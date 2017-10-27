П'ятий візит Волкера: про що говоритимуть?

Копирайт изображения Kurt Volker @SpecRepUkraine Image caption Курт Волкер у Києві на саміті YES

Спецпредставник США щодо України Курт Волкер вже вп'яте за півроку приїздить до Києва говорити про конфлікт на Донбасі. Проте цього разу, як прогнозують експерти, мова буде не тільки про це.

Адміністрація Дональда Трампа доручила пану Волкеру займатись Україною та конфліктом на Донбасі на початку липня цього року.

Раніше в адміністрації Барака Обами подібну функцію виконувала Вікторія Нуланд.

Курт Волкер досить активно взявся за справу й відвідує Україну кожного місяця. Також він вже двічі зустрічався з відповідальним у Росії за ситуацію на Донбасі - радником Володимира Путіна Владиславом Сурковим.

Інформація про можливий позаплановий візит пана Волкера до Києва з'явилася кілька тижнів тому. 26 жовтня це офіційно підтвердив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Волкер і Клімкін зустрічались у Берліні 25 жовтня і заявили, що головною темою розмови була можлива роль ООН у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Зокрема, перспектива запровадження миротворчої місії.

Проте українські агенції з посиланням на власні джерела в МЗС вказують, що, окрім теми Донбасу, пан Волкер цікавитиметься і внутрішньополітичною ситуацією в Україні.

Візити і перемовини

Вперше Курт Волкер приїхав до України разом з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, одразу після призначення на початку липня.

Невдовзі після ознайомчого візиту пан Волкер приїхав вже сам і одразу вирішив на власні очі поглянути на ситуацію у зоні конфлікту.

Разом з послом США в Україні Марі Йованович він відвідав зону АТО.

Тоді в інтерв'ю ВВС Україна він чітко заявив про роль Росії у конфлікті на Донбасі та не виключив, що США нададуть Україні летальне оборонне озброєння.

Копирайт изображения USA EMBASSY Image caption Під час другого візиту в Україну пан Волкер відвідав зону АТО

Втретє Курт Волкер приїхав до Києва напередодні Дня незалежності у серпні, щоб супроводжувати керівника Пентагону Джеймса Меттіса. Напередодні у Мінську він вперше зустрівся з Владиславом Сурковим.

Його заяви ставали чимраз гостріші й він відкрито говорив про загрозу російської агресії для всієї Європи.

Відомими стали і його слова про те, що російськомовним в Україні щось загрожує тільки на "підконтрольній Росії частині Донбасу".

Щоб детальніше розібратись в українських перипетіях, Курт Волкер у середині вересня вчетверте повернувся до України та взяв участь в конференції ялтинської стратегії.

На початку вересня світові лідери почали активно обговорювати ініціативу запровадження на Донбасі миротворчої місії під егідою ООН.

Україна запропонувала таку місію на всій території непідконтрольних районів, включно з кордоном між Україною та Росією.

Росія нібито підтримала ідею з миротворцями, але тільки на лінії розмежування між окремим районами Донбасу та підконтрольними Києву територіями.

Українську позицію підтримали США та західні союзники.

"Специфіка того, що було запропоновано Росією, більше розділить Україну, аніж зробить щось корисне", - оцінив позицію Росії пан Волкер.

Вже 7 жовтня Волкер вдруге зустрівся з Сурковим для обговорення Донбасу та миротворців. Проте, судячи зі скупих повідомлень після зустрічі, особливих домовленостей не досягли.

За день до цього Верховна Рада ще на рік продовжила особливий порядок самоврядування окремих районів Донбасу, чого вимагають Мінські угоди.

Після чого Курт Волкер чітко заявив, що це - великий крок України до миру, і тепер він чекає кроків від Росії.

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Проте 19 жовтня Володимир Путін на дискусійному клубі "Валдай" зробив заяву, яка показала його позицію щодо миротворців і Донбасу - закриття кордону з Росією нібито призведе до різанини.

Цим він, фактично, поставив крапку у розмовах, чи пристане Росія на умови місії миротворців, про які говорять Україна та США.

Про що говоритиме Волкер?

Напередодні голова МЗС України Павло Клімкін, анонсуючи візит Волкера, переважно говорив про обговорення спільного бачення миротворчої місії на Донбасі, яка суттєво відрізняється від російської.

Низка українських ЗМІ також вказували, що зустріч з президентом у Києві відбудеться напередодні можливого спілкування з Владиславом Сурковим.

Проте зустріч американського та російського представників поки що офіційно не підтверджена.

Також одразу кілька українських агенцій з посиланням на джерела в МЗС України зауважили, що ця зустріч може бути "позаплановою".

Мовляв, через зміну внутрішньої ситуації в Україні американці хочуть її оцінити.

Сам Волкер, який у себе на сторінці у Twitter часто анонсує свої візити, поки ніяк не прокоментував вояж до Києва.

Донбас і внутрішня політика?

За останні кілька тижнів в Україні відбулись низка подій, які могли б зацікавити американців.

По-перше, підготовка до схвалення нового закону про "деокупацію Донбасу".

По-друге, акції протесту у Києві за участі Міхеіла Саакашвілі, які розпочались 17 жовтня і супроводжувались незначними сутичками з поліцією.

Українські експерти вказують, що західні посольства пильно стежили за цими подіями.

Image caption Експерти не виключають, що Курт Волкер цікавитиметься і протестами в Києві

Окрім того, в Україні тривають дебати навколо створення спеціального антикорупційного суду, на чому наполягають західні партнери України.

Зокрема, заяву про важливість швидкого створення цього суду зробила посол США в Україні Марі Йованович.

Експерт Інституту світової політики Микола Бєлєсков вказує, що проривів щодо Донбасу від візиту пана Волкера сьогодні очікувати не варто.

"Волкер спробував переконати Росію змінити точку зору і погодитись з розгортанням миротворців на всій території окупованих районів Донбасу. Якщо орієнтуватись на заяву Путіна на "Валдаї", росіяни чітко сказали "ні", - вказує пан Бєлєсков.

Він вважає, що навряд чи у Києві Волкер зможе почути "щось нове".

А от щодо інших, внутрішніх українських питань, експерт бачить перспективу.

"Минулого тижня були протести в Києві. Сам Волкер неодноразово казав, що бачить свій мандат в Україні широко, не тільки щодо конфлікту, але й у світлі проведення реформ та внутрішньої ситуації", - вважає пан Бєлєсков.

В такому контексті, як вказує експерт, візит Волкера може мати "додану вартість".

Хоча в МЗС України підтверджують візит Курта Волкера 27 жовтня та його зустріч з Петром Порошенком, сама адміністрація президента поки що цю подію навіть не анонсувала.