Як дізнатись, що про вас знає Facebook

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Технологічний гігант Facebook опинився у центрі скандалу через збір і використання персональних даних своїх користувачів. До соцмережі виникло багато питань про те, чи були використані ці дані, аби вплинути на результат президентських виборів у США 2016 року.

А ви самі коли-небудь цікавилися, що Facebook знає про вас, і як використовує цю інформацію?

Якщо ви - один з понад двох мільярдів активних користувачів цієї соцмережі, вона, імовірно, знає дату вашого народження, номер телефону, вашу професію, музику, яку ви слухаєте, місця, де ви буваєте, як подорожуєте і що робите у вільний час.

Аби допомогти рекламодавцям, Facebook організовує інформацію в категорії, - залежно від вашого віку, статі, інтересів, пристроїв, які ви використовуєте, та багатьох інших факторів.

За словами соцмережі, вона збирає цю інформацію, аби реклама була для вас більш цікавою та актуальною.

Тож, як з'ясувати, що знає про вас Facebook, до яких категорій він вас відносить і як він вирішує, яку рекламу вам показувати?

Отже: у налаштуваннях є спеціальна сторінка, присвячена рекламним налаштуванням, і вона має чотири розділи.

Ваші інтереси

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У цьому розділі перелічені ваші рекламні налаштування відповідно до ваших вподобань у сфері розваг, ваші професійні та спортивні інтереси, місця, де ви були і що там робили, а також ваша сім'я, освіта, хобі та спосіб життя.

Як пояснює Facebook, велика частина цієї інформації збирається з реклами, на яку ви натиснули, встановлених додатків або сторінок, які вам сподобалися або які ви коментували.

Реклама, з якою ви взаємодіяли

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У цьому розділі Facebook деталізує, яка реклама має вашу контактну інформацію, на яку рекламу ви натискали, і які рекламні сайти відвідали.

Ваша інформація

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Цей розділ містить інформацію про ваш статус відносин, про те, де і ким ви працюєте (якщо ви поділилися цим із Facebook).

Ба більше: тут можна побачити, до яких категорій реклами вас віднесли. Їх - десятки: "Міленіали", "Емігранти", "Користувачі Gmail", "Часті мандрівники" тощо.

Налаштування реклами

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Тут ви можете вибрати, чи бажаєте, аби Facebook надсилав вам рекламу відповідно до ваших "інтересів" - як в самій соцмережі, так і в інших додатках і сайтах, які не належать Facebook.

Порада: Якщо ви видалите всі свої налаштування та інформацію, яку зберігає Facebook про вас, це не означає, що у вашій стрічці буде менше реклами: реклама буде все одно, але тепер вона буде випадковою. Ви не можете повністю заблокувати рекламу у Facebook.

"Завдяки рекламі Facebook може і далі бути безкоштовним", - каже соцмережа.