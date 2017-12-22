Розповідь снайпера: з аеропорту Донецька - у Верховний суд

Image caption Олександр Мамалуй зараз працює у Верховному суді у Києві

"З будь-якою платнею не треба думати про корупційні спокуси, але з гідною зарплатою це робити простіше", - розповідає в інтерв'ю ВВС Україна новий суддя Верховного суду Олександр Мамалуй.

Пан Мамалуй став легендою української судової системи. Він один з небагатьох суддів, який пішов добровольцем на Донбас як снайпер. А після повернення згодом пішов на війну вдруге - з черговою хвилею мобілізації.

Харків'янин Олександр Мамалуй проходив найгарячіші точки АТО, зокрема і аеропорт Донецька.

15 грудня почав роботу новостворений Верховний суд, який став ключовою ланкою судової системи країни.

У розмові з ВВС Україна Олександр Мамалуй розповів, яким був конкурс до нового суду, чи зникає корупція з українських судів, а також як ветерани АТО можуть змінити Україну.

Про мотиви

ВВС Україна: Чому ви вирішили взяти участь у конкурсі до Верховного суду?

Олександр Мамалуй: Сукупність мотивів. По-перше, це можливість власної самореалізації. Суддя Верховного суду для професійного судді, а я вже 16 років працюю суддею, - це верх. Я хотів до цього рівня дійти.

По-друге, хотілось багато що змінити в цій країні. Ось в мене на фотографіях бійці, разом з якими служили. Багато людей з цих фотографій загинули, я пам'ятаю їх і те, за що вони загинули. Вони хотіли, щоб ця країна була.

Можливо, мені ще доведеться воювати, призвати можуть будь-коли. Але поки я тут, маю робити якомога більше, щоб ця країна стала кращою.

ВВС Україна: Ви давно в судовій системі, чи змінилась вона за останні три роки?

О.М.: Доповідаю, що найвагомішою зміною одразу після революції було те, що керівництво судів почали обирати суддівські колективи, а не призначати.

Одразу ж важелі впливу на суддів зверху перестали бути вагомими. Якщо ви обраний голова і починаєте давати вказівки, то вас моментально можуть зняти з посади на зборах суддів.

ВВС Україна: Політичний вплив на суддів зберігся?

Копирайт изображения Aleksandr Mamaluy

О.М.: Що обраний голова може сказати або зробити судді? Нічого. Ми обираємо собі голів і заступників, щоб вони зробили нашу роботу зручнішою. Інакше їх не буде.

ВВС Україна: Скільки потрібно часу, щоб очистити судову систему України з нинішніми темпами й за допомогою нового Верховного суду?

О.М.: Не дуже люблю такі терміни, як чистка, від них тхне 37-м роком і революційними ексцесами. Судова реформа йде, її хід та напрямки мені подобаються. Думаю, що з судовою системою все буде нормально.

Про корупцію

ВВС Україна: Запитаю інакше: коли зникне масова корупція у судах?

О.М.: Як суддя я маю обов'язок не допускати проявів корупції у своїх діях.

Чи маю я слідкувати за тим, як інші судді ставляться до цієї проблеми? Такого обов'язку у мене немає.

За 16 років роботи у судовій системі корупції як масового явища я не спостерігав. Якщо щось і було, то у когось, і він це гарно приховував.

ВВС Україна: Яку найбільшу суму хабара вам пропонували?

О.М.: Я не пам'ятаю, щоб мені пропонували хабарі. На це питання відповідаю так: після контузії не дуже гарно пам'ятаю, що було до війни.

ВВС Україна: Що ви відчуваєте, коли НАБУ звітує про затримання чергового судді на хабарі у десятки тисяч доларів?

О.М.: Та нічого. Але для того, щоб людина вважалась винуватою, потрібен вирок суду. І я у таких випадках чекаю на вироки.

Для того, щоб у системі державної влади не було хабарництва, найперше, потрібне гідне забезпечення. Юрист високого класу повинен нормально заробляти.

Image caption У кабінеті судді - військові фотографії із зони АТО

По-друге, треба ще сильніше контролювати витрати чиновників, зокрема й електронними деклараціями. Корупційний дохід повинен настільки важко витрачатись, щоб не було спокус його брати. Контроль повинен бути тотальним.

Третє - має бути правова культура населення. Справедливість має бути одна для всіх, але не так, що ти на вулиці або у Facebook кричав про справедливість, а сам хочеш, щоб кум все вирішив.

Про Верховний суд

ВВС Україна: Які враження від відбору до Верховного суду?

О.М.: Позитивні, адже я переміг!

ВВС Україна: Ви перемогли, але громадська рада доброчесності наполягає, що чверть переможців "недоброчесні".

О.М.: Я бачив все зсередини, мене на конкурсі цікавив свій результат. Відповідав за свою біографію, знання та фахові здібності. Що було в інших - я не знаю.

ВВС Україна: Як ви сприймаєте закиди громадськості, що три чверті переможців є колишніми або чинними суддями?

О.М.: Верховний суд повинен бути професійним. Те, що тут є кадрові судді, які багато років працювали у судовій системі, - це нормально. Але я вітаю, що вперше за історію незалежної України до Верховного суду отримали можливість потрапити науковці та адвокати. Це практика багатьох країн.

