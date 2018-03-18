Які проблеми вирішать будинки, надруковані на 3D-принтері?

Копирайт изображения NEW STORY Image caption Будівництво тривало близько 49 годин і коштувало 10 тисяч доларів

Не лише заможні люди у Техасі зможуть мріяти про свій власний будинок, тепер і для тих, кому в житті пощастило значно менше, є надія.

Понад мільярд людей у всьому світі щоночі лягають спати, не маючи надійного даху над головою.

Але рішення цієї проблеми вже шукають. Представники двох компаній вважають, що система швидкого 3D-друку одноповерхового житла може не лише надати людині прихисток, а й стати чудовою домівкою.

Я оглянув зразок будинку на технологічній виставці, що відкрилася цього тижня в Остіні. Ця модель - експериментальна. Її спроектувала будівельна компанія Icon разом з неприбутковою організацією New Story, яка будує житло в країнах, що розвиваються.

На будинок площею 60 квадратних метрів використали бетон на майже десять тисяч доларів, а саме спорудження тривало 48 годин.

Мета проекту - суттєво знизити собівартість будівництва, здешевивши його через масовість (гуртова закупівля бетону) та вдосконаливши машини для 3D-друку. Час спорудження планують зменшити до 12-24 годин.

Image caption Каркас (на передньому плані) перевозять на будмайданчик на рейках

Наприкінці цього року має розпочатися зведення тестових споруд у Сальвадорі. А на 2019 рік запланували початок будівництва мікрорайону на 100 будинків.

"Якщо проект буде життєздатним, він кардинально змінить підхід до створення житла", - розповідає Бретт Геґлер, генеральний директор і співзасновник компанії New Story.

"Було б безвідповідально з нашого боку не спробувати".

Будівельний шланг

Подібно до 3D-друку дрібних предметів, ця система працює, повільно нашаровуючи матеріал. У цьому випадку матеріал - вапняний розчин - схожий на цементний.

Висоту й ширину будинку визначає розмір велетенської металевої рами системи, яка працює автономно, дотримуючись встановлених параметрів.

"З цією машиною ми можемо надрукувати будинки до трьох із половиною метрів заввишки", - зазначив Алекс Ле Ру, генеральний директор Icon.

Копирайт изображения NEW STORY Image caption Рідкий матеріал, подібний до бетону, подається через шланг і накладається шар за шаром

"Машина працює на рейках, як поїзд, і може спорудити безліч будинків, вишикуваних у ряд, або створити один довжелезний будинок".

Робот працює за кресленням, яке створили за допомогою комп'ютерної системи автоматизованого проектування (CAD). Це означає, що власники будинків матимуть змогу на місці замовити проект за власними уподобаннями чи обрати дизайн з бібліотеки можливих конфігурацій.

Усередині я побачив невеличкий, проте функціональний простір. Безперечно, то була не халупа, а споруда, яка може витримати екстремальні погодні умови й зношування матеріалу. Під час мого візиту внутрішні роботи ще починалися. Галасливі будівельники працювали над дерев'яним дахом, ставили вікна, додавали останні деталі. Мине лише кілька годин, і будинок буде готовий, умебльований, із водою та електрикою.

Та все ж бетонна естетика помітна неозброєним оком. Залежить від вашого сприйняття, здаватиметься вона грубою і холодною - або ж стильною і мінімалістичною. Я більше схиляюся до останнього варіанту - ця домівка зацікавить людей, що живуть у перенаселених містах з надзвичайно високою ціною оренди житла в усьому світі.

"Повага й гідність"

У рамках проекту "Сальвадор" компанії Icon та New Story планують спорудити 100 будинків. Фінансування здебільшого надходитиме від спонсорів з Кремнієвої долини.

Копирайт изображения NEW STORY Image caption У будинку є електрика й водопровід

Однак безкоштовно такі будинки ніхто не будуватиме.

"Нові власники дають згоду протягом 10 років виплачувати безпроцентний кредит", - пояснив пан Геґлер.

Тобто сім'ям доведеться сплачувати близько 30 доларів на місяць. За даними міністерства економіки цієї країни, середня заробітна плата в сільській місцевості Сальвадора - 360 доларів.

"Ці гроші до нас не повертаються, - додав він. - Їх залишають у громадському фонді".

У майбутньому ці кошти підуть на спорудження нових будинків чи обслуговування наявних. За словами пана Геґлера, кредитування житла потрібне, щоб підтримувати дух "поваги та гідності" в громаді.

"Раціональне створення робочих місць"

Пан Геґлер визнає, що це також може вплинути на ринок праці для будівельників країни. Але зазначає, що ці занепокоєння не врахують більших переваг.

Image caption Наприкінці цього року Брет Геґлер випробує концепцію в Сальвадорі

"З минулого досвіду роботи з сім'ями я знаю: що швидше люди матимуть дах над головою, то швидше в них з'являться джерела прибутку. Або вони зможуть узяти мікрокредит і започаткувати свій бізнес.

"Швидке заселення родин у будинки - ось у чому насправді полягає раціональний спосіб створення робочих місць, а не в збереженні наявної роботи для будівельників".

А втім, пан Геґлер вважає, що машинами на місцях керуватимуть будівельники країни. Також є сподівання на те, що низька собівартість окремої споруди сприятиме зростанню попиту на такі будинки.

Що ж до нового надсучасного житла в Остіні, пан Геґлер вважає, що з ним можна зробити тільки одне.

"Зареєструвати на AirBnb (сайт для оренди житла - Ред.)."