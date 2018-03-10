Жінки-ініціатори випадкового сексу менше жалкують про нього

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Молоді жінки менше жалкують через випадковий секс, якщо він стався з їхньої ініціативи. Про це свідчить нове дослідження норвезьких та американських психологів.

Попередні дослідження цього питання показали, що після сексу на одну ніч жінки картають себе частіше, аніж чоловіки.

Коли було опитали 547 студенток університету в Норвегії і 216 студенток в США (всі - гетеросексуальні), виявилося, що основний фактор, що розрізняє реакцію чоловіків і жінок, - це ініціатива.

Також дослідження показало, що жінки менше жалкували про секс, якщо партнер був досвідченим у ліжку і вони відчували сексуальне задоволення.

Всі учасниці дослідження, яке провів науково-технологічний університет у Норвегії разом із техаським університетом, були молодше 30 років.

Попередні опитування показували, що чоловіки рідше жалкують через випадковий секс і ця реакція не залежить від того, хто був ініціатором.

"Жінки, які першими пропонують секс, мають щонайменше дві нові характеристики", - говорить професор Техаського університету Девід Басс.

"По-перше, у них, швидше за все, психологічно здорове ставлення до сексу і вони з комфортом сприймають свою власну сексуальність. По-друге, у жінок-ініціаторів максимальні можливості для вибору, кого саме вони хочуть запросити. Отже, у них менше причин для жалю - вони самі зробили свій вибір ", - вважає пан Басс.

Результати дослідження ще раз нагадують, що для жінок важливо діяти на власний розсуд, підкреслює Джой Вайкоффа з Техаського університету.

"Жаль - вкрай неприємна емоція, і як показали результати наших досліджень, контроль над власним рішенням про секс - це амортизатор, що захищає жінку від подальшого жалю", - говорить вона.

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"Хороший секс"

Згідно з дослідженням, амортизатором може стати також сексуальна компетенція партнера.

"Жінки менше переживають, якщо секс був хорошим. Для чоловіків цей фактор був менш важливим. Причини цього - біологічні", - вважає співробітник факультету психології Норвезького науково-технологічного університету Монс Бендиксен.

Від природи жінки витрачають більше енергії та емоцій на роздуми, чи правильного партнера вони вибрали через імовірність завагітніти.

"Для жінки сексуальні навички партнера можуть бути маркером його високої біологічної цінності як постачальника генів", - вважає ще одна учасниця дослідження, Келлі Асао. Тому високий ступінь сексуальних навичок партнера більш корисний для жінки, ніж для чоловіка.

Почуття відрази

Що викликає жаль після сексу на одну ніч? Як свідчать результати норвезько-американського дослідження, головні причини жалю - почуття відрази чи огиди, і це так само діє як на жінок, так і на чоловіків.

Жаль і докори сумління входять до цієї категорії; але також це може бути відчуття негігієнічності, вульгарності і бруду після акту.

У цьому дослідники теж бачать біологічний сенс. "Сексуальна відраза - важливий механізм адаптації", - говорить професор Басс.

"Ця функція допомагає людям уникати, зараз або в майбутньому, потенційних сексуальних партнерів, які або не мають великої цінності для потомства або можуть переносити венеричні хвороби", - пояснює вчений.

Трансатлантичне дослідження, серед іншого, також показало, що студентки в Норвегії випадкового займаються сексом частіше, ніж американки. Втім, причини і мотиви для жалю у дівчат із двох країн практично однакові.