Недовго радість тяглася: влада США посилює закони про марихуану

Копирайт изображения EPA Image caption З 1 січня 2018 року марихуана легалізована у Каліфорнії - найбільшому і вже восьмому за рахунком штаті США

Міністр юстиції США Джефф Сешнс оголосив цього тижня, що скасовує укази адміністрації Барака Обами, що наказували мін'юсту не переслідувати за продаж марихуани у тих штатах, де вона легалізована, за умови, що її збут належним чином регулюється місцевою владою.

Поки що неясно, чи потягне це за собою рейди федералів на плантації конопель і пункти продажу марихуани, проте заява Сешнса миттєво обвалила котирування її легальних виробників і продавців. До кінця тижня котирування знову потягнулися вгору.

Найвідомішим із чотирьох указів Обами щодо марихуани був виданий у 2013 році "меморандум Коула", що носив ім'я заступника міністра юстиції Джеймса Коула, який його підписав. Як зазначалося у преамбулі цього документа, мін'юст хоче, аби влада штатів перешкоджала витоку марихуани за межі регульованих ринків, заборонила доступ до неї неповнолітнім і ввела ретельний облік виручки від її збуту.

У випадку виконання цих умов "меморандум Коула" обіцяв, що федерали залишать зростаючу легальну галузь у спокої. Оскільки цей курс центрального уряду прямо суперечив із забороною на марихуану, ухвалену конгресом, республіканці критикували Обаму за самоуправство, але так і не зібралися йому перешкодити.

Біда обамівського підходу полягала в тому, що нова адміністрація могла скасувати його укази одним розчерком пера. Що Сешнс зараз і зробив, мало кого цим здивувавши, оскільки він із самого початку обрав жорсткий курс.

У травні минулого року він опублікував циркуляр, що наказував федеральним прокурорам вимагати для засудженого максимального терміну, передбаченого "Укладенням про покарання", у тому числі і за порушення законів про обіг наркотиків, за які у США сидить приблизно половина в'язнів.

В останні роки адміністрації Обами його міністр юстиції Ерік Холдер узяв протилежний курс, наказавши прокурорам вимагати менш суворих покарань за наркотики, якщо злочин не був пов'язаний із насиллям.

Ще раніше, у лютому, Сешнс скасував заборону на використання приватних в'язниць, запроваджений мін'юстом за Обами. Міністр пояснив це тим, що у зв'язку із різким збільшенням кількості убивств у низці великих міст тюремному управлінню США потрібно більше койко-місць.

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Те, що трампівський мін'юст збирається посилити позицію і щодо марихуани, було відомо давно. Ще у червні автор Washington Post Крістофер Інгрем писав, що одним із головних прибічників жорсткого курсу є працівник мін'юсту Стівен Кук, який заявив агентську Associated Press, що "коли ви садите злочинців у тюрму, злочинність зменшується".

Інгрем послався на низку наукових досліджень і назвав підхід Кука "спрощеним і великою мірою помилковим". Він схвально відгукнувся про ставлення адміністрації Обами до марихуани, зазначивши, що вона "в основному воліла ігнорувати рух за її легалізацію на рівні штатів".

"Якщо Кук збирається дати зворотній хід, навіть частково, - писав журналіст, - це може обернутися катастрофою для легальної індустрії марихуани із обігом у 6,7 млрд доларів, не кажучи вже про 33 мільйони дорослих, які використовують цей наркотик".

До легалізації марихуани закликали не тільки багато лібералів, а й частина консерваторів на чолі зі своїм найстарішим журналом National Review.

Серед противників легалізації - не лише люди на кшталт Сешнса, який принципово проти наркотиків, а й дрібні фермери, що культивують коноплі у так званому "Смарагдовому трикутнику" - трьох графствах Каліфорнії, що вважається епіцентром цієї галузі.

Як писав звідти минулого тижня кореспондент ліберального сайту Huffington Post Алекс Халперін, тамтешні дрібні виробники нервово зустріли легалізацію марихуани у себе в штаті. Вони не звикли платити податки і купувати ліцензії, а також бояться, що їх підімнуть великі плантатори.

Дехто планує і надалі залишатися у підпіллі.

Інгрем пророкував, що якщо адміністрація Трампа відмовиться від ліберального ставлення до легалізації марихуани, то вона зчепиться із одним із найзатятіших прибічників чинного президента в конгресі - каліфорнійським республіканцем Дейною Рорабейкером, який також вважається головним русофілом на Капітолійському пагорбі.

Рорабейкер є автором поправки, що забороняє мін'юсту здійснювати рейди на пункти продажу марихуани у медичних цілях у штатах, де вона легалізована.

Влітку Рорабейкер пророкував, що у Трампа не підніметься рука на марихуану. "Це буде така жахлива трата його часу і грошей, - сказав конгресмен газеті Orange County Register. - І навіщо це йому?"

Проте виконувач обов'язків голови Агентства із боротьби з наркотиками Чак Розенберг неодноразово заявляв, що "марихуана - це не ліки". За словами критиків, адміністрація Трампа стала на стежку війни із наркотиками, яку її безпосередні попередники частково спустили на гальмах.

Рішення Сешнса щодо марихуани вороже зустріли республіканські губернатори Массачусетсу Чарлі Бейкер і Невади Браян Сандовал, а також незалежний губернатор Аляски Білл Вокер. Марихуана легалізована у цих штатах шляхом референдумів, і губернатори не хочуть перечити своїм виборцям.

Вокер заявив, що буде відстоювати суверенне право аляскців вирішувати свої власні справи.

Сенатор-республіканець Корі Гарднер із Колорадо, де марихуана також законна, пригрозив, що якщо Сешнс не передумає, то він буде гальмувати всі подальші призначення до мін'юсту.

Прибічники легалізації радять Гарднеру внести на голосування у сенат резолюцію про дозвіл марихуани у масштабах усієї країни, тим паче, що більшість американців, якщо вірити опитуванням, це підтримує.

Інші піднімають прапор федералізму і пропонують дозволити кожному штату вирішувати це питання самостійно.