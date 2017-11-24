Миші як люди

Книга Соні Атлантової "Миші" увійшла до довгого спику Дитячої Книги року-2017. Про неї розповідає член журі Віра Агеєва.

Ця казка ніби спеціально написана для добре вихованих панночок, котрі вважають чомусь добрим тоном якнайгучніше верещати, побачивши таки ж не великого сірого вовка, а малесеньку сіреньку мишку.

Повість Соні Атлантової точно мусить розвіяти усі примарні страхи, бо таких приємних, товариських і веселих істот, як герої її книжки, ще пошукати треба.

Копирайт изображения VIRA AGEEVA Віра Агеєва - літературознавець, критик, професор Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

Холодного осіннього вечора "казка-шкряботушка" особливо добре читається, бо маленькі персонажі страшенно люблять домашній затишок і невпинно дбають про всілякі зручності й вигоди.

То тільки зовсім ще незрілі й не надто розумні тонкохвості підлітки дражнять котів, цуплять їжу із собачих мисок, вляпуються то в біду, то в компот, то в банку з молоком.

Але, схоже, момент дорослішання пов'язаний у їхній громаді з великою ініціацією й перевтіленням.

Здебільшого це нелегко й болісно, але справжня мудрість ніколи не дається завиграшки. Не в людей же вчитися розуму, вони й самі не завжди добре дають собі раду.

Ні запасів належних зробити не вміють, ні страву смачну приготувати, та й з вигляду вони якісь незграбні.

Із цього сюжету ми дізнаємося про дві ініціаційні пригоди.

Наймудріший і найшанованіший у сірошкурній спільноті дід Рудольф до якогось часу був собі пустотливим і нерозважливим мишеням Пилипом. І вискакував часто таки ж як Пилип з конопель.

Шукаючи небуденних пригод, вирішив пробігтися вздовж електричного провода. (Що ж, не будемо суворо докоряти: схожу забаву і його ровесники з-поміж людей іноді, на жаль, шукають.)

Вдарило струмом добряче, а гепнувшися на підлогу й очунявши від шокової терапії, мандрівець відчув себе зовсім новою мишею. Поважною, господарною, одержимою мрією про стильно умебльовану багатокімнатну нору, напхану добірними припасами.

Ця казка ніби спеціально написана для добре вихованих панночок, котрі вважають чомусь добрим тоном якнайгучніше верещати, побачивши таки ж не великого сірого вовка, а малесеньку сіреньку мишку

Таке навернення, така ціннісна переорієнтація потребує й нового аристократичного імені. Так Пилип і вирішив називатися Рудольфом. (До його чести, родоводом від первісних часів не заморочувався, хоч у схожих ситуаціях з деким таке трапляється!)

Збудував прегарну нору з верандою, одружився з Мимрусею. Наречена була трохи кривенька і з лиця не надто вродлива, але зуби зате мала чи не найдовші й найміцніші у цілому племені.

Маючи найкраще житло, найбільше зерна у засіках, славу наймудрішого серед мудрих, можна й про розваги подбати.

Рудольф насолоджувався своєю чудовою люлькою, пахкаючи димом на веранді, й замислив ще одну справу, яка би примножила його статки.

Начуваний про неймовірно заможного Мурата Карловича, котрий мав бетонну нору, дід захотів віддати за нього улюблену внучку. Справді, не брати ж у зяті безтолкового юнака, що все крутиться навколо Оришки! Таж не має ні кола, ні двора, ні зернини запасів!

І от наша дружна родина вирушає у велику подорож ген-ген шляхами й обніжками. Як і кожна далека мандрівка, їхня також стала і приємною, й пізнавальною, і клопітною та навіть трохи небезпечною.

Натомилися, зголодніли, познайомилися із численними ближчими й дальніми сусідами. А потім ще й устряли у страшну жабомишодраківку, сиріч батрахоміомахію, як казали ще древні греки.

Наречений, на якого розраховував дід, виявився ну геть уже ветхим, облізлим і до жіночої статі байдужим. А до того ж у бетонній норі після дощів завелася жаба - і вигнала бідного господаря з хати.

Довелося її викурювати димом із люльки, а тоді повертатися додому. Бо за своєю норою всі вони страшенно скучили.

А тим часом настала пора й ще одної великої мишачої ініціації.

Легковажний витівник Рекс, добряче змокнувши під холодними дощами й зголоднівши у парубоцьких мандрах, одного ранку прокинувся зовсім іншою мишею.

Як свого часу й дід Рудольф, Орисин обранець запраг комфорту й родинного затишку. Взявся рити нору, вистелив її м'якесенькою вовняною панчохою (де він її взяв, казка замовчує).

Чим усе кінчається, легко здогадатися.

На весіллі всі пили, їли й розважалися досхочу. А в діда Рудольфа з'явився шанс поклопотатися ще й правнуками.

А мишей боятися таки не треба.

Одна з героїнь Соні Атлантової, представниця людської спільноти, медсестра за фахом, навіть уколи мишеняті регулярно колола, врятувавши од страшної хвороби.

І нічого поганого з нею не сталося.