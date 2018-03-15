500 пірамід Хеопса: скільки сміття є в Україні

Копирайт изображения unian Image caption Звалище твердих побутових відходів в с. Макухівка, Полтавщина, січень 2018 року

Спочатку з'являлися "прикрашені" целофаном немов листям дерева. Потім в повітрі починали літати пакети і папірці.

Дорога повертала і ось за рогом з'являлась вона - величезна заповнена сміттям долина, яка вже перетворилася на гору.

Вітер і птахи розносили його за багато кілометрів навколо.

Таких, як цей смітник у Кіровоградській області, в Україні є тисячі. Щороку, за офіційними даними, українці викидають 11 млн тонн сміття - це десь 300 кг на людину.

Уявити все накопичене в Україні сміття можна так - це 14 тисяч футбольних полів, на яких стоять 500 пірамід Хеопса.

За даними з Мінекології, Мінрегіонбуду і екологів, площа всіх сміттєзвалищ України становить понад 10 тис. га, а об'єм сміття - близько 1,2 км кубічних.

Українське сміття в пірамідах Хеопса у метрах кубічних 2,5 млн - об'єм піраміди

1267 млн - об'єм всього сміття в Україні

1267 млн - це 506 пірамід Getty

Ці сміттєві піраміди щороку зростатимуть - в Україні захоронюють майже всі відходи, а саме 94,4 %. Ще 2,7 % спалюють, а 3,09% переробляють.

Вивозять сміття на п'ять тисяч легальних полігонів, ще 27 тисяч сміттєвих звалищ стихійно щороку з'являється по всіх областях.

Мішками чи машинами сміття викидають у найближчі ліси, яри, канави чи під паркани.

Для боротьби зі стихійними звалищами у Мінекології створили карту ecomapa.gov.ua, куди користувачі можуть завантажувати координати і фото смітників та слідкувати за тим, як комунальники їх прибирають.

Копирайт изображения ecomapa.gov.ua Image caption Стихійне звалище у Запоріжжі, фото з ecomapa.gov.ua

"Колись діти тут у футбол грали, тепер звалище. Дехто вивозив сміття вантажівками", - пише про стихійний смітник на вулиці Вахтовій мешканець Запоріжжя і публікує фото.

За два роки з двох тисяч заявок прибрали лише четверту частину смітників.

Сміття гнитиме на полігонах століттями - більша частина всього виробленого людством пластику існує і досі.

На розкладання пластикової пляшки потрібно понад 400 років, алюмінієвої банки - 200.

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Небезпечні гори

Гора сміття висотою у 20-поверховий будинок на площі у 50 футбольних полів - це вже не уявний, а реально існуючий і один з найбільших у Європі полігон для відходів у Грибовичах під Львовом.

Копирайт изображения MNS.GOV.UA Image caption Грибовицьке сміттєзвалище можна побачити з Високого замку у Львові

Після пожеж, зсувів і загибелі там чотирьох людей у 2016 році звалище закрили. Трагедія у Грибовичах продемонструвала, наскільки небезпечними можуть бути перевантажені полігони.

За експертними оцінками, понад 99% функціонуючих полігонів не відповідають європейським вимогам, розповіла ВВС News Україна Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги.

У Мінекології визнають, що норми екологічної безпеки порушують 30% полігонів.

За словами еколога Алли Войціховської з правозахисної організації "Екологія-Право-Людина", аналогічна з Грибовичами ситуація може повторитися на кожному полігоні України, де немає обвалування звалищ, відсутні збір фільтратів та їхнє очищення, немає газозбірних свердловин, які збиратимуть метан, а отже будуть ризики пожеж і забруднення навколишньої території.

Скільки сміття викидають в Україні щороку 300 кілограмів сміття кожна людина

11 млн тонн всього

49 млн метрів кубічних відходів

94% цього сміття захоронюють Getty

Проте навіть після закриття полігони продовжують становити небезпеку. Якщо не провести рекультивацію, опади, які потрапляють на сміття, будуть забруднювати навколишні ґрунти і підземні води.

Через два роки після закриття, у лютому 2018 року, на полігоні у Грибовичах пішли тріщини у новозбудованій дамбі, яка мала захищати територію від нових зсувів і забруднення навколишнього середовища. Полігон у Грибовичах потребує рекультивації, яка має обійтися у мільйони євро.

Звалища сміття в Україні: 5,5 тис - сміттєвих полігонів

9 тис га - площа сміттєвих полігонів

27 тис - нелегальних звалищ сміття

1,2 тис - площа нелегальних звалищ сміття Getty

Від 1 січня 2018 року в Україні запрацювала норма закону "Про відходи", яка забороняє захоронення на полігонах неперероблених відходів і зобов'язує сортувати і переробляти сміття.

Проте, як зазначає еколог Алла Войціховська, доки в Україні не розроблять детальний план поводження з відходами, їх будуть і далі вивозити на полігони.

"Поки немає сформованої логістики, як розділяти, куди везти розділені відходи, полігони поповнюватимуться новим сміттям", - каже пані Войціховська.