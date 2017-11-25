Українці вшанували жертв голодоморів: фото

  • 25 листопада 2017
Українці вшанували жертв голодоморів, Київ Копирайт изображения Reuters
Image caption У четверту суботу листопада в Україні традиційно запалили свічки, вшанувавши жертв Голодомору 1932-1933 років, а також масового голоду 1921-1923 та 1946-1947 років. До меморіалу в Києві люди несли квіти, колоски, глечики з зерном та свічки.
Українці вшанували жертв голодоморів Копирайт изображения Reuters
Image caption О 16:00 розпочалася загальнонаціональна хвилина мовчання. Українців закликали запалювати свічки на підвіконнях своїх помешкань.
Українці вшанували жертв голодоморів, Київ Копирайт изображения Reuters
Image caption Центром жалобних заходів у Києві став меморіал жертв Голодомору, розташований на Печерську.
Українці вшанували жертв голодоморів, Київ Копирайт изображения Reuters
Image caption Президент Петро Порошенко на урочистостях запропонував ухвалили закон про відповідальність за невизнання Голодомору та Голокосту.
Українці вшанували жертв голодоморів, Київ Копирайт изображения Reuters
Image caption За чинним законом, публічне заперечення Голодомору вважається протиправним, але покарання за такі дії не уточнюється.
Українці вшанували жертв голодоморів, Київ Копирайт изображения Reuters
Image caption Саме слово "Голодомор" вперше з'явилося в друкованих працях українських емігрантів у Канаді та США в 1978 році. У СРСР на той час історикам дозволяли лише говорити про "труднощі з продовольством".
харків Копирайт изображения УНІАН
Image caption У Харкові люди зібралися біля Хреста пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій.
харків Копирайт изображения УНІАН
Image caption Харків - серед міст, які найбільше постраждали від Голодомору 1932-1933 років.
Дніпро Копирайт изображения УНІАН
Image caption У Дніпрі урочистості відбулися біля меморіалу жертвам Голодомору та політичних репресій, що на 9-му кілометрі Запорізького шосе. Там пройшов мітинг-реквієм.
Дніпро Копирайт изображения УНІАН
Image caption За даними істориків, Дніпропетровська область зазнала найбільших втрат: 70% смертей від голоду тих років припадає саме на цю область.
Дніпро Копирайт изображения УНІАН
Image caption Більшість фахівців сходяться на думці, що прямими жертвами голоду 1932-33 років стали 3-3,5 мільйонів людей. На фото: учасник урочистостей у Дніпрі.

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