Психіатрична перевірка дипломатів: необхідність чи дискримінація?

Копирайт изображения Facebook/МЗС Image caption Відтепер бажаючі бути дипломатом мають пройти психіатричну перевірку

Український уряд ухвалив рішення про обов'язкову психіатричну перевірку під час прийому на дипломатичну службу.

Всі, хто захоче бути дипломатом, мають пройти додаткове обстеження у психіатра.

Таке рішення, пояснюють в уряді, є необхідним у зв'язку з підвищеним психоемоційним навантаженням на працівників дипломатичної служби.

Як реагують дипломати?

Українські посли погоджуються з тим, що дипломатична служба дійсно є стресовою, а тому потребує особливих підходів.

"Дипломатичну роботу, особливо за кордоном, часто порівнюють зі службою на підводному човні. "Замкнутий простір" - в розумінні невеликого колективу, чужомовне оточення - вимагають особливої психологічної стійкості", - сказав ВВС Україна посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Посол України в Чехії вважає потрібним таке рішення уряду

За його словами, ці люди представляють державу у світі, а тому особливо відповідають за свої дії.

"Я б, можливо, говорив про необхідність не тільки психологічних тестувань, в тому числі на сумісність в рамках одного колективу, а й про цілеспрямовану психологічну підготовку до різних стресових і нестандартних ситуацій", - додає посол.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в розмові з ВВС Україна погоджується, що робота дипломата є серйозним професійним та особистим стресом, хоча зовні виглядає як "привілейований політичний туризм".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Постійний представник України при Раді Європи каже, що робота дипломата є серйозним стресом

"Тому перед від'їздом дипломат завжди проходить комплексний медичний огляд. Додатковий наголос на контролі психологічної готовності до дипломатичної служби є правильним, оскільки дозволятиме підбирати кадри, готові витримувати стресові ситуації", - вважає він.

Чи є тут дискримінація?

Деякі депутати вже розкритикували це рішення уряду, назвавши його дискримінаційним.

Голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції, депутатка від БПП Світлана Заліщук критикує таке рішення уряду.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Депутатка Заліщук вважає таке рішення дискримінаційним

Вона повідомила, що вже розробили новий законопроект про дипломатичну службу.

"В законі жодних норм про психічну перевірку звичайно нема. Але якщо таку й починати для чиновників, то варто починати з депутатів. Щоправда, після неї доведеться робити довибори... Таку норму для дипломатів вважаю дискримінаційною", - каже депутатка.

А в МЗС України заявили, що це зрозуміле і потрібне рішення.

"Особливо це важливо для дипломатів, які відправляються в довгострокові відрядження до країн з важкою безпековою ситуацією чи складними кліматичними умовами", - сказала в коментарі ВВС Україна речник МЗС Мар'яна Беца.

Що кажуть психіатри?

ВВС Україна поцікавилась у психіатрів, чи доцільно вводити таке рішення.

Голова асоціації психіатрів України Семен Глузман здивований таким кроком уряду і вважає, що в ньому немає "здорового глузду".

"Я думаю, це ще один спосіб посилити корупційну складову в Україні", - каже він і додає, що є ризики купівлі таких довідок у лікарів за гроші.

За його словами, є й більш стресові професії, ніж дипломатія.

Про ризики корупційної складової говорить і психіатр, член асоціації випускників Гарвардської медичної школи Тіна Берадзе.

Хоча в цілому, на думку лікарки, це рішення доцільне. "Важливо, аби це не перетворилось в чергову фальсифікацію та абсурд", - каже пані Берадзе.

Інший психотерапевт Євген Тичковський вважає, що таке рішення є доцільним.

"Психіатричний огляд для роботи на державних посадах, тим більше на дипломатичній службі, на мій погляд, потрібен", - каже лікар.

Більше того, за його словами, таку перевірку мають проходити всі державні службовці.