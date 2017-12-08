Чи зросли шанси на імпічмент Дональда Трампа?

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У середу в палаті представників США зробили першу формальну спробу оголосити імпічмент президенту країни Дональду Трампу. Як і передбачали, вона миттєво захлинулася.

Розмови про імпічмент почалися в лівій частині політичного спектра Америки відразу ж після несподіваної перемоги Трампа на листопадових виборах в минулому році і голосно зазвучали тиждень тому, коли колишній помічник президента з національної безпеки, відставний генерал-лейтенант Майкл Флінн визнав себе винним у брехні ФБР.

Критики Трампа зраділи, оскільки спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії в торішні вибори і можливу змову трампістів з Москвою, погодився, щоб Флінн зізнався в найменш серйозному злочині з усіх, які могли йому інкримінувати.

Критики президента вирішили, що Флінн заробив поблажливість згодою дати свідчення проти найближчого оточення Трампа, а то і його самого.

Скептики зауважили на це, що Мюллеру потрібні не ті свідчення, які Флінн дає його дізнавачам, а ті, які Флінн може дати в суді.

Але визнання у брехні на допиті знецінює показання свідка в суді, оскільки захист буде постійно нагадувати присяжним максиму "одного разу збрехавши, хто тобі повірить?", і так безнадійно його дезавуює.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майкл Флінн зізнався у брехні на допиті, що може знецінити його показання в суді

Чи настав час?

Проте, багато хто вирішив, що "Настав час знову заговорити про імпічмент".

Статтю під таким заголовком надрукував на сайті CNN політичний коментатор каналу Еррол Льюїс.

Професор права Гарвардського університету Карл Санстайн назвав свою статтю в газеті USA Today "Чи настав час імпічменту Трампа з визнанням Флінна?".

Санстайн, автор книги "Керівництво громадянина з імпічменту", налаштований менш категорично, ніж Льюїс, і поки залишає питання про імпічмент президента відкритим.

Колишній відповідальний співробітник Мін'юсту США Гаррі Літман, з іншого боку, впевнено заявив у New York Times, що визнання Флінна "обіцяє пред'явлення президенту США звинувачень, що можуть призвести до імпічменту".

На цьому тлі дисонансом звучить надрукована в журналі Atlantic стаття ліво-ліберального публіциста Пітера Байнарта "Імовірність імпічменту зменшується".

Автор не сперечається, що Трампу можуть пред'явити "звинувачення, що загрожують імпічментом", але зауважує, що звинувачення і зміщення з посади - це дуже різні речі.

Хоча перше зараз, можливо, більш імовірно, ніж півроку тому, друге, навпаки, зараз менш імовірно.

Відтоді як мін'юст призначив в травні спецпрокурора Мюллера, шанси на імпічмент в палаті представників, схоже, зменшилися.

Затвердження імпічменту сенатом США теж стало менш імовірним, вважає Байнарт.

Річ у тім, що імпічмент - це не юридична процедура, а політична.

Голоси республіканців

Щоб імпічмент відбувся, потрібна проста більшість в палаті представників.

Якщо голосування відбудеться зараз, і навіть якщо кожен демократ проголосує "за", потрібно буде, щоб за імпічмент проголосували 22 республіканці.

Якщо восени майбутнього року демократи отримають більшість в палаті представників, то вони можуть обійтися без республіканських голосів.

Але в сенаті для імпічменту потрібні дві третини голосів. Там демократам, радше за все, буде потрібно, щоб за зміщення Трампа проголосували щонайменш 15 республіканців.

Копирайт изображения Reuters Image caption Імпічмент - поки що тільки на папері

Як пише Байнарт, настільки масовий перехід республіканців на сторону противника зараз ще важче собі уявити, ніж півроку тому.

Останнє півріччя показало, що "виборці-республіканці будуть триматися Трампа, всупереч його божевіллям, і покарають політиків-республіканців, які дивляться в ліс".

Сам Трамп давно зрозумів цю особливість свого електорату і помітив в ході передвиборчої кампанії, що він може застрелити людину посеред П'ятої авеню, і виборці йому це пробачать.

