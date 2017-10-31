Парк радянського періоду: соцреалізм просто неба

  • 31 жовтня 2017

Понад п'ять років тому на території етнографічного комплексу "Фрумушика Нова", розташованому на півдні Одеської області, створили Парк радянського періоду.

музей соцреалізму Копирайт изображения Alex Milyukov
Image caption На вході до Музею пам'ятників соцреалізму відвідувачів зустрічають барельєфи Леніна і Карла Маркса

Як зізнається засновник "Фрумушики" Олександр Паларієв, ідею такого собі "парку неюрського періоду" він свого часу підгледів в приватному парку Грутас, що в Литві поблизу міста Друскінінкай.

музей соцреалізму Копирайт изображения Alex Milyukov
Image caption Літак АН-2 - також тепер експонат
музей соцреалізму Копирайт изображения Alex Milyukov
Image caption Бюст радянського партійного діяча Михайла Калініна з часу декомунізації в Україні зберігся відносно непогано

Утім, каже пан Паларієв, не варто в його ініціативі шукати політичне підґрунтя і любові до СРСР.

музей соцреалізму Копирайт изображения Alex Milyukov
Image caption Алея "героїв радянського часу"

У нього з радянською владою "власні рахунки", зазначає він.

музей соцреалізму Копирайт изображения Alex Milyukov
Image caption Погруддя комсомолки-диверсантки Зої Космодем'янської, на якому час також залишив свій відбиток

Зараз у музеї просто неба зберігаються близько 120 скульптур, пам'ятників, погруддів, барельєфів Володимира Леніна, Йосипа Сталіна, Михайла Калініна та інших радянських державних діячів.

музей соцреалізму Копирайт изображения Alex Milyukov
Image caption Алея пам'ятників Леніну
музей соцреалізму Копирайт изображения Alex Milyukov
Image caption Радянські трудівниці - типовий персонаж соцреалізму
музей соцреалізму Копирайт изображения Alex Milyukov
Image caption Цей пам'ятник Леніну раніше стояв на Куликовому полі в Одесі

Експонати привозять не тільки з Одещини, а й всієї України.

музей соцреалізму Копирайт изображения Alex Milyukov
Image caption Погруддя одного з "духовних лідерів" радянського часу, письменника Максима Горького
музей соцреалізму Копирайт изображения Alex Milyukov
Image caption Барельєфи героїв Другої світової
музей соцреалізму Копирайт изображения Alex Milyukov
Image caption Новий експонат музею - ще один пам'ятник Леніна

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