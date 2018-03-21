Закон про зброю в Раді: чи можливо його виконати?

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20 березня Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб".

За його положеннями, заборонено проносити до будівель органів влади - Верховної Ради, Адміністрації президента, уряду та інших - холодну та вогнепальну зброю, вибухові, легкозаймисті та отруйні речовини.

Відтепер військовослужбовці Управління державної охорони (УДО), які охороняють такі будівлі, можуть не допускати до них будь-кого, в тому числі депутатів та чиновників, які намагаються пронести холодну чи вогнепальну зброю. Раніше військовослужбовці могли лише"вимагати" не проносити зброю.

Оскільки обшукувати депутатів чи оглядати їхні речі заборонено за законом про статус народного депутата, зброю вони завжди могли проносити до зали засідань безперешкодно.

Зокрема 15 березня депутат Надія Савченко зізналася, що прийшла до Ради з нагородною зброєю.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко звинуватив її в підготовці теракту у Верховній Раді. Як стверджує Надія Савченко, у слідства є матеріали щодо нібито підготовки нею силових дій у парламенті, але все це був "блеф", який вона сама вигадала.

Невдовзі спікер Парубій та лідери всіх фракцій, як провладних, так і опозиційних, зареєстрували законопроект про зміни до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", і Рада його ухвалила.

21 березня цей закон підписав президент Порошенко.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Звинувачення на адресу Надії Савченко стали поштовхом для прийняття нового закону

У пояснювальній записці автори законопроекту повідомили, що їх стурбувала "оприлюднена правоохоронними органами інформація щодо терористичних загроз, зокрема в оточенні парламенту".

Після ухвалення закону спікер Парубій повідомив, що свою зброю депутати зможуть залишати в спеціальних приміщеннях.

Правова колізія?

У нового закону одразу знайшлися критики, які вважають, що він суперечить іншим законам.

Адже не зрозуміло, як військовослужбовці УДО можуть запобігти пронесенню зброї депутатами, які досі мають недоторканність.

За законом "Про статус народного депутата України", обшук та огляд речей депутата може проводитися лише тоді, коли парламент дав згоду притягти його до кримінальної відповідальності.

На це звернуло увагу Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, проаналізувавши законопроект ще до його ухвалення.

У його висновку йдеться про "відсутність чіткого припису про проведення огляду і перевірки речей народного депутата в разі відвідування ним відповідних адміністративних будинків".

Втім, депутат від "БПП" Іван Вінник запевнив BBC News Україна, що труднощів з реалізацією законопроекту не буде.

"У Верховній Раді будуть встановлені сканери, подібні тим, що існують в аеропортах. Якщо фахівці, які будуть працювати зі сканерами, виявлять в депутата заборонені речі, вони попросять їх здати. Депутатів ніхто чіпати не буде", - наголосив він.

На думку пана Вінника, це повністю відповідає закону про статус депутата.

Що ж робитимуть військовослужбовці УДО, якщо депутат відмовиться віддати заборонені речі і звинуватить їх в перешкоджанні роботі?

"Посилатимуться на положення Закону про державну охорону державних органів", - Іван Вінник.

"Конституційний суд розтлумачив, що особливий режим охорони державних об'єктів не суперечить статусу депутатської недоторканості. Якщо Верховна Рада прийняла закон, то кожний народний депутат має його виконувати", - пояснив він.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Депутат Іван Вінник вважає, що труднощів з реалізацією законопроекту не буде

Ухвалений "через одне місце"

Натомість один з депутатів, який попросив не називати його прізвище, зазначив у коментарі BBC News Україна, що закон "ухвалили через одне місце" і він "суперечить не тільки закону про статус народного депутата, але й декільком іншим".

"Уявімо, що один депутат проходить такий сканер, в нього щось "дзвенить" і він віддає заборонені предмети, а в другого "дзвенить" і він відмовляється їх віддати. Якщо військовослужбовці УДО відмовляються такого депутата впустити до Верховної Ради - це порушення закону про статус народного депутата і кримінальна відповідальність за "обмеження діяльності", - пояснив він.

На думку співрозмовника BBC News Україна, депутатам варто було спочатку вирішити питання зі скасуванням депутатської недоторканності, а потім ухвалювати зміни до закону про охорону державних органів.

Недоліки законопроекту підкреслив і депутат від БПП Володимир Арешонков в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми, як завжди, спішимо. І ми Парубію вчора говорили: ще комітет мав прийняти рішення внести зміни в закон про статус народних депутатів... Бо якщо депутат не захоче надати добровільно на обшук свої речі, то максимум, що державна охорона зробить, це не допустить його до цієї будівлі", - сказав він.

Тож, як виглядає, у випадку конфліктів військовослужбовці УДО муситимуть вирішувати, чи варта безпека парламенту кримінальної відповідальності, яка їм загрожує через недопуск до Ради депутатів, що відмовилися здати зброю.

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