ВВС Україна: Такий склад суду буде незалежним від влади?

О.М.: З моменту указу про призначення кожен став суддею. Я теж був 5 років судовим юристом, поки у 2001 році не став суддею. Науковий стаж у мене теж сім років. Хто я тепер? Ми всі тепер маємо виконувати суддівську присягу, бути незалежними та справедливими. Я це називаю "праведним правосуддям".

ВВС Україна: Принцип набору - велика платня та відкритий конкурс - працює?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Новообрані члени Верховного суду

О.М.: Для мене заробітна плата була серйозним стимулом брати участь у конкурсі. Цілком зрозуміле бажання професіонала високого класу отримувати гідну платню. У Верховному суді платня дуже гарна.

Про велику платню

ВВС Україна: Яка у вас місячна платня з врахуванням усіх надбавок?

О.М.: Доповідаю. Тут відіграють роль суддівський стаж, науковий ступінь. За те, що я пропрацював суддею понад 15 років, я отримую надбавку у 40%. За те, що я кандидат юридичних наук, отримую надбавку 15%.

Також посадовий оклад збільшується на 25% за роботу у місті-мільйоннику. Загальна сума платні для мене у місяць зараз складає близько 187 тисяч гривень (близько 6,6 тисяч доларів).

ВВС Україна: З такою платнею можна не думати про корупційні вигоди?

О.М.: З будь-якою платнею не треба думати про корупційні спокуси, але з гідною зарплатою це робити значно простіше. Я вважаю, що для судді - це дуже гідна винагорода.

ВВС Україна: Чи були маніпуляції або політичний тиск під час формування керівних органів нового Верховного суду?

О.М.: Ні, все було прозоро, голосували таємно бюлетенями, все було нормально. На мене особисто ніхто не тиснув, та і як на мене натиснеш - це ж таємне голосування.

Ми обрали головою Верховного суду Валентину Данішевську, адже вона була і суддею, і адвокатом, і багато років працювала у благодійній організації "Центр комерційного права".

Отже, вона для всіх суддів нового Верховного суду не чужа, тому, сподіваюсь, буде гарним головою.

ВВС Україна: Ваша палата у господарських справах зайняла приміщення колишнього Вищого господарського суду. Зміниться сутність чи таблички?

Копирайт изображения MAKCUM GRYSHCHUK Image caption Разом з Олександром Мамулаєм у Донецькому аеропорту воював нинішній заступник антикорупційного прокурора Максим Грищук

О.М.: Зміни будуть суттєві. Вищий господарський суд ухвалював рішення, які міг переглянути Верховний суд України. Тепер новий Верховний суд ухвалює рішення в останній інстанції, це велика відповідальність. Візьмемо на озброєння все гарне, що було у наших попередників. Сподіваюсь, ми виправимо всі помилки

ВВС Україна: Як швидко новий Верховний суд запрацює на повну?

О.М.: Думаю, що протягом місяця запрацюємо на повну, затягуватись процес не буде.

Про Донбас і АТО

ВВС Україна: Суспільство сподівається, що учасники АТО через гостре відчуття справедливості можуть багато змінити в країні. Зокрема, такі сподівання були під час призначення в прокуратуру Максима Грищука.

О.М.: Я разом з Максимом був у Донецькому аеропорту. Він заступник антикорупційного прокурора і з судів не вилазить. Ми от ходили у кіно на "Кіборгів" разом з хлопцями, які були на метеостанції аеропорту у січні 2015 року. Так Макс ледь встиг із засідання суду.

ВВС Україна: До речі, як вам фільм?

О.М.: Класний фільм, все дуже реалістично. Є деякі художні прийоми, але це ж кіно.

Так от, Макс робить на посаді все, що може. Я загалом вважаю, що сподівання на учасників АТО мають під собою підґрунтя, але тільки тоді, коли фронтовиків стане більше. Зараз їх ще замало. Країна ще не почула і не дізналась, що таке війна.

ВВС Україна: Маєте на увазі, що у владі має бути більше ветеранів?

О.М.: Загалом. Бо країна думає, що війна - це дуже далеко. А вона дуже близько.

Копирайт изображения Aleksandr Mamaluy Image caption Олександр Мамалуй видав щоденник спогадів війни 2014-2015

На жаль, нашій державі ще доведеться це відчути й багато кого вона ще торкнеться. Це я доповідаю як офіцер військового оперативного резерву першої черги, якого у будь-яку мить можуть знову призвати.

ВВС Україна: Ви вірите, що може бути нове масштабне загострення на Донбасі?

О.М.: Будь-якої миті на Донбасі може бути серйозне загострення, новий наступ, і наш також. Ми до цього маємо бути готові, кожен з нас.

Доводиться жити, знаючи, що новий Верховний суд у будь-яку мить може стати минулим, а знову доведеться бігати посадками й неприбраними полями соняшнику. Не скажу, що я за цим сумую, але піду.

ВВС Україна: Як можна закінчити цю війну?

О.М.: Я тільки молодший лейтенант. Мої враження від війни дуже суб'єктивні.

Вважаю, що ця війна може закінчитись тільки після повного відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями та кордоном.