BBC свідок: "Мій батько Чарлі Чаплін"

Чарлі Чаплін захопився кінематографом саме у Сполучених Штатах Америки.

Там він майже безперервно працював від 1910 року.

Однак у розпал "полювання на відьом" Чапліна звинуватили у симпатіях до комунізму.

Під час поїздки до Лондона у 1952 році на світову прем'єру стрічки "Вогні великого міста" зірці анулювали американську візу.

Наступні 20 років Чарлі Чаплін прожив у Швейцарії.

Він повернувся до Америки за 5 років до смерті - отримати почесного "Оскара" за "його незліченний вплив на перетворення кінострічок на форму мистецтва століття".