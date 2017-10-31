Парк радянського періоду: соцреалізм просто неба

Понад п'ять років тому на території етнографічного комплексу "Фрумушика Нова", розташованому на півдні Одеської області, створили Парк радянського періоду.

Копирайт изображения Alex Milyukov Image caption На вході до Музею пам'ятників соцреалізму відвідувачів зустрічають барельєфи Леніна і Карла Маркса

Як зізнається засновник "Фрумушики" Олександр Паларієв, ідею такого собі "парку неюрського періоду" він свого часу підгледів в приватному парку Грутас, що в Литві поблизу міста Друскінінкай.

Копирайт изображения Alex Milyukov Image caption Літак АН-2 - також тепер експонат

Копирайт изображения Alex Milyukov Image caption Бюст радянського партійного діяча Михайла Калініна з часу декомунізації в Україні зберігся відносно непогано

Утім, каже пан Паларієв, не варто в його ініціативі шукати політичне підґрунтя і любові до СРСР.

Копирайт изображения Alex Milyukov Image caption Алея "героїв радянського часу"

У нього з радянською владою "власні рахунки", зазначає він.

Копирайт изображения Alex Milyukov Image caption Погруддя комсомолки-диверсантки Зої Космодем'янської, на якому час також залишив свій відбиток

Зараз у музеї просто неба зберігаються близько 120 скульптур, пам'ятників, погруддів, барельєфів Володимира Леніна, Йосипа Сталіна, Михайла Калініна та інших радянських державних діячів.

Копирайт изображения Alex Milyukov Image caption Алея пам'ятників Леніну

Копирайт изображения Alex Milyukov Image caption Радянські трудівниці - типовий персонаж соцреалізму

Копирайт изображения Alex Milyukov Image caption Цей пам'ятник Леніну раніше стояв на Куликовому полі в Одесі

Експонати привозять не тільки з Одещини, а й всієї України.

Копирайт изображения Alex Milyukov Image caption Погруддя одного з "духовних лідерів" радянського часу, письменника Максима Горького

Копирайт изображения Alex Milyukov Image caption Барельєфи героїв Другої світової