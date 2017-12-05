ВВС Україна оголосила короткі списки Книги року ВВС-2017

BBC Україна оголосила короткі списки у номінаціях "Книга року BBC - 2017" та "Дитяча Книга року BBC - 2017", що представлені у партнерстві з Культурною програмою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР).

До короткого списку у номінації "Книга року BBC - 2017", що обирався з 16 видань, увійшли такі твори:

Сергій Жадан. Інтернат. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2017

Олександр Ірванець. Харків. 1938. - Київ: Laurus, 2017

Катерина Калитко. Земля загублених, або маленькі страшні казки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017

Йван Козленко. Танжер. - Київ, Видавничий дім "Комора", 2017

Андрій Курков. Шенгенська історія. - Харків, Фоліо, 2017

До короткого списку у номінації "Дитяча Книга року BBC - 2017", що відбирався з-поміж 12 видань, увійшли такі твори:

Соня Атлантова. Миші. - Київ: Фонтан Казок, 2017.

Анна Коршунова. Комп і компанія. - Київ: Час майстрів, 2017.

Анастасія Левкова. Старшокласниця. Першокурсниця. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

Олег Чаклун. Піраміда Синтії. - Київ: Фонтан Казок, 2017.

Переможців оголосять на церемонії вручення літературної премії "Книга року BBC - 2017", що відбудеться 15 грудня 2017 року о 16.00 годині в готелі "Воздвиженський" за адресою: вулиця Воздвиженська, 60А, Київ.

До журі конкурсу Книга Року ВВС входять:

Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Віталій Жежера, письменник, журналіст (тільки у дорослій номінації)

Тарас Лютий, філософ, письменник

Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР (тільки у дитячій номінації)

Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1 000.

Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Більше інформації про конкурс можна знайти на сторінці bbc.ua.

Книга року ВВС-2017