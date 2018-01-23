Прилуки в нечистотах: води немає, школи закрили

Копирайт изображения Facebook Підслухано/Прилуки

В Прилуках Чернігівської області на каналізаційному колекторі сталася аварія, через яку місто лишилося без води.

Місцеві жителі кажуть, що будинки в центральній частині міста затопило нечистотами.

Копирайт изображения фото Facebook Олег Кулешов

"Ситуація така: з центральної частини міста нечистоти стікають в район водоканалу по колектору. Десь щось зламалося і колектор забився", - написав мешканець міста Олег Кулешов в соцмережі Facebook.

Копирайт изображения фото Facebook Олег Кулешов

За його словами, через це в місті виникли проблеми з водопостачанням.

Зараз мешканці чекають, поки привезуть нові насоси. Міська влада обіцяє їм воду у вівторок ввечері - середу.

Копирайт изображения Facebook Підслухано/Прилуки

Весь цей час комунальні служби відкачують нечистоти з каналізації.

Копирайт изображения фото Facebook Олег Кулешов

Пізніше пан Кулєшов повідомив ВВС Україна, що на даний момент місто чекає, поки привезуть з Києва нові насоси для колектора.

Міська рада Прилук повідомила, що сьогодні до міста приїхали спеціалісти житомирської компанії, які працюватимуть за допомогою потужної гідродинамічної машини.

"Для того, щоб вони знайшли прорив і поставили заглушки у системі водовідведення, необхідно зупинити потік стічних вод", - повідомили в прес-службі міськради.

Копирайт изображения фото Facebook Олег Кулешов

Вдень відбулося чергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де прийняли рішення перекрити водопостачання на добу.

"За цей час буде максимально осушено каналізації та встановлено заглушки для подальшої роботи. Коли підготується обвідна лінія труб, буде увімкнено водопостачання", - пояснили в міській владі.

Копирайт изображения Facebook Підслухано/Прилуки

Також ця комісія вирішила зупинити навчальний процес до понеділка 29 січня. А в дитячих садочках за потреби організовуються чергові групи.

Місцевий сайт priluki.city повідомляє, що аварію не можуть полагодити вже п'ятий день.

"Використовуючи всі технічні можливості, працівники комунального підприємства почали відкачувати воду з каналізаційних колодязів, але потужностей обладнання не вистачало. Єдиним правильним рішенням стало перекриття води в місті, щоб зменшити тиск на закупорену ділянку каналізації", - повідомляє сайт.