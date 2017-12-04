Супермісяць у різних куточках планети - фото
У неділю любителі зоряного неба могли побачити "супермісяць".
Так називають астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного місяця з перигеєм - моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.
Це трапляється нечасто, адже відстань між Місяцем і Землею постійно змінюється. Супермісяць також залежить від обертання самої Землі навколо Сонця.
Місяць наблизився до Землі на відстань 358 499 кілометрів - це на 26 тисяч кілометрів ближче, ніж зазвичай.
Торік супутник Землі був найближче від 1948 року. А наступного разу подібне явище можна буде побачити аж 25 листопада 2034 року.
НАСА називає недільне явище першою частиною "трилогії супермісяця", оскільки цей феномен розтягнеться на три події. Поки Місяць перебуває на мінімальній відстані від Землі, станеться ще дві подібні "повні": 1 і 31 січня.