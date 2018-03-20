Хто і як контролює запаси хімічної зброї у світі?

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У Британії перебуває група міжнародних експертів з хімічної зброї. Вони мають підтвердити природу отруйної речовини, яку застосували в Солсбері. Яким же чином відбувається контроль за хімічною зброєю в сучасному світі?

Делегація з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) відвідує військову лабораторію Портон-Даун у графстві Вілтшир за кілька кілометрів від Солсбері.

Британська влада стверджує, що речовина "Новачок", яку використали для отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, належить до отруйних речовин нервово-паралітичної дії, запаси якої є в Росії.

Група експертів ОЗХЗ діє в рамках режиму міжнародного контролю, який визначає конвенція з хімічного озброєння 1997 року. Її підписали 197 країн, і лише КНДР, Ізраїль, Єгипет та Південний Судан не ратифікували цей документ. Проте вони все одно зв'язані її нормами, згідно з міжнародним правом.

Завдання організації

Її інспектори займаються практичними роботами із роззброєння. Під їхнім спостереженням знищили майже 97% відомих запасів хімічної зброї у всьому світі.

Країни-підписанти цієї конвенції взяли на себе зобов'язання відмовитись від виробництва, зберігання та застосування хімічної зброї. Вони також мають повідомляти ОЗХЗ про свої запаси отруйних речовин, їх характер та про те, де саме їх можуть виробляти.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Будівля ОЗХЗ в Гаазі, Нідерланди

Такі повідомлення інспектори організації використовують для моніторингу процесу знищення хімічної зброї та підприємств з її виготовлення. Отруйні речовини мають бути знищені протягом десяти років з моменту передачі повідомлення.

Більшість країн вкладаються в цей термін, але Росія та США цього зробити не змогли. У цих випадках процес ліквідації затягнувся через великі об'єми їхніх хімічних арсеналів, технічну складність та високу вартість процесу.

Кілька місяців тому Росія заявила про завершення знищення майже 40 тисяч тонн хімічних боєприпасів - найбільшого хімічного арсеналу в світі. Ця заява не викликала жодних суперечок, адже ліквідація відбувалася під наглядом інспекторів ОЗХЗ.

США знищили близько 90% своїх запасів хімічної зброї, а повна ліквідація має завершитись до 2021-2022 року. Цей процес затягнувся через складності, пов'язані з необхідністю отримати дозвіл місцевої влади на роботи з ліквідації.

Що відомо про "Новачка"?

Речовини такого типу, які, як вважає британська сторона, застосували для отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, ніколи не згадувалися в повідомленнях до ОЗХЗ. А самі речовини не потрапляли в поле зору контролерів через брак інформації про їх хімічний склад.

Копирайт изображения Empics Image caption На місце отруєння Скрипаля оперативно прибули спеціалісти хімзахисту

За конвенцією, країни-учасниці можуть мати запаси токсичних речовин для мирних цілей. Наприклад, в сільському господарстві, промисловості, наукових дослідженнях та в медицині.

Відомі отруйні речовини та хімікати, які можна застосовувати, потрібно зберігати лише в суворо погоджених об'ємах.

Зокрема країни можуть зберігати до однієї тонни таких речовин та мати один об'єкт для їх виробництва - зазвичай це наукова лабораторія.

Такі обмежені запаси можуть використовувати для розробки захисного одягу, протигазів, протиотрути та методів для виявлення цих отруйних речовин.

Контроль та аудит дозволених запасів проводять інспектори ОЗХЗ, які відстежують об'єми таких речовин до міліграма.

Всі дані про виробництво, продаж, використання та ліквідацію таких речовин країни збирають та передають в організацію щороку. ОЗХЗ веде облік та інспектує відповідні промислові об'єкти.

Речовина типу "Новачок" не підпадає під ці заходи контролю, жодна країна не повідомляла ОЗХЗ про те, що має цю отруту. Про її існування стало відомо в 1990-х роках.

Цілком можливо, що невелику кількість таких речовин виготовляли в якихось державних лабораторіях. Характеристики такої отрути мали б фіксувати в базах даних, аби її можна було ідентифікувати у випадках отруєння.

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Невідомо, чи велися ці роботи в британському центрі хімічних озброєнь. Однак важливим фактом є те, що експерти лабораторії Портон-Даун змогли швидко визначити отруйну речовину типу "Новачок", яку застосували в Солсбері.

Ця інформація надзвичайно важлива для вибору методу лікування Скрипаля та його доньки, а також сержанта поліції Ніка Бейлі, який постраждав від тієї ж отрути.

ВВС замовила цей аналітичний матеріал в експерта, який працює на зовнішню організацію.

Алістер Хей є професором токсикології в Університеті Лідса. Також він є членом консультативної ради ОЗХЗ та лауреатом премії цієї організації в 2015 році за значний внесок в запобігання застосування хімічної зброї.

Підготував Дункан Волкер

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