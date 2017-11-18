Принцеса Синтія - це як "Фіксики"

Image caption Олег Чаклун. Піраміда Синтії. - Фонтан Казок.

"Піраміда Синтії" Олега Чаклуна увійшла до довгого списку Дитячої Книги року ВВС-2017. Про неї розповідає член журі Світлана Пиркало.

Перше, що впадає у вічі в книзі "Піраміда Синтії", - це ілюстрації Тараса Сусака. Вони нагадують сучасні мультики чи комп'ютерні ігри, добре знайомі потенційній аудиторії молодшого шкільного віку.

Копирайт изображения Svitlana Pyrkalo Світлана Пиркало - постійний член журі премії Книга року ВВС, яка нині представляє Культурну програму Європейського Банку Реконструкції і Розвитку, партнера премії. Вже два десятиліття працюю в журналістиці, літературі та сфері корпоративних комунікацій. Попри це - а можливо, й завдяки цьому, - досі вірю в казки та байки, тому дуже люблю читати дитячу літературу.

Дуже нагадує їх і сама історія. Це підтверджує і анотація від видавництва, яке пише, що книга "відкриває нову науково-фантастичну "мультикову" серію" від Олега Чаклуна.

Принцеса Синтія, донька Геніального Короля, - також геніальна і непосидюча дівчинка.

Вона помічає, що вежа її замку - незвичайна, і береться розслідувати загадку в секреті від тата-короля (про маму ми нічого не дізнаємося), разом із дворецьким і двома роботами.

І раптом виявляється, що шлях до розгадки лежить через світ кам'яних велетнів і блакитних карликів! Злі вони чи добрі, чи зможе Синтія вирішити загадку і врятувати їхній світ від давнього горя? І як на це подивиться тато-король?

Книжка цікава і читається легко.

По ній справді кортить зробити першу серію багатосерійного мультика на зразок "Фіксиків".

Так само, як і "Фіксики", історія не має національності і може подорожувати по всьому світу.

Навіть імена героїв вписуються в голівудську парадигму: принцесу могли б назвати і Оксаною, але назвали Синтією. Тобто книга Олега Чаклуна - якісний продукт, зроблений або з прицілом на міжнародний ринок, або під впливом популярних мультсеріалів.

Історія вчить читачів, що кмітливість, допитливість і знання про світ - це добре.

Так можна не лише завести нових друзів, а й допомогти їм.

Мені сподобалося, що головний персонаж - дівчинка, і вона не лише технічно підкута, а й мислить як справжній науковець.

Порівняно з багатьма іншими книжками, де дівчатка пишуть щоденники про любов і мріють про котиків, маленька героїня Олега Чаклуна приваблює своїм динамізмом, який буде до душі маленьким читачам будь-якої статі.