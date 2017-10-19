ВВС Україна оголоcила Довгі списки Книги року ВВС-2017

  • 19 жовтня 2017
книга року

ВВС Україна оприлюднила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2017 та Дитяча Книга року ВВС-2017, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Довгі списки" формувала редакція ВВС Україна.

До Довгого списку премії Книга року ВВС-2017 увійшли 16 видань:

  • Тарас Антипович. Помирана. - Київ. "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2016.
  • Юрій Винничук. Лютеція. - Харків. Фоліо, 2017.
  • Руслан Горовий. 1000 і 1 ніч війни. - Київ: Видавництво "ТаТиШо", 2017.
  • Марина Гримич. Падре Бальтазар на прізвисько Тойво. - Київ: Нора-Друк, 2017.
  • Максим Дупешко. Історія, варта цілого яблуневого саду. - Чернівці: Книги-XXI, 2017.
  • Сергій Жадан. Інтернат. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2017.
  • Олександра Іванюк. Амор[т]е. - Чернівці: Книги-XXI, 2017.
  • Олександр Ірванець. Харків. 1938. - Київ: Laurus, 2017.
  • Катерина Калитко. Земля загублених, або маленькі страшні казки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
  • Маркіян Камиш. Чормет. - Київ: Нора-Друк, 2017.
  • Макс Кідрук. Не озирайся і мовчи. - Харків, Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017.
  • Йван Козленко. Танжер. - Київ, Видавничий дім "Комора", 2017.
  • Андрій Курков. Шенгенська історія. - Харків, Фоліо, 2017
  • Володимир Рафєєнко. Довгі часи. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
  • Наталка Сняданко. Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
  • Василь Шкляр. Троща. - Харків, Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017.

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2017 увійшли 12 видань:

  • Соня Атлантова. Миші. - Київ: Фонтан Казок, 2017.
  • Галина Вдовиченко. 36 і 6 котів-детективів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
  • Анатолій Григорук. Перша доріжка в небо. - Київ: Час майстрів, 2017.
  • Ірена Карпа. День усіх білок. - Чернівці: Книги-XXI. Чорні вівці, 2017.
  • Анна Коршунова. Комп і компанія. - Київ: Час майстрів, 2017.
  • Галина Кирпа. Тринадцятий місяць у році. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
  • Анастасія Левкова. Старшокласниця. Першокурсниця. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
  • Діана Мельникова. Розбишацький детектив. - Київ: Фонтан Казок, 2017.
  • Зірка Мензатюк. Чарівні слова. - Чернівці: Видавничий дім "Букрек", 2016.
  • Ірина Мориквас. Магда і вітер. - Київ. "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2017.
  • Олег Чаклун. Піраміда Синтії. - Київ: Фонтан Казок, 2017.
  • Ярослав Яріш. Самійло. - Київ: Час майстрів, 2017.

Якою буде 13-та Книга року ВВС?

До журі конкурсу Книга Року ВВС входять:

  • Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"
  • Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення
  • Віталій Жежера, письменник, журналіст (тільки у дорослій номінації)
  • Тарас Лютий, філософ, письменник
  • Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР (тільки у дитячій номінації)
  • Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Переможці минулих років:

2016

  • Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).
  • Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

  • Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).
  • Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

  • Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).
  • Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

  • Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).
  • Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

  • Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).
  • Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Іздрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 - Сергій Жадан, "Капітал".

2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".

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