Рецепт сезону від ВВС: тарт із консервованими сливами

Час підготовки - один день

Час приготування - 30-60 хвилин

Кількість - 8 порцій

Цей тарт зі сливами стане чудовим десертом для святкової вечері. Фрукти зберігаються в консервованому вигляді й викладаються на тісто, наповнене франжипаном. (Тіста, приготованого за цим рецептом, вистачить для двох тартів, тому половину можна зберігати в холодильнику чи морозильній камері до наступного разу.)

Інгредієнти

Для консервованих фруктів

200 г цукру

1 кг слив, розполовинених, без кісточок

Для солодкого пісочного тіста

500 г просіяної муки, ще трохи для посипки

100 г цукрової пудри

250 г нарізаного на кубики вершкового масла

1 жовток домашнього яйця

холодна вода (за необхідності)

Для франжипану:

100 г м'якого вершкового масла

100 г дрібного цукру-піску

1 домашнє яйце

100 г меленого мигдалю

Спосіб приготування

1. Для консервування фруктів банки помити в гарячій воді з миючим засобом, простерилізувати їх, до наповнювання сливами тримати в теплій духовці.

2. У каструлю висипати цукор, налити 400 мл води й обережно нагрівати до розчинення цукру. Довести до кипіння і без помішування кип'ятити 1-2 хвилини. Вимкнути конфорку й швидко заповнити простерилізовані банки сливами, щоби сироп не встиг охолонути.

3. Залити сливи сиропом, не доливаючи 2,5 см до краю банок. Лезом стерильного ножа відділити сливи від стінок банок, щоб не залишилося повітряних бульбашок.

4. Витерти краї банок чистим рушником і закрутити кришками. Поставити банки в глибоку каструлю й залити холодною водою. Довести до кипіння й кип'ятити їх 20 хвилин, потім вимкнути конфорку і залишити охолоджуватися в каструлі.

5. У разі вдалого консервування кришка повинна увігнутися. Якщо на неї натиснути посередині, вона не підніметься. Зберігати консервовані фрукти в прохолодному темному місці. Банки під кришками можна зберігати протягом року; відкриті банки можна тримати в холодильнику близько трьох тижнів.

6. Для приготування солодкого пісочного тіста змішати борошно й цукрову пудру в мисці. Додати порізане кубиками масло й розтирати пальцями до стану хлібних крихт.

7. Додати яєчний жовток і перемішати руками, за необхідності долити трохи крижаної води, щоб тісто не розпадалося. Загорнути в харчову плівку і покласти в холодильник щонайменше на 10 хвилин.

8. Цієї кількості тіста вистачить на два тарти, тож тримайте половину в холодильнику чи морозильній камері до наступного разу.

9. Розігріти духовку до 180°C.

10. Дістати тісто з холодильника й розкачати на посипаній борошном дошці у велике коло, якомога тонше (2-3 мм завтовшки). Перекласти тісто у форму для тарта за допомогою качалки і розрівняти по краях. Обережно притиснути краї тіста до стінок форми, охолоджувати до наповнювання.

11. Для франжипану збити масло й цукор міксером до легкої пухкої консистенції. Додати яйце й мелений мигдаль.

12. Ложкою перекласти франжипан у підготовлене тісто і розрівняти поверхню. Запікати 30-40 хвилин чи більше до підіймання начинки й хрусткого стану тіста.

13. Витягти сливи з сиропу, рідину зберегти. Розрізати кожну половинку на три скибочки й викласти на готовий тарт.

14. Перелити рідину зі слив у маленьку каструльку й довести до кипіння. Кип'ятити дві хвилини чи більше, щоб об'єм рідини зменшився наполовину. Зняти з вогню і трохи охолодити. За допомогою пензля змастити тарт цією рідиною.

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