2-3 хвилин. Добре викрутити й охолодити. Підвісити марлю на стійці чи ніжках перевернутої табуретки, поставити знизу велику миску для стікання фруктового соку. Покласти ожину і яблука у велику каструлю з товстим дном, додати воду й лимонний сік. Довести до кипіння і кип'ятити на малому вогні 20-25 хвилин чи до повного розварювання фруктів. Пересипати м'які фрукти разом з рідиною в марлевий мішечок та залишити стікати протягом 8 годин (чи доки весь сік повністю не стече в миску). Помити банки в теплій воді з мийним засобом і поставити в духовку, нагріту до 130°C, на 10-15 хвилин. Виміряти об'єм соку. На кожні 600 мл додати 450 г цукру. Перелити сік у чисту каструлю для варення, засипати цукор, нагрівати на повільному вогні, доки весь цукор не розчиниться, додати лікер (за бажанням). Довести до кипіння й кип'ятити на малому вогні 10-15 хвилин чи до загустіння. Зняти з поверхні желе піну й наповнити банки. Накрити кришками, закрутити й підписати. Зберігати в прохолодному темному місці.

Рецепт від Емілі Енґл