Рейтинг - зворотна залежність?

Його рейтинг серед республіканців чудово стабільний.

Коли мін'юст призначив спецпрокурора Мюллера, рейтинг схвалення становив 84%.

Після того, як з'ясувалося, що його син Дональд-молодший охоче зустрівся з адвокатом Наталією Весельницькою в надії отримати компромат на Ґілларі Клінтон, до президента зі схваленням ставилися 87% республіканців.

В кінці листопада опитування Геллапа показало, що Трампа підтримує 81% республіканців.

Відтоді як Трамп оселився в Білому домі, його рейтинг серед них жодного разу не опускався нижче 79%.

З іншого боку, сенатори-республіканці, що з ним сперечалися, жорстоко за це поплатилися.

У липні арізонський сенатор Джефф Флейк видав критичну книгу про Трампа, яку Байнарт називає "сміливою і гідною".

Трамп за своїм звичаєм не залишив образу без відповіді. До жовтня опитування Morning Consul зафіксувало у Флейка серед республіканців Арізони негативний рейтинг в 13%.

Сенатор зрозумів натяк і оголосив, що більше не балотується.

Інший дисидент, сенатор-республіканець Боб Коркер з Теннессі, в жовтні заявив в серії інтерв'ю, що Трамп ганьбить свій пост і може розв'язати Третю світову війну.

Коркер спіткала та ж доля, що й Флейка.

У лютому його підтримували 40% республіканців Теннессі, а до кінця жовтня його негативний рейтинг серед них досяг 12%. Коркер, ясна річ, теж більше не висувається.

Копирайт изображения Reuters Image caption Виборці, які обрали Трампа, залишаться вірними йому, пише публіцист Байнарт

Байнарт вважає малоймовірним, що мертву хватку Трампа на серце партії послабить якесь викриття, що виходить від Мюллера або від якого-небудь автора журналістських досліджень.

Адже більшість алабамських республіканців і досі підтримують Роя Мура і проголосують за нього наступного вівторока на виборах в сенат США, хоча їх обранця не раз звинувачували в домаганнях до юних дівчат в 70-х роках і пізніше.

Історія з Клінтоном

Байнарт обмовляється для об'єктивності, що аналогічна картина спостерігалася у виборців-демократів під час сутичок через імпічмент Білла Клінтона, який зізнався у брехні під присягою з приводу своїх відносин з Монікою Левінські.

До вересня 1998 року понад 100 газет США, в тому числі таких ліберальних, як Chicago Tribune або Philadelphia Enquirer, закликали його подати у відставку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли сенат США голосував з приводу імпічменту Білла Клінтона в січні 1999 року, рейтинг Клінтона досяг 91%

Як повідомило тоді CNN, члени конгресу від Демпартії в кулуарах говорили співробітникам Білого дому, що це буде найкращий вихід.

Але Клінтон втримався на плаву, головним чином завдяки тому, що рядові виборці-демократи його не кинули.

Ба більше, очолювана республіканцями кампанія за його зміщення лише збільшила його популярність серед твердокам'яних демократів.

Коли журнал Newsweek першим повідомив в січні 1998 року про інтрижку Клінтона із стажисткою Білого дому Левінські, його рейтинг серед демократів досягав 86%.

Після того, як він зізнався в серпні, що брехав з цього приводу, рейтинг підскочив до 89%.

Коли сенат США голосував з приводу його імпічменту в січні 1999 року, рейтинг Клінтона досяг піднебесної висоти в 91%.

Сенат відмовився змістити Клінтона.

Образотворчим підтвердженням тези Байнарта стала спроба оголосити Трампу в середу імпічмент, ініціатором якої був член нижньої палати конгресу техаський демократ Ел Грін, що вже з весни агітує за відсторонення президента.

Законодавці негайно задушили цю ініціативу в зародку.

За те, щоб дати їй хід, проголосували 58 демократів, а проти - 364 конгресмени від обох партій.

Час для таких ініціатив ще не настав. Але ця - явно не остання.