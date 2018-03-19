Вибори президента Путіна: п’ять головних моментів

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Президент Росії Володимир Путін набрав на виборах більше 76% голосів. Для тих, хто не стежив за днем голосування та ходом кампанії детально, BBC розповідає головне, що треба знати про ці вибори.

1. Путін переміг і буде президентом наступні шість років

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Після підрахунку 99,83% бюлетенів Володимир Путін набрав на президентських виборах у Росії 76,67% голосів.

Це рекорд його багаторічної політичної кар'єри.

Коли він обирався вперше у 2000 році, то набрав 52,94% (39,74 мільйона), у 2004 році - 71,31% (49,56 мільйона), а в 2012 році його результат склав 63,6% (45,6 мільйона голосів).

Наступного разу, у 2024 році, Путін, ймовірно, вже не зможе обиратися в президенти - зараз в Конституції є обмеження на два терміни поспіль. Для Путіна новий термін стане четвертим, але це конституційне положення в останні роки трактується таким чином, що з перервою пост президента можна займати більш як два рази.

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На запитання, чи піде він на вибори у 2030 році, Путін відповів: "Послухайте мене, мені здається, те, що ви говорите, - це трошки смішно. Давайте порахуємо, я що, до 100 років тут буду сидіти? Ні", - сказав Путін журналістам у своєму виборчому штабі.

До весни 2030 року Путіну буде 77 років.

2. Росія голосувала організовано і чомусь вранці

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Що дійсно відрізняло це голосування від попередніх - так це різке зростання числа тих, хто проголосував до 10 ранку. Майже у всіх регіонах люди несподівано вирішили висловити своє ставлення до кандидатів якомога раніше: весь ранок інтернет ряснів фотографіями гігантських черг з ділянок.

Співголова російського руху на захист прав виборців "Голос" Григорій Мельконьянц розповів BBC, що "бюджетники" були спеціально запрошені на ділянки на певний час, щоб "створити інформаційно сприятливий фон, щоб продемонструвати набиті битком виборчі дільниці".

Активісти руху також відзначали, що деяких громадян змушували "відмічатися" про відвідини дільниць. На дільниці в Кемеровській області, наприклад, всім хто проголосував видавали посвідчення.

Регіональні ЗМІ розповідали про випадки масового "підвозу" громадян на дільниць. Зокрема, в Єкатеринбурзі на одну з дільниць до початку роботи двічі привезли бійців ОМОНу. Голова Омського виборчкому розповів, що студентів в місті змушували йти на вибори, але, за його словами, це робилося "з добрих міркувань".

Примушування до участі в голосуванні незаконно. Однак голова ЦВК Елла Памфілова заявила, що нічого кримінального в такій мобілізації не бачить. "Це легальний механізм, який ми запропонували. Підвіз - це коли хтось від кандидатів або від партій, все решта - це адміністрація виділяє транспорт спеціально, щоб людям полегшити дорогу до дільниці", - сказала Памфілова.

Такий організований похід на дільниці не дивний: протягом останніх місяців надходили масові повідомлення про те, що держструктури, лікарні, школи, держкомпанії і навіть приватні підприємства наполегливо рекомендують своїм співробітникам йти на вибори.

3. Опозиція пересварилася через участь у виборах

Копирайт изображения Getty Images Image caption Навальний не погоджується об'єднуватися зі Собчак, звинувачуючи її в лицемірстві

Якогось "єдиного кандидата від опозиції" на виборах не було. Засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний оголосив про участь в кампанії більш як рік тому, але не був зареєстрований кандидатом через непогашену судимість.

Роль "кандидата проти всіх" несподівано для багатьох взяла на себе телеведуча Ксенія Собчак. Ліберальні політичні сили сильної підтримки їй не надали: Навальний звинуватив її в роботі на Кремль (вважалося, що Собчак спеціальний погоджений Кремлем кандидат, щоб залучити голоси протестного електорату), партія "Яблуко" в черговий раз висунула Григорія Явлінського.

Стратегії опозиціонерів остаточно розійшлися, коли Навальний оголосив кампанію з бойкоту виборів. Поки Собчак і Явлінський намагалися мобілізувати прихильників, волонтери голови Фонду боротьби з корупцією по всій Росії закликали всіх не ходити на виборчі дільниці.

