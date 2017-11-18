"Старшокласниця. Першокурсниця" - роман про тих, хто тусується й зависає

Читацька рецензія на роман "Старшокласниця. Першокурсниця" Анастасії Левкової, що увійшов до довгого списку Дитячої книги року BBC.

Дайте підлітку порожню квартиру - і він разом із друзями рознесе її вщент, дайте цьому бешкетнику книгу - і він її… прочитає!

Особливо, якщо цією книгою виявиться цьогорічна новинка "Старшокласниця. Першокурсниця" від арт-директора мережі книгарень "Є", літературного критика, імаголога Анастасії Левкової.

Три сотні сторінок щоденника, чотири роки життя Лілі, тієї, яка дорослішає, пізнає себе й світ, закохується та закохує.

Складно жити, коли розумієш, що ідеал хлопця - російськомовний довговолосий інтелігент Бестужев - зовсім не звертає на тебе увагу. Нелегко, коли подруга Женька має флюїди, а ти - ні.

Коли переїжджає Кицюндра, коли тобі дають підніжку в місцевому клубі, а після випускного наступає беззаперечне почуття втрати.

Але приємно рости, приємно вигравати олімпіади. Гарно закохати в себе Поліщука, вступити до омріяної Касталії, усвідомлювати свої помилки і повторювати їх лише тому, що ти молодий і тобі МОЖНА!

Книга описує досвід любові. Любові не на один день, місяць чи навіть рік, а всеохопної та милосердної, такої, що прощає, дає другі шанси, щосили розчаровується і все одно не перестає Катерина Цюзь, читачка

Юним читачам і читачкам має припасти до душі те, що книга описує досвід любові.

Любові не на один день, місяць чи навіть рік, а всеохопної та милосердної, такої, що прощає, дає другі шанси, щосили розчаровується і все одно не перестає.

До того ж цілком логічні роздуми про те, що "ерос - це не любов (ЩЕ не любов)", надають написаному реалістичності, адже це питання хвилює підлітків, а в нашому пострадянському суспільстві про це не наважуються говорити, а якщо й говорять, то пошепки й натяками.

Проте авторка не впадає й у іншу крайність - маніпулювання та епатування темою сексу та його доречністю чи недоречністю в житті старшокласників.

Книга про це й не тільки.

Письменниця робить блискучі інтертекстуальні покликання у творі з такою майстерністю, що читач не встигає оговтатися й "ковтає" цілі шматки "Лісової пісні", уривки із Селінджера, поезії Теліги, тексти пісень "Океану Ельзи". І, звісно ж, як без старих добрих "Рукі ввєрх", "Тату", Земфіри?

Як не крути, а сховатися від маскультури складно, особливо Лілі - юному створінню, яке схоплює все нове й хоче бути "в темі".

Варто віддати належне авторці, яка, розуміючи, що має справу з аудиторією тинейджерів, не вдається у моралізаторства та повчання.

Така спокуса існує завжди, а надто ж тоді, коли пишеш для особистостей, які лише формуються.

Левкова вчить, але між рядків.

Сам твір є описом становлення, а отже, Ліля пробує цей світ на дотик.

Роздуми про мовні питання, патріотизм, масове вдягання вишиванок, моду на російську попсу та причини незнання всього українського спочатку перебувають на рівні школярства та пристосуванства, а потім стають справжнім переворотом світогляду та етапом дорослішання.

Книга не тільки для і про сучасну молодь, 30- та 40-річні дідусі та бабусі теж знайдуть корисне та цікаве для себе. Катерина Цюзь, читачка

І (увага!) книга не тільки для і про сучасну молодь, 30- та 40-річні "дідусі" та "бабусі" теж знайдуть корисне та цікаве для себе.

Пригадають старі добрі часи популярності "Фрістайлера", відаків, брейк-дансу, Жукова; поностальгують за часами без телефонів та ноутбуків і (о, який жах!) без Інтернету; згадають перше президентство когось, хто не-Кучма, перші спроби зробити щось по-новому.

Дорослий читач матиме змогу подивитись на події, у яких почасти сам брав участь або спостерігав із максималістської точки зору підлітка, оцінити їх із висоти прожитих років. І, зрештою, книга допоможе зрозуміти НЕслухняних, НЕрівних, НЕвпевнених, НЕдосвідчених, НЕспокійних, НЕзгодних, книга допоможе зрозуміти молодих.

"Старшокласниця. Першокурсниця" - це пам'ять цілого покоління юнаків та дівчат, те, що хочеться передати теперішнім і не забути самому.

І хтозна, може, саме прочитання цієї книги стане причиною переглянути свої життєві орієнтири: позбутися нудної роботи, передивитися старі альбоми, переслухати забуті пісні й себе, почути світ, згадати, що ти досі маєш на нього плани, досі, як і в шістнадцять, хочеш його підкорити, досі маєш право на помилку.

Адже всі ми, незалежно від віку, насправді дорослі або й не зовсім дорослі підлітки.