Наскільки Британія залежить від російського газу?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шведський СПГ танкер Ternsund в бухті Роттердаму. Нідерланди, серпень 2016 року

У середу прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей розповідала в парламенті про заходи, які Лондон має намір вжити у відповідь на отруєння в Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля із застосуванням рідкої нервово-паралітичної речовини.

У ході обговорення можливих заходів депутат від Консервативної партії Стівен Крабб запитав, чи відомо прем'єру про те, що нещодавно Британія почала отримувати російський скраплений природній газ (СПГ), і чи згодна вона з тим, що "Британії не слід надавати ринок для російського газу".

"Якщо нам потрібен додатковий імпорт СПГ, у нас є такі союзники, як Катар, Малайзія і Австралія, які більш ніж зацікавлені продавати його нам", - запропонував Крабб.

Тереза ​​Мей у відповідь запевнила: "У виборі постачальників газу ми, безумовно, дивимося на інші країни".

Наскільки ж залежить Британія від російського газу?

За даними аналітиків консалтингової компанії Wood Mackenzie, якщо говорити про всю Європу, то в 2017 році Росія забезпечила близько 37% європейської потреби в постачанні газу.

Однак до Великої Британії велика частина газу надходить з Норвегії, Нідерландів і Бельгії.

Лідером в структурі газового імпорту в Сполучене Королівство є Норвегія. При цьому газопроводів, що дозволяють постачати російський газ до Британії через Норвегію, не існує.

У той же час встановити, з яких саме джерел через газопроводи до Британії надходить газ з континентальної Європи, неможливо.

У 2016 році британський уряд оцінював, що таким чином з Росії в Сполучене Королівство може імпортуватися близько 1% споживаного в Британії газу.

Як повідомили ВВС в міністерстві бізнесу, підприємств та індустріальної стратегії, Британії вигідно отримувати газ з різних джерел.

Копирайт изображения AFP Image caption Британія імпортувала три танкери російського скрапленого газу компанії "Ямал-СПГ", що знаходиться в Сибіру

"За нашими оцінками, з Росії надходить менш як 1% газу, і ми абсолютно від нього не залежимо", - стверджують у відомстві.

Близько чверті газового імпорту до Британії надходить у вигляді зрідженого природного газу (СПГ).

СПГ є рідкою формою звичайного природного газу, охолодженого до -160°C для полегшення зберігання і транспортування. Потрапляючи в пункт призначення, він знову розігрівається до газового стану і далі доставляється на підприємства і в будинки звичайним способом, через газопроводи.

У 2016 році 92% імпорту СПГ надійшло з Катару. Росії в списку постачальників не було.

Однак в 2018 році Британія купила скраплений газ у Росії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Один з СПГ-терміналів, в якому було вивантажено російський газ, - "Айл-оф-Грейн", що знаходиться в англійському графстві Кент

Як повідомили в консалтинговій компанії Wood Mackenzie, Британія імпортувала три танкери російського скрапленого газу компанії "Ямал-СПГ".

"Кожен танкер перевозить близько 0,1 млрд кубометрів газу, - пояснює директор досліджень Wood Mackenzie Маррей Даглас. - Потреба Британії в 2018 році - 21,15 млрд кубометрів. Таким чином, прямий імпорт російського газу в Британії склав близько 1,4% від загальної кількості постачання".

Прес-секретар BEIS підтвердив, що російський скраплений газ було вивантажено в британських СПГ-терміналах "Айл-оф-Грейн" в графстві Кент і "Дрегон" в південному Вельсі.

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У консалтинговій компанії McKinsey вважають, що закриття британського газосховища в Північному морі призвело до більшої залежності Британії від міжнародного імпорту цього палива.

Згідно з офіційною державною статистикою, на початку поточного десятиліття залежність Сполученого Королівства від імпорту енергоносіїв зросла, але потім знову знизилася. Чистий імпорт знизився до 36% в порівнянні з 2013 роком, коли він становив 48%.