Квінтесенцією розколу стали раптові дебати в день виборів, які Навальний і Собчак влаштували на YouTube. Ведуча запросила опозиціонера на переговори з новою партією, яку вона і Дмитро Гудков будуватимуть на базі "Громадянської ініціативи" Андрія Нечаєва.

Навальний пропозицію зустрів однозначною відмовою, заявивши, що з Собчак він по різні боки барикад, і попутно звинувативши її в тому, що вона пішла на вибори за велику винагороду (Собчак заявила, що це неправда).

Кандидатам, яких хоч якось можна віднести до прихильників ліберального курсу - крім Собчак і Явлінського це бізнес-омбудсмен Борис Титов, - на трьох вдалося залучити трохи більш як 3% від усіх виборців.

4. Порушення були, але не такі масові, як шість років тому

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Минулі вибори в Росії - як президента, так і думські - асоціювалися з масовими порушеннями в ході голосування. Спостерігачі фіксували масштабні "каруселі" і вкидання. Однак на цих виборах кількість порушень різко знизилося.

Голова ЦВК Елла Памфілова заявила, що "серйозних порушень встановлено не було", а є "скарги на невеликі порушення". При цьому у русі "Голос" розповіли, що внесли в "карту порушень" понад 1500 повідомлень про можливі порушення в ході виборів.

У поліції відзвітували про понад 600 скарг на порушення і розповіли, що порушили 13 кримінальних справ з початку виборчої кампанії.

"Що стосується таких прямих фальсифікацій, то здається, що їх стало менше [ніж на попередніх виборах], хоча порушення так чи інакше по країні присутні. Однак я б обережно ставився до оцінки того, чи всі порушення ми зараз знаємо, - я думаю, ми зараз знаємо не всю інформацію ", - розповів співголова" Голосу" Григорій Мельконьянц, пояснивши, що повну картину порушень на цих виборах можна буде спостерігати тільки через кілька днів.

Однак традиційні для виборів вкидання бюлетенів також були помічені. У Махачкалі незалежні спостерігачі повідомили, що невідомі люди вкинули бюлетені в урну і побили кількох спостерігачів. На дільниці в Люберцях результати голосування були скасовані через вкидання, яке потрапило на відеокамери.

Також на деяких дільницях урни для голосування були розміщені в "сліпих зон" і не потрапляли на камери трансляції. Деякі спостерігачі заявляли про те, що їх роботі перешкоджали або не пускали на дільниці.

5. Кампанія з дискредитації Грудініна виявилася неуспішною

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кандидат від російських комуністів Павло Грудінін голосує на виборах президента

До жодного кандидата на цих виборах не було прикуто такої уваги федеральних телеканалів, як до кандидата від КПРФ Павла Грудініна. Щодня телебачення і провладні ЗМІ розповідали про його швейцарські рахунки, про таємний шлюб і про ошуканих пайовиків "Радгоспу імені Леніна".

ЦВК навіть розпорядилася повісити доповнення до інформації про кандидатів на ділянках. На інформаційних плакатах 18 березня була приклеєна приписка про рахунки Грудініна. Член ЦК КПРФ Валерій Рашкін розповів BBC, що за розмахом боротьби Кремля з кандидатом від КПРФ ці вибори можна порівняти з президентською кампанією 1996 року.

Однак все це не позначилося на результатах кандидата, про якого багато хто вперше дізнався в кінці грудня 2017 року. Напередодні виборів йому пророкували 7% голосів. А за підсумками обробки 99,51% бюлетенів він отримав 11,81% голосів. Крім нього і Путіна більш як 10% жоден кандидат не набрав.

За Грудініна несподівано голосували і ті, хто раніше голосував за "Єдину Росію" і Путіна, і ті, хто підтримував раніше кандидатів від ліберального флангу.

Офіційно Грудінін ще не оголосив, чим він займеться далі. За однією з версій, він збирається висуватися на запланованих у 2018 році виборах губернатора Підмосков'я. Однак сам він у відповідь на питання журналістів сказав, що це питання передчасне.