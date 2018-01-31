Промова Трампа: це найкращий час для "американської мрії"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Звернення Дональда Трампа до конгресу США

Президент США Дональд Трамп вперше виступив з посланням до обох палат конгресу. Промова "Про стан країни" тривала майже півтори години.

На початку промови пан Трамп заявив, що для США настав момент жити американською мрією.

Також у прямому ефірі американських телеканалів лідер республіканців заявив, що він готовий "протягнути руку демократам", аби працювати разом.

Основними викликами для США Трамп назвав тероризм та таких суперників, як Росія і Китай.

Окрім того, президент не буде закривати в’язницю Гуантанамо, всупереч указу Обами.

Досягнення та плани

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трамп закликав до співпраці демократів та республіканців

На відміну від апокаліптичної промови про "смерть Америки" рік тому, нове звернення набагато оптимістичне. Пан Трамп заявляє, що його адміністрація "будує безпечну, сильну та горду Америку".

"Це новий момент для Америки. Ще ніколи не було кращого часу, щоб почати жити американською мрією", - йдеться у зверненні Трампа.

Сорок мільйонів глядачів Трамп закликав стати як "одна команда, один народ, одна американська родина".

Пан Трамп закликав також до співпраці політиків різних сил.

Президент, який роздратував демократів через відмову захищати нелегальних мігрантів, запропонував їм "оливкову гілку миру".

"Сьогодні я простягаю руки для роботи з членами обох партій, демократів та республіканців, щоб захистити наших громадян, будь-якого походження, кольору чи віри".

Попри це, він наполягає на "кордоні-стіні" для посилення міграційної політики.

Деякі демократи почали вигукувати та шуміти, коли президент заявив, що хоче скоротити можливості мігрантів перевозити в США родичів.

Пан Трамп знову розповів про свій план розбудувати дороги та іншу інфраструктуру, хоча не поділився деталями.

Президент відзвітував, що за його правління було створено 2,4 мільйона робочих місць.

Відтоді, як він заступив на посаду, фондовий ринок зріс і рівень безробіття став найнижчим за останні 17 років, відтоді як США продовжують відновлюватися після Великої рецесії десятиліття тому.

Щоправда, середній показник зайнятості в минулому році становив 38%, найнижчий показник для першого року будь-якого президента в історії опитування компанії Геллап.

Реакція демократів

Image caption Промову від демократів виголосив Джозеф Кеннеді III, родич президента Джона Ф. Кеннеді

Промову у відповідь від демократів виголосив конгресмен штату Массачусетс Джозеф Кеннеді III, родич президента Джона Ф. Кеннеді.

Він виступив не у Вашингтоні, а в своєму штаті у місті Фолл-Рівер.

Пан Кеннеді намагався говорити від імені "американців, які відчувають себе забутими та покинутими".

37-річний Кеннеді охарактеризував президентство Трамп як "хаос" і заявив: "багато хто прожив минулий рік з тривогою, злістю та страхом. ".

Він зазначив, що "Росія контролює нашу демократію", а "міністерство юстиції кожен день послаблює права громадян".

Також пан Кеннеді звернувся іспанською до нелегальних мігрантів, які ще дітьми потрапили в США: "Ви частина нашої історії. Ми будемо боротися за вас".

Свою промову політик завершив словами: "політиків люблять за обіцянки. Нашу країну судитимуть за їх виконання. Саме це і є виміром нашого характеру."

Що сказав Трамп про зовнішню політику?

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Дональд Трамп засудив "розбещену" Північну Корею.

Він попередив, що "безрозсудне використання ядерних ракет Пхеньяна може дуже скоро загрожувати нашій батьківщині".

"Ми проводимо кампанію максимального тиску, щоб запобігти цьому," - сказав пан Трамп.

Президент також зазначив, що майже вся територія в Сирії та Іраку, яку колись контролювали групи ісламської держави, повернула собі контроль.

"Ми будемо продовжувати боротьбу, поки "Ісламська держава" не буде переможена", - сказав пан Трамп.

Росію Трамп згадав лише раз, заявивши що вона разом з Китаєм є суперниками для США.

Також пан Трамп не згадав про федеральне розслідування про те, чи співпрацював він з Росією під час його виборчої кампанії у 2016 році.