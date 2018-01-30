"Кремлівська доповідь": реальна загроза чи "неохайна робота"

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Адміністрація США представила "кремлівський список", до якого увійшли 210 чиновників, держменеджерів і бізнесменів зі списку мільярдерів Forbes. Що це означає для людей, які в нього потрапили?

Як складений список?

Відкрита частина "Кремлівської доповіді", яку представила адміністрація США, розділена на чотири частини. До першої увійшли 43 співробітники адміністрації російського президента, включаючи її керівника Антона Вайно і прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Друга частина - російський уряд, включаючи прем'єра Дмитра Медведєва і всіх його заступників, а також членів кабінету міністрів.

Третя частина називається "інші високопосадові політичні діячі". До їхнього числа увійшли, наприклад, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, мер Москви Сергій Собянін, директор ФСБ Олександр Бортніков, глава Ощадбанку Герман Греф, голова ВТБ Андрій Костін, керівник РЖД Олег Білозеров. У доповідь потрапив навіть Олег Бударгін, який названий главою "Россєті". Але насправді він пішов з цієї посади восени минулого року.

І четверта група - це список російських бізнесменів. До нього увійшло 96 людей - всі вони мільярдери зі списку Forbes.

У доповіді американського мінфіну йдеться, що цей розділ відпрацьовано на основі відкритих джерел, які "заслуговують на довіру" (безпосередньо на журнал Forbes американські чиновники не посилаються). Основний критерій відбору - статки від 1 млрд доларів і вище.

У списку немає голови ради Центру стратегічних розробок Олексія Кудріна, керівника "Роснано" Анатолія Чубайса, глави Центробанку Ельвіри Набіулліної і голови Рахункової палати Тетяни Голікової.

Які у цього списку особливості?

Цікаво, що в доповіді разом йдуть і ті, хто вже перебуває під американськими санкціями (наприклад, Володін і Матвієнко), і ті, хто під персональні обмеження раніше не потрапляв. Наприклад, Герман Греф і Андрій Костін (хоча банки, які вони очолюють, перебувають під санкціями), співвласники Альфа-банку Михайло Фрідман, Герман Хан і Петро Авен.

Персональні американські санкції передбачають заборону на в'їзд до США, активи таких людей на території цієї країни заморожені.

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"Президент Трамп відмовився від (негайного. - Ред.) запровадження нових санкцій проти Росії, що знижує загрозу, принаймні, тимчасово. Нове законодавство повинно було стати тестом для готовності Трампа виступити проти Росії, і, таким чином, його рішення може сигналізувати про намір відкласти у шухляду, що, однак, зовсім не гарантує, що санкції не будуть введені пізніше", - пишуть аналітики БКС (фінансова група компаній Брокеркредитсервіс).

Виходить, що для тих, хто опинився в списку, але не перебуває під персональними санкціями, складається несприятлива ситуація. Включення в доповідь несе ризики репутаційного характеру: потенційні партнери можуть відмовитися вести бізнес через ризик того, що люди з "кремлівської доповіді" можуть в результаті потрапити під санкції.

Навколо таких людей утворюється "токсичне середовище".

Чи потрапило "ближнє оточення"?

У відкритій частині списку не виявилося людей з близького оточення Путіна. Наприклад, бізнесмена Петра Колбіна, давнього знайомого російського президента, близького до Кремля підприємця і власника компанії "Конкорд" Євгенія Пригожина. Пана Пригожина ЗМІ називають "кухарем Путіна". Компанії, які належать "Конкорду", - головні постачальники харчування в московські школи і в Кремль.

Можливо, їхні прізвища містяться в закритій частині доповіді, в яку увійшли люди, чиї статки менші мільярда.

Батьки та діти

У законі, підписаному президентом Трампом в серпні, зазначалося, що в доповіді має бути інформація не тільки про бізнесменів, близьких до Путіна, але і про членів їхніх родин - дружин, дітей, батьків і родичів (про їхні активи, інвестиції і бізнес-інтереси).

Експерти впливової вашингтонської Атлантичної ради пропонували включити в цю доповідь "золоту молодь" - дітей наближених до влади бізнесменів.

"Повинні бути різні стимули, щоб люди не хотіли бути наближеними до Путіна", - сказав Російській службі Бі-бі-сі експерт вашингтонської Атлантичної ради Андерс Ослунд, який брав участь в складанні можливих критеріїв для кремлівського списку.

Але в підсумку відкрита частина списку практично не торкнулася членів родин російської правлячої і бізнес-еліти. За деякими винятками. У списку є Кирило Шамалов, син давнього знайомого президента Миколи Шамалова. Агентство Reuters називало його чоловіком Катерини Тихонової, яку називають донькою Путіна. А агентство Bloomberg минулого тижня повідомило про їхнє розлучення.

Крім того, в списку є голова алмазовидобувної компанії "Алроса" Сергій Іванов. Це син Сергія Іванова, колишнього глави президентської адміністрації. Сам Іванов-старший також увійшов до списку (він вже перебуває під американськими санкціями).

"Я не бачу сенсу в цьому списку. Я навіть не впевнений, що потрапляння в нього збільшує загрозу майбутніх санкцій", - висловився у Twitter колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

"І ви знаєте, що в списку є олігархи, які не мають близьких зв'язків з Путіним. І навпаки - деякі не вказані. Неохайна робота", - додав пан Макфол.

Пан Ослунд після появи списку написав: "96 - зібрані всі російські мільярдери, дуже багато. Швидше за все, це змусить їх зґуртуватися довкола Кремля. Виходить контрпродуктивно".