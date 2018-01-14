CES-2018: роботи перестають бути просто технологічними цікавинками

Копирайт изображения Getty Images Image caption Aeolus готовий полегшити життя господиням, але у нього, як і в людей, трапляються "невдалі дні"

Якщо ви колись мріяли, щоб ваш будинок пилососив робот, то на виставці новинок споживчої електроніки Consumer Electronic Show (CES), яка завершується в Лас-Вегасі, вам мають що запропонувати.

Робот Aeolus може виконувати відразу кілька хатніх робіт: мити підлогу, пересувати меблі, відносити на кухню брудний посуд - і це ще не все.

Хоча ця диво-машина, як і багато інших представлених на виставці, не завжди виправдовувала очікування.

"Aeolus вирішив, що з нього досить", - написав у "Твіттері" Сін Брюстер, постійний автор сайту Wirecutter, присвяченого технічним розробкам. Пан Брюсте спостерігав, як робот несподівано застиг посеред демонстрації.

Такі ж незручні моменти переслідували й продукцію авторитетної компанії LG. Під час прес-конференції на початку цього тижня, а потім ще двічі, домашній помічник Cloi підвів своїх розробників.

Він просто сидів нерухомо, ніяк не реагуючи на команди персоналу.

"Cloi, принеси рецепт курки", - просили його. "Самі принесіть", - наче хотів відповісти байдужий робот.

Невдача спіткала і китайську фірму YYD. Її робот повинен давати швидку оцінку стану здоров'я людини, а натомість сам "захворів" в невідповідний момент.

Як передає з виставки кореспондент програми BBC Click Спенсер Келлі, обличчя-екран робота "перекосило" повідомлення про помилку в системі.

"Цього року роботи отримали не таку гарну оцінку фахівців через безліч невдач", - говорить аналітик ринку технологій Бен Стентон.

Він вважає, що багатофункціональність, яку приписують багатьом пристроям, занадто перебільшена.

Крім того, способи взаємодії зі споживачем навіть у наймодніших роботів запозичені з минулого досвіду, нового придумано вкрай мало, вважає спеціаліст.

А в століття соціальних мереж неполадки не змогли залишитись непоміченими, додає він.

Однак були у Лас-Вегасі представлені й незвичайні експонати, що поєднують в собі досить простий екстер'єр та оригінальну ідею функціонування. Таким є робот Luka. Він читає дітям на ніч книжки, у нього є доступ до бази з десятками тисяч ілюстрованих дитячих книжок.

От тільки багато батьків вважають, що краще самим проводити з дітьми час за книжкою.

Honda - одна з фірм, якій в цьому році вдалося здобути прихильність преси. Вона представила відразу кілька пристроїв, створених для використання в конкретних специфічних ситуаціях.

Копирайт изображения HONDA Image caption Honda представила роботів, які допомагають людям у вирішенні повсякденних завдань

Наприклад, чотириколісний робот 3E-D18 може прийти на допомогу будівельникам або службам порятунку для переміщення важких предметів. А 3E-B18 - вдала альтернатива інвалідного крісла, здатна дати людям похилого віку і особам з інвалідністю більше мобільностей.

Серед роботів, які переконали спеціалістів в їхній ефективності, також були представлені:

Winbot X from Ecovacs - бездротовий пристрій для миття вікон, що не потребує підзарядки.

Robo Mantis - чотириногий робот на колесах, призначений для використання під час рятувальних операцій.

Aflac - робот-качка, створена, щоб дарувати позитивні емоції дітям з онкологічними захворюваннями.

Totem Spider - робот-конструктор від британської фірми Binary Bots, збираючи який діти можуть розвивати навички програмування.

Копирайт изображения BINARYBOTS Image caption Чи може робот-павук стати чудовим засобом, щоб навчитися кодувати?

Однак вигадані для виконання буденних завдань роботи можуть не надто зацікавити користувачів, вважає аналітик компанії Creative Strategies Кароліна Міланезі.

"Машина, яка приносить вам пиво або газету, не буде дешевою. Зовсім інша річ, коли йдеться про пристрої, що полегшують життя. Більше уваги заслуговують роботи, що здатні допомагати у хатніх справах людям з інвалідністю", - говорить Міланезі.

Вона зізнається, що отримала велике задоволення від гри з новою версією робопса Aibo компанії Sony.

Песик миттєво реагував на дотики і чухання підборіддя. Але все одно, каже Кароліна, її не залишало відчуття, що це просто дорога іграшка.

Аналітик ринку технологій Бен Стентон вважає, що найреволюційніших роботів взагалі не привозять на виставку CES. На його думку, їх слід шукати на заходах, організованих Національною федерацією рітейлерів США, один з яких пройде наступного тижня.

"Там можна знайти пристрої, які роблять приголомшливі речі: перевіряють наявність тієї чи іншої продукції в магазинах або допомагають в транспортуванні. Більшість інновацій сьогодні направлені на комерційне використання", - говорить Стентон.

На його думку, люди повинні серйозно задуматися над своїм майбутнім. І більше хвилюватися не про те, щоб завести нового друга в будинку, а про те, що скоро робот зможе зайняти їхнє робоче місце.