Синдром Вайнштайна: хвиля секс-скандалів вирвалася за межі Голлівуду

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Журнал Time оголосив свій короткий список номінантів на звання "Людина року". У ньому фігурують Дональд Трамп, спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії в американські вибори й можливі зв'язки з Кремлем, північнокорейський лідер Кім Чен Ин, футболіст Колін Капернік, який опускався на одне коліно під час виконання гімну США на знак протесту проти расової нерівності, а також рух з хештегом #MeToo.

Хештег виник минулого року, коли оприлюднили старий запис монологу, у якому Трамп хвалився своїм успіхом у жінок і звичкою хапати їх за причинні місця. Однак справжню популярність рух здобув після того, як два місяці тому в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні звинуватили знаменитого голлівудського продюсера Гарві Вайнштайна. Кількість жінок, що поскаржилися на нього пресі або поліції, вже сягнула щонайменше 75.

Роберт Бойс, керівник детективів нью-йоркської поліції, не повідомляє, скільки саме справ про домагання вони розслідують, і називає ім'я лише однієї позивачки - актриси Пас де ла Верта, яка стверджує, що Вайнштайн зґвалтував її в 2010 році. Вона зателефонувала в поліцію 25 жовтня.

Мангеттенська прокуратура ще не вирішила, чи передавати справу до суду. Роздратована затримкою, актриса звернулася до адвоката Керрі Голдберг, яка поставила вимогу, щоби до кінця цього тижня прокурори скликали велике журі, яке вирішить, чи є у справи судова перспектива. Голдберг пригрозила, що інакше почнуться масові протести.

Падіння телевізійних зірок

Повертаючись до "Людині року", Time оголосив список номінантів у ранковому випуску новин телекомпанії NBC, який називається Today і має найвищий рейтинг серед аналогічних передач "великої трійки" американських телекомпаній.

Минулого тижня керівництво NBC звільнило ведучого, якому Today зобов'язаний своїм рекордним рейтингом.

Хвиля, яку здійняло в США викриття Вайнштайна, минулого тижня зачепила зірок телевізійного та радіоефіру, а у вихідні потопила й одного з головних диригентів країни.

Падіння телезірок почалося з консервативного каналу Fox News, який останнім часом втратив свого керівника Роджера Ейлса, головного ведучого Білла О'Райлі та менш відомого Еріка Болінга, яких звинуватили в сексуальних домаганнях.

Щоб відкупитися від жінок, які скаржилися на приставання О'Райлі, канал заплатив десятки мільйонів доларів. Як зазначали ЗМІ, витівки Вайнштайна обходилися значно дешевше: розмір відступних зазвичай становив "жалюгідні" десятки тисяч.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Причиною звільнення 59-річного Матта Лауера стала скарга однієї співробітниці

Звільнення 59-річного Матта Лауера з NBC наробило набагато більше галасу, ніж вигнання зірок Fox News, тому що у трьох головних телекомпаній набагато більша аудиторія, ніж у новинних кабельних каналів на зразок Fox. До того ж, Лауер пропрацював ведучим Today 20 років, його знав майже кожен американець.

Він був одним з найоплачуваніших співробітників NBC, отримуючи 20 або навіть 25 млн доларів на рік. Повідомляється, що його допомога при звільненні становитиме 30 млн.

Іграшка

Преса із захватом описує витівки Лауера, який одного разу подарував колезі секс-іграшку, додавши детальний опис того, як саме він хотів би її використовувати.

Іншу співробітницю він покликав до себе в кабінет, спустив штани і потім висварив її за те, що вона відмовилася йому догодити.

Як пишуть газети, іноді Лауер випитував у жінок-продюсерів, з ким вони сплять, пропонуючи навзаєм назвати імена своїх коханок.

Безпосередньою причиною його звільнення стала детальна скарга однієї співробітниці на його непристойну поведінку під час їхнього спільного відрядження на Олімпіаду 2014 року в Сочі.

Повідомляють, що на Олімпіаду 2012 року в Лондоні він їздив не сам, а в супроводі пильної дружини, яка дбала про те, щоб він добре поводився.

Кілька жінок розповіли журналу Variety, що раніше вже скаржилися керівництву NBC на витівки Лауера. Але американські телекомпанії живуть на доходи від реклами, а Лауер був популярний і приносив начальству багато рекламних контрактів, тому з ним не хотіли конфліктувати.

Офіційно Енді Лек, керівник підрозділу NBC News, у якому працював Лауер, заявив, що скарга на поведінку ведучого була першою за 20 років, але визнав, що вона, можливо, буде не останньою.

Лауер прийняв звільнення спокійно і виступив із заявою. У ній йшлося про те, що він занурений в самоаналіз і не може знайти слів, "щоби висловити печаль і жаль з приводу болю, якого завдав своїми словами і діями".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гаррісон Кіллор не впевнений, за що саме його звільнили

Мистецтво вибачень

Одночасно втратив роботу гуморист Гаррісон Кіллор, на чиїх радіопостановках Prairie Home Companion виросли мільйони американців. Впродовж чотирьох десятиліть Кіллор розповідав про життя міфічного містечка Лейк-Вобегон, жартував, співав приємним баритоном і розігрував сценки.

