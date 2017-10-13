"Моє постійне нагадування про власну дурість"
Я впоров таку дурницю, що самому досі не віриться. Мене зачаклував ненадовго десятиголовий демон Равана — тільки так це можна пояснити.
Перемогу царевича Рами над Раваною в Індії відзначають на фестивалі Дасара, одному з найшаленіших індуїстських святкувань.
Плетені з лози опудала Равани та його соратників здіймаються над натовпом, як вежі (довершують картину закручені вуса й лихі посмішки). Наповнені феєрверками, вони чекають свого часу, щоб зайнятися від смолоскипів — на піку відтворення великої перемоги царевича Рами над злом.
Торік ми з дружиною повезли своїх чотирьох дітей на найбільше свято Дасара в Делі, яке проводили на Рамліла-Майдані, велетенському полі за брамою старого міста.
Коли промені сонця налилися теплим золотом, ми приєдналися до людей, натовпи яких тіснилисч в чергах довкола.
Але злих чарів Равани замало, щоб пояснити подальшу подію. Як на мене, то винна ще й сама ярмаркова площа.
У мові гінді є слово "джуґаад". Воно означає просте, дешеве рішення складної проблеми. ("Халтура" по-нашому.) І тамтешні атракціони — це просто-таки казкове втілення джуґааду.
Трясучись і нервово посміюючись разом із доньками (14 і 15 років) на страшній каруселі без жодних ременів безпеки, я помітив простирадло, розкладене на клапті висохлого бруду.
На ньому навпочіпки сидів чоловік, який пропонував тимчасові татуювання.
До слова, татуювання я ненавидів завжди. Я живу в страху, що одного дня мої діти наб'ють на свою ідеальну шкіру якісь потворні закарлюки. Ось чому я подумав, що весело буде, коли я здивую Бі, свою дружину, фальшивою татушкою.
"Може, серце з її іменем всередині - як подарунок до дня народження?"- вирішив я.
Присягаюся, тверезий був, мов скельце.
"Вони змиваються, так?" — уточнив я у майстра.
"Так, так, так", — закивав він.
"Тимчасові, так?"
"Так, так, так".
"Не справжні тату?"
"Так, так, так".
Я обстежив пальцями хромовану насадку його машинки. Голки не намацав.
Чоловік показав мені банку з чорнилом. Що ж, для тимчасового тату потрібне чорнило, адже так?
Я тицьнув пальцем у серце на заламінованій фотографії зі зразками його майстерності, а потім на літери Б та І.
"Так, так, так", — погодився він і міцно обхопив мою руку пальцями.
Не встиг я і оком кліпнути, як він уже взявся до роботи. І ось що цікаво: це було не боляче.
Усі мої знайомі, які робили тату, кажуть, що це боляче.
А я відчув лише поколювання. Слід сказати, це занепокоїло. Але на той час майстер вже вивів чорнилом неохайне серце (реально неохайне) посеред мого передпліччя.
Цілих 30 секунд у нього на це пішло.
Він перейшов до літер.
Спочатку "Л". Стривайте, секундочку…
Потім мале серце — "O".
Ось на цьому місці я розхвилювався не на жарт. І спробував забрати руку.
"Ні, ні, ні", — сказав майстер і потягнув на себе.
Різким посмиком я вивільнив руку і в розпачі потер чорнило. Але шкіра під пучками пальців трохи розпухла. А синьо-чорне чорнило навіть не розмазалося.
"Що ти накоїв?" - поцікавилася дружина, коли ми знайшли її в натовпі й показали мою руку.
Доньки ледь не навпіл складалися від сміху. Ну звісно, хто ж не порегоче з батька, який щойно, сам того не бажаючи, набив собі татуху?
У небо злетіли перші феєрверки. Равану мали от-от запалити смолоскипами. А я вже проштовхувався до виходу.
"Має бути спосіб здихатися цієї штуки", — запевняв я себе.
Але його не було. І ось вам порада, якої ви, мабуть, не потребуєте — ніколи не шукайте інструкцій в інтернеті й не пробуйте вивести татуювання вдома.
Змити малюнок джином (єдиним алкоголем, який виявився під рукою) не вдалося.
Видаляти за допомогою солі (буквально сипати сіль на рану і втирати) — теж не надто дієвий спосіб.
Ніщо не діяло.
Тепер, на додачу до дешевого тату, в мене є ще й білий шрам.
Дружину більше схвилювало ймовірне потрапляння інфекції в кров. Так я опинився на стільці перед лікарем в одній з лікарень міста Делі.
Чи великим є ризик заразитися через вуличне татуювання — ось що я хотів знати.
"О, інфекція — дуже, дуже, дуже поширений наслідок", — розплився лікар у широчезній усмішці.
За його словами, є ризик підчепити не лише гепатит B і C, а й ВІЛ.
"Серйозно?" — спитав я.
"О, це дуже, дуже, дуже поширений спосіб заразитися ВІЛ. Я з таким постійно маю справу. Весь час", — з помітним задоволенням підкреслив він.
А за два тижні прийшли результати аналізів крові. Все в порядку. Але я записався на ще один аналіз — просто так, аби підстрахуватися.
А татуювання, між тим, нікуди не зникає. І хоч яке воно бридке, я збережу його — як нагадування про те, що не варто піддаватися миттєвим бажанням.