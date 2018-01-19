Охоронець Януковича: російські військові допомогли втекти екс-президенту

Копирайт изображения УНІАН Image caption Охоронець екс-президента розказав деталі втечі до Росії

Охоронець колишнього президента Віктор Резніченко розповів суду, як Віктор Янукович тікав до Росії.

Покази він дав в ході судового слухання справи проти Януковича про державну зраду в Оболонському суді Києва.

Версія охоронця

Пан Резніченко розказав, що 22 лютого 2014 року Віктор Янукович перебував у Харкові, куди прибув для участі в з'їзді Партії регіонів. Проте тоді цей захід скасували.

"В другій половині дня 22 лютого в складі кортежу я виїхав до аеропорту Харкова. Там знаходились два гелікоптери та декілька охоронців, в одному з яких був Янукович, а в іншому - сім'я та ще кілька працівників охорони", - сказав він на суді.

Охоронець повідомив, приблизно через годину після вильоту з Харкова диспетчери передали пілотам команду повернутись в аеропорт. Ця команда, за його свідченнями, була від керівника парламенту Олександра Турчинова.

Саме того дня Рада визнала, що Янукович "самоусунувся" від виконання обов'язків президента, а також призначила нові вибори. Тоді ж пан Турчинов приступив до виконання обов'язків глави держави.

Але для повернення в Харків вже не було палива, тому гелікоптери сіли в Донецьку, розказав пан Резніченко.

Відразу після прибуття в Донецький аеропорт керівник служби безпеки президента Костянтин Кобзарь дав команду сідати в два літаки. В літак "Фалькон" сіли Янукович та сам Кобзарь, а в другий - охоронці.

Однак прикордонники заборонили їм летіти через відсутність необхідних документів.

Тоді Янукович та його супроводження перемістились в авто і відправились в якийсь "великий будинок" в Донецьк.

Відповідаючи на питання адвокатів, Резніченко повідомив, що в цьому домі з колишнім президентом були його син Олександр та бізнесмен Рінат Ахметов.

Шлях до Криму

Того ж дня екс-президент та його супроводження виїхали на машинах у бік Криму.

За словами Резніченка, кортеж зупинився в полі біля Бердянська, де пізніше приземлились три вертольоти Мі-8.

Пан Резніченко стверджує, що на фюзеляжах вертольотів були червоні зірки. "Я думаю, що це були вертольоти РФ", - каже він.

За словами охоронця, саме на цих вертольотах колишній президент та його супроводження вилетіли в невідомому напрямку. Пан Резніченко каже, що вони летіли над морем.

"Через деякий час ми приземлились в аеродромі, де нас зустріли російські військові. До ранку ми знаходились в вагончиках на льотному полі", - додає він.

23 лютого з цього ж аеродрому екс-президент зі своєю охороною та групою невідомих озброєних людей вилетів далі на військо-транспортному літаку Ан-26.

"Ми приїхали в Ялту, в санаторій чи на базу відпочинку, яка, скоріше за все, належала РФ", - розказав Резніченко.

Увечері 23 лютого вся група виїхала з Ялти в Севастополь. І вже там, за його словами, Янукович запропонував охороні зробити вибір - їхати з ним далі чи залишитись.

Резніченко та інші, хто не захотів їхати далі з Януковичем, здали свою зброю та вже зранку повернулись потягом до Києва.

Чи був замах?

Охоронець також повідомив, що зі слів свого колишнього колеги знає про постріл в один з автомобілів супроводження екс-президента.

"Фактів нападу на нього протягом 21-23 лютого не було. Але коли передова група виїхала до Харкова з Києва і коли ми зустрілись на 110 кілометрі траси, Дмитро Іванцов (працівник УДО) повідомив нам, що при виїзді з Києва на одному з блокпостів його авто обстріляли", - розказує пан Резніченко.

Проте, за його словами, цей інцидент навряд можна вважати замахом на Януковича, адже екс-президент ніколи не їздив на тому авто, в яке влучила куля.

Крім того, каже охоронець, той автомобіль їхав не в кортежі, а окремо. Тому скоріше за все, постріл був через те, що транспорт не зупинився на блокпосту.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Оболонський райсуд Києва розглядає справу проти екс-президента

Оболонський суд розглядає справу проти екс-президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Сам Янукович, який зараз перебуває у Росії, всі звинувачення проти себе відкидає.