ВВС Україна оголоcила Довгі списки Книги року ВВС-2017
ВВС Україна оприлюднила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2017 та Дитяча Книга року ВВС-2017, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
"Довгі списки" формувала редакція ВВС Україна.
До Довгого списку премії Книга року ВВС-2017 увійшли 16 видань:
- Тарас Антипович. Помирана. - Київ. "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2016.
- Юрій Винничук. Лютеція. - Харків. Фоліо, 2017.
- Руслан Горовий. 1000 і 1 ніч війни. - Київ: Видавництво "ТаТиШо", 2017.
- Марина Гримич. Падре Бальтазар на прізвисько Тойво. - Київ: Нора-Друк, 2017.
- Максим Дупешко. Історія, варта цілого яблуневого саду. - Чернівці: Книги-XXI, 2017.
- Сергій Жадан. Інтернат. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2017.
- Олександра Іванюк. Амор[т]е. - Чернівці: Книги-XXI, 2017.
- Олександр Ірванець. Харків. 1938. - Київ: Laurus, 2017.
- Катерина Калитко. Земля загублених, або маленькі страшні казки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
- Маркіян Камиш. Чормет. - Київ: Нора-Друк, 2017.
- Макс Кідрук. Не озирайся і мовчи. - Харків, Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017.
- Йван Козленко. Танжер. - Київ, Видавничий дім "Комора", 2017.
- Андрій Курков. Шенгенська історія. - Харків, Фоліо, 2017
- Володимир Рафєєнко. Довгі часи. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
- Наталка Сняданко. Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
- Василь Шкляр. Троща. - Харків, Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017.
До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2017 увійшли 12 видань:
- Соня Атлантова. Миші. - Київ: Фонтан Казок, 2017.
- Галина Вдовиченко. 36 і 6 котів-детективів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
- Анатолій Григорук. Перша доріжка в небо. - Київ: Час майстрів, 2017.
- Ірена Карпа. День усіх білок. - Чернівці: Книги-XXI. Чорні вівці, 2017.
- Анна Коршунова. Комп і компанія. - Київ: Час майстрів, 2017.
- Галина Кирпа. Тринадцятий місяць у році. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
- Анастасія Левкова. Старшокласниця. Першокурсниця. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
- Діана Мельникова. Розбишацький детектив. - Київ: Фонтан Казок, 2017.
- Зірка Мензатюк. Чарівні слова. - Чернівці: Видавничий дім "Букрек", 2016.
- Ірина Мориквас. Магда і вітер. - Київ. "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2017.
- Олег Чаклун. Піраміда Синтії. - Київ: Фонтан Казок, 2017.
- Ярослав Яріш. Самійло. - Київ: Час майстрів, 2017.
Якою буде 13-та Книга року ВВС?
До журі конкурсу Книга Року ВВС входять:
- Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"
- Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення
- Віталій Жежера, письменник, журналіст (тільки у дорослій номінації)
- Тарас Лютий, філософ, письменник
- Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР (тільки у дитячій номінації)
- Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1,000.
Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.
Переможці минулих років:
2016
- Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).
- Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).
2015
- Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).
- Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).
2014
- Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).
- Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).
- Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).
2013
- Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).
- Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).
2012
- Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).
- Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).
2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".
2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".
2009 - Іздрик, "ТАКЕ".
2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".
2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".
2006 - Сергій Жадан, "Капітал".
2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".