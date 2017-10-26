Мосійчук: політик-бізнесмен, екс-в'язень і "ворог Кадирова"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Затримання Ігоря Мосійчука у Верховній Раді

Постраждалий під час вибуху в Києві політик Ігор Мосійчук кілька років провів у в'язниці, був членом низки націоналістичних організацій, а в останні роки - декларував значні статки.

Відомим на всю Україну він став як один зі звинувачених у справі так званих "васильківських терористів", які нібито готували теракт у часи президентства Януковича. А в 2015 році, коли пан Мосійчук вже був членом парламенту, прокуратура звинуватила його в корупції та арештувала.

Журналіст і бізнесмен з Лубен

На початку 90-х років Ігор Мосійчук став активістом націоналістичних організацій та працював журналістом на Полтавщині у Лубнах.

Паралельно, як він сам стверджує, займався аграрним бізнесом.

В 1994 році Мосійчук вступив у радикальну організацію УНА-УНСО. А в 1995 році став одним з учасників силового протистояння з бійцями спецпризначення на Софійській площі.

Тоді міліція намагалась завадити активістам поховати керівника УПЦ Київського патріархату Володимира на території Софії Київської.

Копирайт изображения www.facebook.com/igor.mosijcuk Image caption Ігор Мосійчук під час сутички з міліцією у 1995 році перед похованням митрополита Володимира

Після зіткнень Мосійчук деякий час переховувався, проте в 1996 році його арештували на півроку.

Після звільнення він видавав низку газет, був активістом різноманітних націоналістичних партій та організацій, брав участь у протестах проти Леоніда Кучми на початку 2000-х років.

У другій половині 2000-х років Ігор Мосійчук оселився у Василькові поблизу Києва. Там він видавав газету "Вечірній Васильків", а згодом почав співпрацювати з націоналістами з організацій "Патріот України" та "Соціал-національної асамблеї".

У 2010 році Мосійчук став депутатом міської ради і з активістами "Патріоту України" почав впливати на місцеву політику.

Від "васильківських терористів" до Ради

В 2011 році Ігор Мосійчук та його соратники потрапили за ґрати за звинуваченнями у нібито підготовці теракту.

Спецслужби стверджували, що у їхньому офісі у Василькові знайшли вибухівку та матеріали про нібито підготовку теракту та навіть замаху на президента Віктора Януковича.

Зокрема, затримані нібито планували підірвати пам'ятник Леніну на Київщині, який на той момент насправді вже кілька років як був демонтований.

Затримані провину заперечували та називали процес політичним.

Паралельно у Харкові за різними звинуваченнями арештували інших активістів "Патріоту України", включно з майбутній командиром "Азову" Андрієм Білецьким.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Під час ув'язнення у процесі "васильківських терористів"

На початку 2014 року Мосійчука визнали винним. Проте вже у лютому після "Революції Гідності" він вийшов з в'язниці, а згодом його вирок скасували через відсутність складу злочину.

Навесні 2014 року Ігор Мосійчук називав себе заступником командира батальйону "Азов" і часто з'являвся на фото та відео з Донбасу. Наприклад, перед початком операції проти бойовиків "ДНР" у Маріуполі.

Під час цих подій він почав тісно співпрацювати з Олегом Ляшком і згодом став членом парламенту від "Радикальної партії".

Звинувачення в корупції

У вересні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін особисто представив у парламенті свідчення корупційних дій Ігоря Мосійчука.

Представляючи подання на зняття недоторканності, генпрокурор показав відео, на яких депутату нібито передають хабарі за сприяння у вирішенні земельних питань.

Після побаченого за зняття недоторканності проголосувала навіть фракція "Радикальної партії". Тут же парламентарі дали дозвіл на арешт депутата і його затримали прямо у Верховній Раді.

Наступного дня суд арештував депутата, а сам він оголосив безстрокове голодування. Протягом голодування його кілька разів госпіталізували. Проте до суду справа так і не дійшла.

Через процесуальні порушення за кілька місяців Вищий адміністративний суд повернув йому недоторканність. Згодом прокуратура закрила справу щодо нього та відкликала запит на арешт.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ігор Мосійчук після виходу з в'язниці у 2015 році

Сам він заперечував будь-які звинувачення. Мосійчук розповідав, що за час арешту переніс сім виразок шлунку та втратив 103 кілограми ваги.

Після видужання пан Мосійчук одружився втретє. Згодом в електронній декларації пан Мосійчук задекларував десятки мільйонів гривень готівки, а також майно та автомобілі.

Ігор Мосійчук пояснив журналістам, що гроші він заробив ще в 90-х роках, коли займався агробізнесом на Полтавщині.

У 2000-х роках він нібито передав гроші "товаришу, в якого було сільськогосподарське підприємство". І вже після виходу з в'язниці у 2014 році товариш повернув йому велику суму.

Погрози Кадирова і конфлікт націоналістів

Одразу після вибуху сам Ігор Мосійчук заговорив про можливий "російський слід".

Поліція вже заявила про три головні версії вибуху, внаслідок якого загинув охоронець Мосійчука та ще один чоловік.

Перша - це замах на вбивство Мосійчука спецслужбами Росії. Друга - замах через його політичну та громадську діяльність. Третя - замах на вбивство Мосійчука через особисті мотиви.

Радник голови МВС України Іван Варченко вже натякнув на можливий чеченський слід вибуху.

Раніше Ігор Мосійчук заявляв, що за його голову лідер Чечні нібито обіцяв мільйон доларів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рамзан Кадиров погрожував Ігорю Мосійчуку в 2014 році

Справа у тому, що у 2014 році керівник Чечні Рамзан Кадиров погрожував життю Ігоря Мосійчука та ще кількох українських політиків.

Це сталось після того, як наприкінці 2014 року в Грозному під час нападу загинули 14 співробітників місцевої поліції.

Ігор Мосійчук та деякі інші політики тоді фактично підтримали дії нападників - "борців за волю чеченського народу", як вони казали.

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Після чого Рамзан Кадиров доручив правоохоронцям Росії порушити справу щодо українських депутатів, які "публічно підтримали терористів".

Він дав доручення доправити депутатів до Чечні.

"Будь-кого, хто словом чи доларом надасть моральну чи матеріальну допомогу (терористам. - Ред), дістанемо з-під землі або зариємо глибоко під землю", - заявив тоді пан Кадиров.

Українські правоохоронці поки що не коментують версію про конфлікт між різними націоналістичними організаціями. Проте нещодавно Ігор Мосійчук активно підтримував лідера руху ОУН Миколу Коханівського, який мав збройний конфлікт з колишніми бійцями "Правого сектору".

Приміщення, через яке нібито виник конфлікт, якраз згоріло вночі після вибуху і поранення Мосійчука.

Сам Ігор Мосійчук заявляє, що останнім часом мав інформацію про небезпеку, яка загрожувала його життю, тому ходив з охоронцем.