Рік після "націоналізації" в "ДНР" : що там відбувається?

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Рік тому мільярдер Рінат Ахметов втратив контроль над десятками підприємств, розташованих на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Ці компанії примусово перейшли під "зовнішнє управління" за рішенням керівництва так званих ДНР-ЛНР.

Разом із Ахметовим контроль над бізнес-активами втратили Юхим Звягільський (шахта імені Засядька) та Віктор Нусенкіс (Донецький металургійний завод, Макіївський та Ясинівський коксохімічні заводи, "Донецькшахтопроходка").

Цим подіям передувала блокада залізничного сполучення з непідконтрольними територіями, яку проводила група активістів - політиків та учасників АТО.

Через це заводи, зареєстровані в Україні, але розташовані в "ДНР" та "ЛНР", не отримували сировину й матеріали, а також припинили відвантажувати готову продукцію.

Підприємства призупинили роботу, а шахти не могли вивозити видобуте вугілля.

Якщо протягом трьох років від початку збройного конфлікту на Донбасі власникам найбільших підприємств вдавалося домовлятися про продовження роботи на окупованій території, то в березні 2017-го всі активи перейшли під управління влади "республік".

Тимчасовим адміністратором на дев'яти підприємствах металургійного циклу стало ЗАТ "Внешторгсервис".

Головний офіс компанії зареєстрований у Південній Осетії. Вона взяла в управління металургійні заводи у Єнакієвому і Макіївці, Харцизький трубний завод, коксохімічні заводи та рудоуправління.

В українських і російських ЗМІ писали про зв'язок "Внешторгсервиса" із Сергієм Курченком - бізнесменом, наближеним до влади часів екс-президента Віктора Януковича.

Про те, що підприємства на неконтрольованій території Донбасу можуть бути передані Сергію Курченку, заявляла Служба безпеки України, посилаючись на перехоплені телефонні розмови. Проте представники "влади ДНР" цей зв'язок, принаймні, публічно, заперечували.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вугільні підприємства на території "ДНР" працюють не на повну потужність, зарплату робітникам затримують

Сировина під виглядом "гуманітарки"

Про реальну економічну ситуацію на підприємствах через рік після націоналізації відомо мало - компанії не оприлюднюють звіти про роботу чи плани на рік.

Робітник Єнакіївського металургійного заводу на умовах анонімності розповів BBC News Україна, що підприємство працює максимум на третину своєї потужності.

Сировина надходить із Росії, трапляються перебої із постачанням. Але загалом співрозмовник каже: головне, що є робота.

"Внешторгсервис" заснував дочірнє підприємство в "ДНР" за місцевими правилами.

Через "дочку" відбувається постачання сировини, а через російський офіс - продаж готової продукції.

При цьому всі заводи позначені у документах як філії: "філія № 1" - Донецький металургійний завод, "філія № 2" - Єнакіївський металургійний, "філія № 8" - Комсомольське рудоуправління тощо.

Обсяги виробництва металургійних підприємств, взятих "під зовнішнє управління" в ДНР, становлять приблизно 11 відсотків від загального виробництва в області в 2014-му.

Торік залізну руду для "націоналізованих" комбінатів постачали через "Росрезерв" - як гуманітарну допомогу від Росії для Донбасу.

Таким чином, російські компанії напряму начебто не співпрацюють із "ДНР-ЛНР" і не потрапляють під санкції Заходу.

За даними "міністерства промисловості і торгівлі ДНР", у 2017 році металургійні підприємства "республіки" виробили 1,53 млн тонн чавуну, 1,1 млн тонн сталі, 0,87 млн тонн готового прокату, 1,2 млн тонн коксу.

На цих підприємствах працюють 24 тисячі осіб.

Для порівняння: 2014 рік відзначався різким падінням виробництва в галузі. Металургійні підприємства Донецької області в цілому виробили 10,1 млн тонн чавуну, 9,6 млн тонн сталі, 8,9 млн тонн готового прокату, 6,5 млн тонн коксу.

Тобто, обсяги виробництва металургійних підприємств, взятих "під зовнішнє управління", становлять приблизно 11 відсотків від загального виробництва в області в 2014-му.

Оскільки залізної руди для потреб потужних заводів не вистачає, в "республіці" покладають надії на ще один ресурс - брухт, із якого можна отримати сталь.

Але брухт також є дефіцитною сировиною, за нього конкурують "Внешторгсервис" та "міністерство промисловості і торгівлі".

Остання структура контролює низку підприємств, яким "ДНР" надало статус "державних", і які підпорядковані безпосередньо "міністерству".

Серед таких підприємств - завод "Сілур" у Харцизьку, "Стирол" у Горлівці, "Юзівський металургійний завод" у Донецьку, флюсо-доломітний комбінат у Докучаєвську, електротехнічний завод у Торезі та інші.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Обсяги виробництва металургійних підприємств, взятих "під зовнішнє управління" у "ДНР", суттєво знизилися

Бізнес-війни і зарплата

Про бізнес-війни всередині верхівки "ДНР" свідчать і події на шахті імені Засядька у лютому цього року.

Працівник підприємства розповів BBC News Україна про обшуки в кабінетах, допити і затримання керівників шахти, які сталися одразу після арешту в Донецьку "міністра вугільної промисловості ДНР" Едуарда Голенка.

"Зарплату затримують постійно. Але сподіваємося на краще. Напередодні нового року запустили нову лаву. Погано, що українську пенсію неможливо оформити. Хлопці їздили до Маріуполя, а там у Пенсійному фонді України сказали: стажу не вистачає. Бо цей рік не зарахували до українського стажу", - відзначив співрозмовник.

Проблема зі своєчасною виплатою грошей - найпопулярніша тема в групі "Шахта "Комсомолец Донбасса" в одній із соціальних мереж.

"Шахтарі в "ДНР" раби! Працюємо за копійки. Пропаганда квітне повним ходом, нібито у нас усе добре. Коли ж ви зрозумієте, роботяги, що в невизнаній країні ми ніхто і нічого продати не можемо. Запчастин немає, а те, що розповідають по "телеку", - це все маячня", - написав учасник групи Роман Нестеренко.

"Коли брали під зовнішнє управління, обіцяли зарплату на рівні України. Де вона? Чи мені треба радіти подачці у вигляді продуктового пакета?" - так висловився користувач під іменем Семен Горбунков.

Екологія і "Донбас-Арена"

Ще один результат втрати власниками контролю над найбільшими підприємствами - нехтування екологічними вимогами теперішніми керівниками заводів.

Мешканка Донецька Ольга поскаржилася на збільшення викидів металургійного заводу: "Раніше хоч фільтри ставили, стежили, а тепер немає кому. Випускають дим увечері, задихаємося. Трапляються вихлопи з таким звуком, наче вибух. Не знаєш, чи бігти ховатися, чи ні".

Автор цього матеріалу, яка має квартиру в Донецьку, в середині 2017-го отримала дзвінок на мобільний телефон.

"Це компанія "Комтел", колишній "Укртелеком". За вами числиться телефон у Донецьку. Вам треба з'явитися до нашого офісу з паспортом для переоформлення договору. Інакше відключимо телефон", - повідомив жіночий голос на тому кінці дроту.

Раніше таким же чином відбувалося спілкування з клієнтами "Донецькобленерго": всіх їх змусили наново укласти договори і платити на рахунки, відкриті в так званому "центральному республіканському банку "ДНР".

На відміну від заводів та електромереж, застосування стадіонові "Донбас Арена", який також перейшов під "зовнішнє управління", в Донецьку так і не знайшли.

Споруда зачинена, парк навколо неї занепадає.

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