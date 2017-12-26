Антикорупційний суд: як і кого запропонував обирати Порошенко

Копирайт изображения UNIAN Image caption Досвід роботи суддею - необов'язковий

У президентському законопроекті про створення вищого антикорупційного суду передбачили прозорий конкурс, але чітко не вказали, якими будуть зарплати майбутніх антикорупційних суддів.

Прес-служба Верховної Ради оприлюднила повний текст проекту закону про створення Вищого антикорупційного суду України, поданого президентом Петром Порошенком.

Створення антикорупційного суду є вимогою до України з боку західних партнерів та Міжнародного валютного фонду, зокрема і для отримання наступних траншів кредитів та фінансової допомоги.

Західні партнери України неодноразово вимагали створити окремий судовий орган, який розглядатиме корупційні справи, розслідувані Національним антикорупційним бюро.

Верховна Рада зможе розглянути президентський проект не раніше 16 січня 2018 року.

Хто на суддів

Проект закону передбачає, що суддів антикорупційного суду будуть обирати на відкритому конкурсі.

Схожу процедуру проходили новообрані судді Верховного суду.

Суддею антикорупційного суду може бути кандидат не молодший 35 років з великим досвідом роботи в юридичній сфері.

Кандидат на посаду судді на вибір може відповідати кільком критеріям: стаж роботи суддею не менше п'яти років, або науковий ступінь у сфері права і стаж роботи у сфері права не менше семи років, або адвокатський досвіт не менше семи років.

До кандидатів у антикорупційний суд висувають низку заборон.

Найголовніші серед них: десять років перед призначенням не працювати у органах прокуратури, МВС, поліції, СБУ, митниці, НАБУ та низки інших державних структур.

Кандидат на посаду судді останні п'ять років не має входити до керівництва партії, обіймати політичні посади або мати представницький мандат (депутата).

Копирайт изображения Ssu.gov.ua Image caption Антикорупційний суд розглядатиме справи, де збитки перевищують 900 тисяч гривень

До конкурсу також не допускаються засуджені за корупцію.

Як обиратимуть

Конкурсний відбір до антикорупційного суду проводитиме Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка обирала суддів Верховного суду.

Також для громадського та міжнародного контролю відбору створюється Громадська рада міжнародних експертів.

Ця рада перевірятиме кандидатів щодо їхнього корупційного минулого, доброчесності, міжнародного досвіду і професійних знань.

Її формуватимуть виключно з кандидатів, поданих "міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України".

Громадська рада може давати негативні висновки, які унеможливлюватимуть подальше проходження кандидата.

Вища кваліфікаційна комісія суддів може долати це рішення міжнародних експертів більшістю в 11 голосів з 15.

Так сама процедура була передбачена під час відбору до Верховного суду.

Тоді громадська рада доброчесності скаржилась, що Вища кваліфікаційна комісія суддів дуже часто долала вето і допускала до конкурсу "недоброчесних кандидатів".

Деякі експерти остерігаються, що і з антикорупційним судом думка міжнародних експертів не буде вирішальною.

Корупція і платня

У проекті пропонується, що Вищий антикорупційний суд буде водночас розглядати справи по суті, а також буде апеляційною інстанцією.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Суддям Верховного суду встановили чіткі і дуже великі зарплати - понад 100 тисяч гривень на місяць

Суд розглядатиме корупційні справи, збитки державі у яких перевищують 500 прожиткових мінімумів - наразі це майже 900 тисяч гривень.

На відміну від суддів Верховного суду, суддям антикорупційного суду законом чітко не встановлюють розмір платні.

Тільки зазначено, що видатки на діяльність суду прописують у бюджеті окремим рядком.

Проте у проекті пропонують забезпечити суддям цілодобову охорону.

Давня обіцянка

Українська влада обіцяла створити цей суд ще на початку літа 2017 року.

Останні кілька місяців у парламенті блокували створення суду. Верховна Рада ніяк не могла відкликати старий проект закону про антикорупційний суд, що блокувало внесення президентом власного проекту. За це рішення не голосувала значна частина президентської фракції БПП.

Згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії, саме президент мав подати узгоджений проект створення суду.

Минулого тижня депутати відкликали старий проект, а президент одразу подав свій законопроект.