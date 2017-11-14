Куди подівся детектив у "Розбишацькому детективі"?

"Розбишацький детектив" Діани Мельникової увійшов до довгого списку Дитячої Книги року ВВС-2017. Про нього розповідає член журі Світлана Пиркало.

Книга "Розбишацький детектив" - про двох друзів, дівчинку і хлопчика, які розслідують страшний злочин - викрадення цінного меча з музею - і ловлять дуже небезпечного злочинця, який несподівано виявляється... але ні, не буду видавати таємницю слідства.

Копирайт изображения Svitlana Pyrkalo Світлана Пиркало - постійний член журі премії Книга року ВВС, яка нині представляє Культурну програму Європейського Банку Реконструкції і Розвитку, партнера премії. Вже два десятиліття працюю в журналістиці, літературі та сфері корпоративних комунікацій. Попри це - а можливо, й завдяки цьому, - досі вірю в казки та байки, тому дуже люблю читати дитячу літературу.

Книга - одна з переможців конкурсу рукописів, який проводить видавництво Фонтан Казок.

Категорія "Напишіть про мене книжку" має мету підтримати твори про сучасних дітей середнього шкільного віку, аби юні читачки й читачі впізнавали себе в героях творів.

Це авторці справді вдалося, її героїня Леся і її друг Сер (він же Сергій) - сучасні діти з мобілками, Скайпом, ненависними домашніми завданнями зі скрипки чи англійської.

Вони спілкуються досить живою українською мовою зі шкільним сленгом, мають активну життєву позицію (рятують заблукалого кажана ціною покарання від батьків), вірять у дружбу, ну і, звісно, розгадують загадку зниклого меча.

Що б хотілося покращити у книжці: перш за все добре було б, якби детективна історія починалася на початку, а не на сторінці 94, бо за ліричними відступами та оповідями про дитинство другорядних персонажів до справжньої історії можна й не дочитати.

Деякі персонажі лишаються трохи не при ділі - наприклад, Маруська та її мама тьотя Оксана, бешкетниця в дитинстві, могли б зіграти більшу роль у розслідуванні.

Добре було б, якби детективна історія починалася на початку, а не на сторінці 94 ...

Кінець історії приносить розв'язку, але водночас ця розв'язка незадовільна: діти шкодують, що спіймали злочинця, поліція переконує їх, що красти - це все-таки погано, але діти лишаються пригніченими від того, що злодію загрожує тюрма, і шкодують, що взагалі взялися за це розслідування, вже нецікавий їм і меч Святослава.

Після всіх старань героїня Леся ще й отримує від незнайомця по лобі.

Можливо, саме так подібна історія й розгорталася б у реальному житті, але до законів детективного жанру це закінчення трохи не пасує.

Інакше виходить, що справді краще не лізти куди не просять, робити вдома уроки і лишати розслідування дорослим поліцейським - а це, як ми всі знаємо, зовсім не так.