Це була повість про будні одноповерхової Америки, "де всі жінки сильні, всі чоловіки гожі, а діти - вище середнього". Передачі Кіллора зробили суспільне радіо штату Міннесота однією з найвідоміших радіостанцій країни.

Кіллор також видав понад 20 книг, організовував круїзи, друкувався в провідних журналах і написав сценарій фільму "A Prairie Home Companion", в якому грали Меріл Стріп, Вуді Гаррельсон і Ліндсі Лохан.

Минулої середи, коли NBC звільнило Лауера, публічне радіо Міннесоти оголосило про звільнення 75-річного Кіллора "за негідну поведінку щодо особи, яка працювала разом з ним".

Звільнений відреагував листом до місцевого журналіста, написаним краще, ніж більшість зразків цього популярного зараз в Америці жанру.

"Зі мною все гаразд, - писав Кіллор. - У світі мовлення бути звільненим - велика заслуга, і я чекав цієї честі 50 років. Усі мої герої були звільнені. Мені тільки хотілося б, щоб це було за щось героїчніше".

"Я поклав руку на оголену спину жінки, - писав Кіллор про причини свого звільнення. - Я збирався погладити її по спині, після того як вона розповідала мені про своє нещастя, її сорочка була розстебнута, і моя рука опинилася дюймів на шість вище. Вона відскочила. Я перепросив. Потім я послав їй лист з вибаченнями, і вона відповіла, що пробачила мені і щоб я не брав цього до голови. Ми були друзями. Ми залишалися друзями доти, поки мені не зателефонував її адвокат".

"Будь-хто, хто був у мене на передачі, скаже вам, що я був далеким від обнімання людиною у всій будівлі, - продовжив він. - Актори обіймаються, музиканти обіймаються, люди обіймалися щосуботи з ранку до ночі, я ж стояв в кутку як кам'яна статуя".

Увечері Кіллор написав в Facebook: "Вражаюче, як 50 років важкої праці можна одного ранку пустити коту під хвіст через якесь звинувачення. Я завжди вірив у важку працю, а зараз вона видається безглуздою . Лише друг здатен вразити тебе так боляче. Я думаю, мені доведеться виїхати за кордон, щоб ходити вулицями, не відчуваючи на собі звинувачувальних поглядів".

Світ музики

У кінці листопада модель Кері Клауссен Галіг поскаржилася в Los Angeles Times, що вона була жертвою сексуальних домагань з боку відомого музичного і телевізійного продюсера, засновника фірми Def Jam Recordings Рассела Сіммонса.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Скандал докотився і до Метрополітен-опери

Сіммонс це заперечував, заявивши у листі до видання Hollywood Reporter, що "я жодного разу в житті не поводився агресивно".

Його відповідь спонукала сценаристку Дженні Лумет звернутися до Сіммонса з відкритим листом, у якому та детально описувала, як він грубо оволодів нею у 1991 році, коли їй було 24.

У відповідь Сіммонс оголосив, що йде з усіх своїх компаній, щоби "присвятити себе продовженню самовдосконалення".

Тепер уже колишній продюсер зазначає, що, "хоча спогади (Дженні Лумет) про той вечір сильно відрізняються від моїх власних, для мене очевидно, що її відчуття страху і загрози були реальні. Хоча я ніколи не вдавався до насильства, я бував неуважний до людей і нечутливим в інших взаєминах впродовж десятиліть, і за це я щиро прошу вибачення ".

Дженні Лумет відома, зокрема, своїм сценарієм до популярного фільму "Мумія".

Пристрасті в опері

У неділю оголосили, що головний диригент і колишній музичний керівник Метрополітен-опери, 74-річний Джеймс Левайн, тимчасово відсторонений від посади через те, що троє літніх чоловіків звинуватили його в домаганнях, коли вони були підлітками.

Генеральний директор опери Пітер Гелб заявив, що розриває 40-річну співпрацю з Левайном і скасовує його заплановані виступи, оскільки недільна New York Times повідомила про його домагання, що почалися ще в кінці 1960-х років.

У найближчі місяці Левайн мав диригувати нову постановку "Туги" і ще дві вистави.

"Це трагедія для всіх, чиї життя були порушені", - заявив Гелб, додавши, що опера найняла юридичну контору і доручила їй розслідувати звинувачення на адресу диригента. Адміністрація вирішила не чекати результатів розслідування і вжити заходів негайно.

Як зауважила New York Times, так Метрополітен-опера, найбільша в Америці і одна з найпрестижніших на планеті, раптово виявилася в тому ж становищі, у яке потрапили зараз голлівудські студії, телеканали і редакції газет.

Сам Левайн від коментарів поки що відмовився.