Чому в Узбекистані влада хоче обмежити кількість гостей на весіллях?

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Завжди знайдуться люди, які скажуть, що ви запланували надмірне весілля. Але якщо це голос президента?

В Узбекистані у соціальних мережах активно обговорюють урядовий документ, який пропонує радикальні обмеження щодо святкування весіль.

Список гостей на 400 людей і автомобільні кортежі - норма в авторитарній країні Центральної Азії, де 12,8% людей живуть за межею бідності.

Сусідній Таджикистан запровадив ліміти для гостей 2011 року.

У проекті запропонованих обмежень, який опублікували у четвер для консультацій з громадою, пропонують частувати гостей меншою кількістю м'яса, а сам перелік запрошених зменшити до 150. Також пропонують забороняти кликати кількох співаків та бронювати багато весільних автомобілів.

Кілька днів тому президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв розкритикував "безсоромні" витрати на святкування весілля, які сім'ї не можуть собі дозволити.

Вартість весілля обходиться майже в 20 тисяч доларів у країні, де люди мають в середньому трьох дітей, а щомісячний дохід становить 100-300 доларів США.

Копирайт изображения Alamy Image caption Весілля у Самарканді, Узбекистан

"Замість того, щоб витрачати гроші на 20 кг м'яса (для вечірок), краще б ви пофарбували будинок бідної людини або купили б телевізор для власної родини", - заявив президент Мірзійоєв. Він також пообіцяв заборонити державним чиновникам брати участь у надмірних весіллях.

Як відбувається узбецьке весілля?

Починаючи з 7 ранку, батько нареченої частує в середньому 500 людей пловом - узбецькою національною стравою з рису та м'яса.

Імам проповідує протягом 20 хвилин до моменту подання їжі, музики грають традиційну музику.

У другій половині дня наречений і близько 40 друзів забирають наречену та її подруг з будинку на фото- та відеозйомку. Вони наймають близько 10 лімузинів, кожен вартує $ 200.

Увечері розпочинається вечірка у весільному залі за участі 400 гостей та музикантів

Витрати розпочинаються із заручин і продовжуються навіть після весілля, коли пара повинна запросити своїх нових родичів та подарувати їм подарунки.

Витрати включають купівлю меблів, десятки костюмів для нареченої та нареченого та техніки для нового будинку.

Багато людей висловили підтримку новим обмежувальним заходам у соцмережах.

"Це чудова ідея. Благослови тебе Господь! Це допоможе запобігти марнотратству. Усі будуть влаштовувати схожі весілля", - написав один з користувачів Facebook.

"Узбеки стають рабами за кордоном (заробляючи гроші як трудові мігранти). Якщо законопроект ухвалять, він припинить рабство", - додає інший користувач.

Але дехто скептично ставилися до ефективності обмежень.

"Ця антимарнотратна весільна кампанія триває давно. Однак ніхто не дотримується цього. Риба гниє з голови. Чиновники повинні давати приклад", - пише інший користувач.