Супермісяць у різних куточках планети - фото

Копирайт изображения AFP Image caption Автомобільна траса поблизу міста Янгон

У неділю любителі зоряного неба могли побачити "супермісяць".

Так називають астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного місяця з перигеєм - моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

Це трапляється нечасто, адже відстань між Місяцем і Землею постійно змінюється. Супермісяць також залежить від обертання самої Землі навколо Сонця.

Копирайт изображения AFP Image caption "Супермісяць" підіймається над будівлею в місті Нетанья, Ізраїль

Копирайт изображения NASA/Getty Images Image caption Літак, що прямує з Національного аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні, США

Місяць наблизився до Землі на відстань 358 499 кілометрів - це на 26 тисяч кілометрів ближче, ніж зазвичай.

Торік супутник Землі був найближче від 1948 року. А наступного разу подібне явище можна буде побачити аж 25 листопада 2034 року.

Копирайт изображения AFP Image caption Такий яскравий і великий Місяць могли бачити мешканці Гонконга

Копирайт изображения NASA/Getty Images Image caption "Супермісяць" у Вашингтоні, США

Копирайт изображения AFP Image caption Місяць над мечеттю шейха Заїда в Абу-Дабі, ОАЕ

НАСА називає недільне явище першою частиною "трилогії супермісяця", оскільки цей феномен розтягнеться на три події. Поки Місяць перебуває на мінімальній відстані від Землі, станеться ще дві подібні "повні": 1 і 31 січня.