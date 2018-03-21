Дев'ять оригінальних способів зустріти весну

Настає весна. І, якщо відмовитися від теплого одягу, для вас замало для святкування її приходу, чому б не спробувати відсвяткувати одне з цих свят.

1.Холі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Свято барв Холі походить з давньої Індії, але поширилося в багатьох країнах світу

Свято Холі з'явилося на півночі Індії ще в IV сторіччі. Люди немов граються у водні бої, але замість обливання водою посипають один одного порошками яскравих барв.

Їхнє використання пов'язане з різними легендами.

Це свято галасливе та барвисте. Відсвяткуйте його в своєму саду.

2.Качання сирів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Качання сирів - давня забава, яка існує ще з часів кельтів. Це для сміливих людей з міцними кістками

Та ну, невже ви ніколи не качали сир? Підніміться на пагорб Куперз-хілл в англійському місті Глостер та киньте головку сиру вниз.

Традиція походить ще з часів кельтів. Одні говорять, що вона пов'язана із забезпеченням прав на пасовища, інші кажуть, що з обрядом родючості.

Винагорода - це головка сиру Double Gloucester.

Спуск пагорбом може бути небезпечним для життя та кінцівок: це справжнє жахіття для медиків. Але це та народна забава, яка змушує інші народи охнути та сказати: "Ох, ці божевільні британці".

3.Вальпургієва ніч

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час Вальпургієвої ночі використовують вбрання відьом та чаклунів

Це дещо загадковіше. Вальпургієву ніч відзначають у Німеччині та країнах Скандинавії, рівно через шість місяців після Геловіна.

Цю ніч також називають Відьомською ніччю. За легендами, саме в ніч з 30 квітня на 1 травня на горі Брокен у Німеччині збираються відьми.

Під час Вальпургієвої ночі танцюють та палять вогнища.

4.Las Fallas

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ось таких ляльок-"нінотів" можна побачити на фестивалі у Валенсії

Це традиційне свято в іспанській Валенсії. Воно починається з того, що люди спалюють дрова, які вони збирали на зиму. З цього починається буйне п'ятиденне святкування.

Свято пов'язане з днем пам'яті святого Йосипа, покровителя теслярів.

Раніше взимку теслярі використовували дерев'яні дошки, на яких ставили свічки для освітлення під час роботи.

Навесні ці дошки спалювали, що символізувало кінець зими. З часом почали спалювати опудала місцевих діячів - попередників нинішніх величезних, витончених сатиричних ляльок-"нінотів".

Ляльки, карнавальні платформи, музика ... хіба таке може не сподобатися?

5. Теотіуакан

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники руху Нью-ейдж вважають, що з наближенням людства до рівнодення можна наблизитися до джерел енергії на вершині піраміди у Теотіуакан

Більш затяті поціновувачі весни можуть піднятися 360 сходинками до вершини піраміди Сонця в доколумбовому місті Теотіуакан, у долині Мехіко.

Піраміда - це магніт для людей у день весняного рівнодення. Багато з них одягають білий одяг і роблять сходження вранці, щоб потрапити під промені сонця, яке піднімається над горами Апан.

На думку прихильників містичного руху Нью-ейдж, з наближенням людства до дня рівнодення відкриваються портали енергії: якщо ви вийдете на вершину піраміди і стоятиме з простягнутими вгору руками, це наблизить вас до джерела енергії.

6. Навруз

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Баклаву традиційно готують до Наврузу

Давнє свято Навруз вперше почали відзначати прихильники зороастризму, який може бути найдавнішою релігією у світі.

Весняне рівнодення, коли день майже дорівнює ночі, - це свято для багатьох людей в Ірані та інших країнах Західної Азії. Для них воно означає початок Нового року.

Скуштуйте смачну їжу за перськими рецептами, починаючи від зеленого та пряного рису чи копченої риби, до дивовижно солодкої баклави.

7. Ханамі, або споглядання сакури

Копирайт изображения Getty Images Image caption Японці навесні насолоджуються цвітінням сакури у приємній компанії

Ви можете насолоджуватися цвітінням чудових рожевих квіток з відстані або близько.

Проте в Японії Ханамі - щорічне свято, яке символізує циклічну красу природи.

Зазвичай його відзначають пікніком під сакурою - японською вишнею. Люди їдять, п'ють, а іноді й співають…

8. Чимбуріада, або свято великої яєчні

Копирайт изображения Public domain Image caption Мешканці боснійського міста Зениця відзначають прихід весни приготуванням величезної яєчні

Якщо ви не хочете, щоб ваша їжа котилася пагорбом, як під час качання сиру в Глостері, чому б не насолодитися фестивалем яєчні або Чимбуріадою, який щорічно проводиться в боснійському місті Зениця?

Цей фестиваль відбувається 21 березня в полі поруч з річкою Босна, і в ньому беруть участь майже всі мешканці міста.

Багато хто з них встановлюють у полі намети напередодні, щоб зранку привітати сонце та взяти участь у зануренні в крижану воду річки.

Потім з'являється масивна сковорідка, готується чимбур - величезна яєчня, яку їдять гуртом та з насолодою.

9. Весняне очищення

Копирайт изображения Getty Images Image caption Запросіть до будинку весняне світло та енергію

Це зовсім НЕ нудна альтернатива, тому що після того, як ви це зробите, ви будете почуватися очищеними, живими та готовими до радості, яку приносить і весна, і літо.

Віднесіть старі речі у благодійну крамницю, почистіть все, що необхідно почистити, відкрийте вікна, і ви запросите до будинку весняне світло та енергію.

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